紓緩吸毒後遺症增戒毒動力　戒毒者試中醫藥改善：不再依賴安眠藥

根據2019年保安局禁毒處藥物濫用資料中央檔案室的數據顯示，在常被濫用危害精神毒品類別中，冰毒佔整體31.6%，為常被濫用毒品首位。有機構近日（6月6日）發表對本地吸食冰毒人士的吸毒原因調查，並同時探索了以中醫藥治療吸毒後遺症的成效，研究發現，大部分參加者服用中藥後，顯著改善了因吸毒而產生的失眠及疲倦問題。 註冊中醫師劉浩泉解釋，現時醫學上並無一種藥物能助人完全「戒毒」，但冀能以中醫角度出發，減低吸毒者在斷癮後的不適症狀，提升戒毒動機。

基督教香港信義會天朗中心於2017年開始，展開了為期兩年的香港冰毒吸毒者的社區研究，以了解他們的吸食行為模式及社經背景。是次研究共收集了133份冰毒吸食者的問卷，研究顯示，有近半數受訪者曾於接觸毒品前，一度拒絕別人的吸毒邀請；甚至有約七成受訪者理解吸食毒品會使人上癮、有損健康及違法等禍害但仍選擇吸食。研究同時指出，有分別83.5％及91％受訪者表示，取得與吸食冰毒的地方，是在自己／朋友的居所，顯示冰毒吸食者的隱蔽性高，外展服務難以接觸。

威爾斯親王醫院精神科系副顧問醫生鄧嘉林解釋冰毒的臨床症狀。（黃文軒攝）

受訪者因家人朋友決心求助戒毒

研究又顯示，有44%受訪者會為了朋友／伴侶及家人勸喻而戒毒。基督教香港信義會社會服務部研究主任鄧宛芯指，家人／朋友的支持對受訪者決心戒毒有顯著影響，她在研究調查中曾接觸一名吸食毒品20多年的女生，她接觸毒品後與身邊男伴多次發生性關係，因而懷孕數次要墮胎，在最後一次懷孕時，她因厭倦了終日無所事事的生活，於是選擇把孩子生下來。為了孩子日後生活，她決定到戒毒中心尋求協助，「身邊人的支持會成為他們的動力，這是研究中一個頗明顯的發現。」

「身邊人的支持會成為他們戒毒的動力，這是研究中一個頗明顯的發現。」基督教香港信義會社會服務部研究主任鄧宛芯說。（黃文軒攝）

中醫師：改善失眠提升戒毒動機

除了調查本地吸冰毒者背景外，研究同時探討以中醫藥治療吸毒後遺症的成效。於基督教香港信義會天朗中心駐場的註冊中醫師劉浩泉，有十年以上中醫治療吸毒後遺症的經驗，他聯同研究團隊為參加者先擬定八星期的固定藥方，並於服藥後評估試服者的失眠、倦怠及焦慮情況等，發現大部分人完成整個療程後，睡眠失調問題都有顯著改善。

基督教香港信義會天朗中心駐場的註冊中醫師劉浩泉，有十年以上中醫治療吸毒後遺症的經驗。（黃文軒攝）

劉浩泉解釋，現時醫學上並無一種藥物能助人完全「戒毒」，但冀能以中醫角度出發，減低吸毒者在斷癮後的不適症狀，如體力不振及失眠問題，提升戒毒動機。而基督教香港信義會服務總監（戒毒服務）梁玉娟亦補充，本地醫療界及社福界一直有合作，以「醫社協作」模式為服務使用者戒毒，加上近年冰毒成為新趨勢，期望以中醫藥方式為戒毒人士斷癮。

吸毒後異常精神 失眠靠食安眠藥

Carmen現年約40歲，為是次計劃首批參加者。她自10年前開始接觸毒品，直至三年前開始接觸冰毒，「在街上重遇舊朋友，他們問我要不要試試冰毒，自此一試便上了癮。」開始「噗冰」後的生活，她都經常感到胃口欠佳，體重由120磅跌至90磅，瘦了一圈，「旁人看上去都知道我是吸毒的。」但她專注力卻異常地提升，甚至試過可以連續幾天不睡覺，晝夜不分地趴在房間內打機，這樣度過幾個晚上，「打機時好精神，打完後感到疲累想睡覺，但睡在床上好幾小時都睡不着。」於是她買來安眠藥，一次吞下兩、三粒讓自己入眠，睡醒來時卻覺得天是灰黑色的。

Carmen現年約40歲，早年接觸冰毒後，經常精神得難以入睡，於是她買來安眠藥，一次吞下兩、三粒讓自己入眠，睡醒來時卻覺得天是灰黑色的。（黃文軒攝）

去年，Carmen外出時開始出現幻覺，「覺得有人望着我、跟蹤我，對我不利。」她一邊覺得驚慌，一邊告訴自己在胡思亂想，多番掙扎下和母親跑到急症室求醫。她住院一個月後，經社工轉介到戒毒中心求助，展開中藥戒毒療程。現時Carmen的失眠情況已大幅改善，終於不再依賴安眠藥進睡。「現在醒來，覺得世界好美好，以前從來沒有這樣想過。」