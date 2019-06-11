【逃犯條例】銅鑼灣理髮店罷市反修例　27歲店主：錢唔喺最重要

銅鑼灣四處聳立著高樓大廈，短短的白沙道早被眾多化妝品、珠寶店淹沒，一條狹窄的樓梯蜷伏於密密麻麻的店舖間，通向「彌敦道9號」。取名「彌敦道9號」的理髮店位於白沙道15號的唐樓，店主Jacky明日(12日)響應罷市行動，抗議政府堅持就「逃犯條例」修例，即便預計損失近萬元生意額，Jacky亦直言「只要有機會有一絲改變，我都想做。」

現年27歲的店主Jacky畢業後，工作數年便到澳洲工作假期，亦在澳洲學習理髮，言談間Jacky感嘆澳洲生活悠閒，但卻表示從未想過就此移居澳洲，「始終屋企人都喺香港。」回港後更與朋友開返剪髮店，並命名為「彌敦道9號」，英文則為「9cut barber」直言名字夠本土，「一聽就知喺香港。」

昨日看新聞得知特首召開記召內容後，「睇到新聞就即刻講聽日（12號）唔開。」今早便和合伙人討論，決定店舖響應罷市，員工亦表示十分支持決定。有客人原預約明天剪髮，Jacky亦已拒絕，他表示亦獲客人體諒，即便罷市過後，條例或仍會通過，但「只要有機會有一絲改變，我都想做。」

Jacky響應罷市行動，昨日三間髮型屋罷市。（陳蕾蕾攝）

政府態度強硬 漠視民意

他又認為星期日有指近百萬人遊行上街，政府態度卻非常強硬，似乎只想盡快解決事件，認為政府漠視民意「好冷漠」，「百幾萬人上街並唔係一件好輕鬆、冇乜嘢嘅事。」又指香港人上街遊行，原來政府係唔會理。」表示事件需要正視。

「我再唔出分力嘅話，條例一通過左之後，大家都唔會再出聲。」他表示銅鑼灣店舖及葵芳兩間分店明日會休市一日，然而會否繼續罷市，將會觀察後續情況，今明亦打算到立法會反對修例。被問及罷市一天損失多少營業額，jacky笑言預計損失五千至一萬元，「錢唔喺最重要，冇左咪再搵過囉！」

顧客陳先生今日到店舖剪髮，指原本已光顧小店數月，得悉店舖明日會罷市後，表示支持，亦理解店舖的做法。

另外，不少小店都在網上發聲明，不約而同表示於6月12日休店一天，除了直接表明支持罷課罷市外，部分原因也頗有創意，例如「雙腳疲倦」、「預計會病」、店盤需要盤點等。

其中有咖啡店負責人潘先生表示，店舖休息一天是為了尊重員工。他稱近日逃犯條例修訂引起的爭議，有員工已就12日請假，他亦沒有過問原因。他直言，休息一天對小店來說為收入帶來頗大影響，但認為這段期間可讓同事們看看自己對事件立場的看法，認為應該要站出來支持。

