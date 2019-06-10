【逃犯條例】旅遊巴司機深夜搞義載　助遊行街坊中環返大埔

民陣發起的反對修訂《逃犯條例》草案昨日（9日）遊行，除了多區組織早前表明發起義載街坊到維園出發外，亦有一名年輕的旅遊巴司機，昨晚深夜在社交媒體群組發帖，表示願意提供兩輛旅遊巴，由中環義載居民回家，好人好事旋即獲得不少網友讚好。

參加遊行的陳先生及楊小姐，對有人能免費載街坊回家感到非常幸運。 （呂凝敏攝）

25歲的陳先生昨晚10時許在社交群組「Tai Po 大埔」發帖，表示願意提供兩部旅遊巴共120個座位，於11時在中環摩天輪開出，義載參與反對修訂《逃犯條例》草案遊行的大埔居民回家休息。陳先生接受香港01訪問時指，自己在大埔土生土長，昨日因有工作在身，沒有參與遊行，當自己完成工作、晚飯期間時留意新聞及網上資訊，發現遊行情況仍然「水深火熱」，「諗到夜啲散場時交通一定好繁忙，第二日（遊行人士）又要早起身返工，唔忍心聽日要返工嘅街坊咁攰」，於是「出車又出力」，與另一名同住大埔的朋友，由中環義載大埔居民回家。他強調自己並無政治立場，亦拒絕收取車資，笑言「 畀錢我會害咗我」。據陳先生指，首輛旅遊巴滿載，第二輛旅遊巴亦有近30人上車，11時15分在中環開出，不消半小時便到達大埔，並分設四站：新達的士站、大埔中心百佳、大元邨及太和百佳，共約90名居民受惠。

陳先生及楊小姐昨晚乘坐其中一輛義載的旅遊巴返回大埔，二人由3時遊行至晚上11時，盡顯疲態，到達政府總部後，正在考慮應該乘搭哪種交通工具回家，此時二人從網上得悉有義載回大埔服務，陳先生指，「見到有人發起，就去碰下運氣」，二人均表示沒有想過有人發起義載遊行人士回家，由於他們翌日早上亦需要上班，對有人能免費載街坊回家感到非常幸運。

帖文發出後，大批網友留言答謝，稱讚義載的旅巴司機「東哥」「好有心」，「喺又餓又累又熱時，有架開行冷氣的旅遊巴義載我們返大埔，實在幸福又幸運」。