【新界罷市地圖】鐵騎店無懼得罪客人表態　批油價塞車問題無解決

百萬人上街遊行，無阻政府明天(12日)就《逃犯條例》修訂草案在立法會恢復二讀，民間相繼發起「三罷」行動，各區至今已有逾千店舖表示明天會罷市。荃灣一間電單車維修店的店主，本着一腔鐵騎士的熱血，昨晚亦在專頁上宣佈，會以罷市一天來反對政府倉卒強推修訂，「唔可以唔出聲，因為就算唔表態，都已經係一種表態。」

90後的波仔，因不滿政府倉卒強推《逃犯條例》修訂草案，因而表態會於6月12日罷市。(呂諾君攝)

「就好似搞婚禮，正常籌備要九個月至一年，突然話要四個月內搞掂，難聽啲講，除非係搞大咗人哋個肚啫！」店主之一、90後的波仔指，他和兩位已近中年的拍檔本來對《逃犯條例》的內容沒有很多討論，雖然有所保留，但認為或未至於十惡不赦。只不過，日前遊行過後，政府漠視民意，擺出一副不可一世的咀臉，卻令沒有參與遊行的他們感到不忿，「103萬人行出嚟，政府仍然自負、不問世事，就令我哋好唔啹。」

波仔指，《逃犯條例》修訂草案與基本人權、市民生活息息相關，明知民間存在很多疑問，政府卻沒有足夠諮詢，硬要在短短數月內推行，是「霸王硬上弓」。他形容，現任特首「目標為本」，「好打得」地用盡方法要通過條例，因此和兩位拍檔思考了一整天，終於昨天晚上在店舖的專頁上宣佈，會呼應6月12日的罷市行動。

停車場車位租金、油價、隧道擠塞......單從電單車駕駛者的角度，已看出社會不少問題。(呂諾君攝)

「政治就係生活一部分。」身為電單車維修店店主兼職員、駕駛電單車近五年的波仔指，從駕駛者的角度而言，已可以見到香港的政策有不少問題。停車場車位租金大幅增加不在話下，油價高企亦是另一癥結，波仔表示，即使國際油價出現下跌，但香港的油價仍是不斷攀升，「五間油公司，每次調整售價價錢都近乎一樣，提供嘅優惠折扣又係差唔多，點會有咁啱呢？」他表示，不少駕駛人士都深深認為，各大油公司有合謀定價之嫌，雖有《競爭條例》，卻無助改善情況；各大隧道的問題亦是為人詬病，即使是電單車，,面對擠塞的紅隧仍是無計可施，認為政府多年來沒有解決過海塞車，只提出過不切實際的「三隧分流」方案。

大學修讀社會科學的他表示，過去不是十分熱衷社會運動，與同期很多年輕人一樣，到了2014年的雨傘運動，他才走出來以參加者的身份支持運動。眼見執法者在衝突中「有立場」地執法，社會情況每況愈下，未有下一代的他坦言，會問想香港還是否適當孕育下一代。而今次政府表示「雖然遊行人數很多」，但會如常二讀，亦在他意料之內，「罷市一日唔一定有用，但唔罷就一定冇用。」波仔這樣說。

「罷市一日唔一定有用，但唔罷就一定冇用。」波仔這樣說。(呂諾君攝)

電單車維修店在荃灣的工廈內開業一年，波仔本來擔任文職，因喜愛電單車而放手一搏創業。即使店舖位處工廈內，500呎的舖位仍需過萬租金，而客人中不乏紀律部隊成員，平日幫襯時，閒聊之間也會透露有部分人視示威者如同敵人，「講開呢個問題，有啲警察會話：『打佢囉， 咩呀？』，但其實大家都係香港人，並唔係互相對立。」波仔指，平日遇到這些情況多是一笑置之，「參與社會運動，某程度係將一啲壞嘅嘢唔好變得更壞，有人唔同意，唔使要逼佢贊同，民主嘅根基就係要容納到一百種聲音。」

「表態唔表態，生意都係咁架啦，本來都係夠交租就算，最多咪執咗佢。」波仔指，對於罷市行動，即使靜默不作表態，只會夾在中間「兩邊不是人」，今次表明罷市，日後會令他多了生意或少了生意，也是未知之數。店舖名字叫「匠心車藝」，其中「匠心」代表對電單車一種近乎執著的信念，「做應該做的事」波仔說。

店舖平日的顧客，不少都是紀律部隊成員，表明罷市會多了生意或少了生意，也是未知之數。(呂諾君攝)

除「匠心車藝」外，根據網上清單，新界區有197間店舖稱自己會罷工或停業。記者查證其中幾間店舖的官方Facebook專頁，確認612停業一天的包括專營黑膠唱片的「港膠所」黑膠唱片專門店、社區組織「天姿作圍」兩個門市「田作生活」及「天姿作圍」，教授木工的藝術工作室「媽的木工作室」、大圍區內頗為街坊熟知的咖啡店「Dear Coffee & Bakery」、室內設計公司「奧斯卡室內設計工作室」等，亦有不少為獨立經營的小店舖，遍佈上水、屯門、天水圍。罷市一役，損失一天的生意，換來的會是什麼？對於香港的未來，店舖以關閘表態。