【蠱惑的磚】上環暗斜路地磚藏陷阱　商戶：每周十個八個途人被跣

雨季來到，一連數天都是天陰有雨，多處都有濕滑的路面，如果有不小心的行人在上面行走，隨時會發生意外。有指上環摩利臣街兩邊行人路不時有行人在上面跌倒，幸大多只是「跣一跣」、「戟一戟」，並未發生嚴重意外。區議員則表示，該處路面暗斜，天雨濕滑較難避免，但多次接獲投訴指地面不平，也有磚塊無故消失不見，促有關部門需加以修補。

上環有行人路，被指十分「蠱惑」不斷弄跌行人。(余睿菁攝)

被指「蠱惑」不斷弄跌行人的，是摩利臣街兩邊由皇后大道中至蘇杭街的一段行人路。香港01記者曾到場視察，只見該處使用的，是常見的紅色長方形行人路磚，而路段並不算斜，不過，附近的商戶均指，曾目睹有行人幾近跌倒。

記者曾到場視察，只見該處使用的，是常見的紅色長方形行人路磚。(余睿菁攝)

附近的商戶Ken向記者表示，如遇上下雨天，每星期有十個八個行人被跣也不出奇，除了雨水外，附近的食肆倒垃圾時也常不小心把油滴在路面，但形容大家「跣一跣」之後都能站得穩，沒有受傷。他又指，滑倒的行人當中，以年青人居多，「老人家行得慢，反而冇咁易出事！」



另一商戶林太則指，上星期也目睹一、兩個人在上址一帶「企唔穩」，但她認為地面更大的問題在於地磚凹凸不平，「你話跣又唔係真係好跣，但反而好多人都被地磚同地磚之間啲隙縫戟親！」她認為，將地面重鋪為石屎地或會比較安全。

附近的商戶均指，不時目睹有行人幾近跌倒。(余睿菁攝)

中西區區議員伍凱欣指，由於該處路面屬暗斜，街坊不留神的話，天雨路滑容易跌倒，不過，近期辦事處收到的投訴大多與該處地面不平有關，不少街坊向她反映，指地磚高低不一，走在上面不時都被「戟親」，更誇張的，是不時都有地磚消失不見。伍認為，有關路段地磚明顯鋪得不好，希望相關部門盡快作出修補，但如要全面重鋪則屬較大型的工程，或會阻礙街坊出入，需事先諮詢其他部門的意見。