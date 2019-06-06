【端午節．派糉危機】逾500假糉券流出　天水圍社區幹事：已報警

端午節臨近，不少區議員、地區人士都舉辦派糉活動，與市民一同慶祝節日。不過，天水圍有地區人士指，昨日舉行活動，供街坊憑券換糉時，發現逾500張偽冒糉券，疑有人刻意複印，對他們造成打擊。

街工社區幹事何惠彬指，早前曾以梁耀忠議員辦事處的名義，向煤氣公司申請糉料贊助，並於昨日上午派發，只要街坊手持由街工印製的糉券即可以換領，而活動事前未設登記：「因為我們不想長者太辛苦，所以我們把約700張糉券，放入了之前參與過我們的活動的街坊信箱中。」惟昨日於天耀邨進行派糉活動時，發現有人手持10多張糉券，令他和義工感不妥：「因為每戶我們只派一張，而且只是在天耀邨派，但有些街坊是來自天華邨，兩邨位置一北一南。」

「為大家都是受害者」

何惠彬指義工後來從街坊手中得到偽冒糉券，發現假糉券的印刷較差，尺寸亦和他們製作的不一樣，有縮印過的痕跡：「因為我是用電腦開表格製作，尺寸是統一的。」他表示，當時已立即向到場街坊解釋情況，並即時回收假糉券，最後共回收了508張，而街坊對有人派發假糉券亦感氣忿。因見街坊特意乘車到天耀邨換糉，故他最後亦更改安排，決定讓手持偽冒糉券的街坊亦能領取一隻：「因為大家都是受害者。有些街坊知道這件事後，擔心我們不夠糉派，特地從家中拿了一些給我們。」雖然無法準確統計當天派出的糉有多少，但他指一定超過700隻。

與手持偽冒糉券的街坊了解過，有街坊指是從朋友手中取得有關糉券，亦有人指是街上有人隨機派發。對於有人質疑，是否有街坊貪心、希望多兌換幾隻糉而自行複印糉券，何惠彬認為此可能性不大，「因為印刷的數量多，派發的範圍廣，如普通人想多要幾隻糉，複印了糉券也會自己過來兌換。」

然而，有街坊稱偽冒糉券是在一位元朗區區議員舉辦的活動中得到，亦有人稱是從立法會議員的義工、區內一家非牟利組織的義工手中取得，令他認為事件有可疑：「在別派的辦事處中拿到我們的糉券，這件事是不合理的，很難令人相信是普通人的貪念造成。」何惠彬估計，如事件是由有心人策劃，目的或是要令他們不夠糉派，以致得失街坊：「如我們沒有發現糉券是假的，最後不夠派，對我們會造成很大的打擊。」

何惠彬共收回逾500張假粽券。(何惠彬提供)

何惠彬昨晚已就事件到天水圍警署報警求助，警方向他表示事件較難追查跟進：「因為糉券經過派發的人、街坊、我們的同事、我等多人的手，較難採集指紋作證據，要找回收到假糉券的街坊作證也有難度。」他說接下來會嘗試聯絡有關街訪，了解關於派假糉券的詳情，惟事件已交予警方處理，故不會主辦聯絡涉事機構、區議員。

警方回覆指，天水圍警署昨日晚上約七時接獲一名二十九歲姓何男子報案，指他於區內舉辦派粽活動時收到一批懷疑偽冒糉券，報案人當時願意接受該批糉券，而事件中報案人沒有金錢損失。經初步調查，警亡暫將案件列「罪案資料」，由元朗警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。