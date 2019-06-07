原訂放映梁天琦紀錄片　沙田百步梯突維修　主辦：警方曾聯絡查詢

日前沙田社區組織「沙田一隅」以及「沙田新幹綫」公布，將於今晚（6月7日）假沙田的公共空間舉辦公開放映會，當時並未透露舉辦場地。不過，今日他們發現，計劃舉辦活動的地點「沙田大會堂百步梯」對開天幕突然被圍封並進行維修，令有關活動要轉場舉行。「沙田一隅」質疑康文署政治打壓，「每晚都有大媽跳舞，但她們也沒有租用場地，今次署方是製造白色恐怖。」

沙田社區組織「沙田一隅」以及「沙田新幹綫」原打算在6月7日晚上7時，假「沙田大會堂百步梯」舉辦一場公眾放映活動，於公共空間播放關於「本土民主前線」前發言人梁天琦的紀錄片《地厚天高》。為了確保活動順利進行，相關組織一直未有公布活動地點。直至今日中午，「沙田一隅」發文表示，原定活動地點「沙田大會堂百步梯」的天幕突然被圍封並進行維修，施工日期為本年6月6日至7月上旬。主辦方決定將活動場地轉移到沙田公園內的露天劇場進行。

沙田大會堂百步梯對開貼出維修告示，指大會堂天幕正進行維修工程，施工日期為2019年6月6日至7月上旬。（受訪者提供）

「沙田大會堂百步梯」屬康文署場地，「沙田一隅」召集人梁延豐表示，他們昨日視察現場時，發現百步梯有雲梯車、及圍欄封場，並貼上維修告示，因此今晚的活動需要移師至沙田公園露天劇場下進行，「公布活動之後，警民關係組一直與我們以及合辦的區議員聯絡，想查詢活動地點，所以今次活動好大機會會因為沒有租用場地而被阻止進行。」

同樣場地曾兩放映 主辦：不明為何今次態度強硬

梁延豐又指，決定轉場之後，康文署人員再向他們表示，如果他們沒有租用場地，仍然決定於康文署場地進行相關活動，署方將會報警處理。梁延豐質疑，其組織曾經在相關地點舉辦過兩次公眾放映活動，當時活動十分和平，不理解為何康文署今次態度會如此強硬。「每晚都有大媽跳舞，但她們也沒有租用場地，今次署方是製造白色恐怖。」梁延豐呼籲參加者提早於六時到場，並指若有100至200人參加，便可讓活動成功進行。

悼念劉曉波無被阻止 「梁天琦影片更政治敏感」

合辦活動的沙田區議員趙柱幫認為，由於播放內容對於政府來說是敏感議題，如果和平放映也遭驅趕就是政治打壓。「簡單比喻，大媽在公園跳舞都沒有申請場地，一樣播音樂和製造噪音，但康文署同警方並無驅趕。」趙柱幫補充，2017年他曾經在沙田大會堂百步梯協辦劉曉波悼念活動，「當年都沒有申請場地，署方同警方也無加以阻止。今次播映關於梁天琦的影片，可能署方覺得這比起劉曉波更加政治敏感。」

他補充，有關場地因政治敏感活動而突然封場不是首次發生。翻查資料，2016年2月，梁天琦曾於「沙田大會堂百步梯」對外空地舉行新界東補選造勢大會，而同年7月為立法會地區直選提名期，康文署當時圍封「百步梯」改建花圃，有區議員一度質疑署方阻礙候選人舉辦選舉活動。

有警員在場巡邏

下午接近六時，主辦方開始設置場地，梁延豐指，康文署人員曾到場了解活動，並多次警告活動未經申請，可隨時被終止。記者於下午六時到沙田公園露天劇場觀察，活動未正式開始已有大約有十數名參加者到場，現場氣氛平靜，大會正式設置器材。期間有警員在場巡迴，以及向現場參加者查問，現場警員表示此為純粹例行檢查，並無特別意圖。