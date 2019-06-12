【逃犯條例】口琴世界冠軍CY Leo　添馬憑曲寄意望政府聆聽

政府明日恢復二讀修訂《逃犯條例》，今晚已有大批市民到立法會抗議。有市民出動各樣方式表達訴求，除了有200名基督徒舉行晚禱會外，亦有市民自行印製多國標語，口琴世界冠軍CY Leo吹奏「Do You Hear The people Sing（試問誰還未發聲）」，希望政府聆聽民意，撤回修例。

有大批市民在添馬公園響應「野餐」示威行動。（李穎霖攝）

記者在添馬公園草地視察，有大批市民在添馬公園響應「野餐」示威行動。其間，記者發現有市民自發印製不同語言的反修例標語，吸引外媒及遊客注意。準備升讀碩士的Sunny和兩名友人，約晚上九時到場後，在添馬公園草地放置了大量以不同語言印製的標語，供市民領取。

Sunny指，此為設計師朋友的主意，以英、日、韓、德、意等十多國語言，印製了七、八千張反送中標語，打算於這幾天內派發，希望吸引外媒及外國遊客，提升事件在國際上的關注。Sunny又指，見到上周日晚的衝突，坦言自己亦感害怕：「但不知為何，自己還是出來了。」他表示今晚會一直留守現場。

口琴世界冠軍CY Leo添馬「野餐」，憑曲寄意望政府聆聽。（李穎霖攝）

草地另一處，有人用口琴吹奏「Do You Hear The people Sing（試問誰還未發聲）」，引起不少市民圍觀和鼓掌。表演者正正是口琴世界冠軍C.Y.Leo，他向記者表示，特意此曲皆因政府在6月9日過百萬人遊行後竟依無聆聽民意，「當市民無到」。他又稱，希望透過音樂傳達心聲。

今年24歲的他稱，6月9日沒出來遊行，因在雨傘運動後，已對示威行動失望和有無力感，「好似點發聲都無用」，但他被早前遊行感動，決定今日出來再次發聲。