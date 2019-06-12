【逃犯條例．龍和道持續更新】警放催淚彈　示威者退向愛丁堡廣場

示威者佔領龍和道！今早（12日）大批示威者反對立法會就修訂《逃犯條例》進行二讀，於中環及灣仔一帶進行示威，其間爆發警民衝突。事發在今早七時許，有大批示威者聚集在龍和道對開位置，當時有示威者衝出，並突破警方防線，佔領馬路。 及後，龍和道隧道西行方向，有十輛私家車被困，未能駛離。消息稱，今早有停泊在龍和道的警車油缸遭人破壞，至早上11時上址的三輛警車，車內警員均未有行動。至中午約12時，龍和道東西行線已封閉，有車輛仍被困；警方於facebook帖文指，發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起。下午2時許，警方多次向示威者施放催淚彈及胡椒噴霧，多人「中招」感不適。至下午4時15分，警方在龍和道施放催淚彈，在場示威者不斷向愛丁堡廣場方向後退，警方同時在添華道及夏愨道亦至少施放三杖催淚彈。警方驅趕範圍包括添美道、添華道、夏愨道及龍匯道，有在中信的示威者表示被困，而記者亦在海富中心對出聽到槍聲。

龍和道隧道內示威者大致平靜，有部分示威者戴上頭盔、口罩及眼罩，眾人立叫口號要求政府徹回修訂《逃犯條例》，並叫高叫「反送中」等口號。（蔡正邦攝）

黃相信示威者不會搬動其電單車，他預料稍後時間離開。（蔡正邦攝） 消息稱：警車油缸被人破壞 據知今早約九時許，現場有警車油缸被人破壞。現場所見，有三輛警車到場增援，而龍和道隧道內示威者大致平靜，有部分示威者戴上頭盔、口罩及眼罩，眾人立叫口號要求政府徹回修訂《逃犯條例》，並叫高叫「反送中」等口號。 電單車被困示 車主：沒有所謂​ 電單車司機黃先生指，今早七時許他駕車上班，他指早上駛至龍和道隧道時，已經發現前面道路被阻塞。黃先生表示，由於示威行動阻礙道路，他料今日亦無法上班，但他指沒有所謂。他稱，一旦示威行動會持續數日，他的電單車亦只能泊在上址，黃相信示威者不會搬動其電單車，他預料稍後時間離開。 龍和道未有警員行動 示威者平靜 至早上約11時45分，停泊在龍和道隧道的三輛警車，車內坐有數名警員，但他們未有「落地」行動。較早前，示威者於龍和道對開馬路，不斷堆放鐵馬加固，之後佔領另一邊的龍和道車道。其間，有大批示威者高叫口號，並指自己是「和平」示威，有人更於現場築起人牆。 警方：龍和道有人掘起磚頭 被警告切勿投擲 至中午12時許，警方於facebook帖文指，發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起。警方警告示威者，切勿投擲磚頭，因此舉可能會嚴重傷害他人身體，甚至致命，是嚴重違法行為。現場可見，龍和道對開行人路位置，有示威者將地面的磚頭掘起，之後埋放地下位置，其間未見有人作出激烈行為。至下午一時許，有示威者將鐵馬搬至龍和道，設置在路中加固防線。

至中午時間，不少白領人士趁午膳時間前來佔領區，於金鐘上班的職銀行職員溫先生，亦趁午膳時間前來佔領區，「為咗下一代，所以要企出嚟！」若反修例行動有後續活動，溫先生指亦會參加，「因為我唔係食花生！」另外有不少示威者於龍和道內休息。

警方Facebook：發現龍和道附近有示威者把地上磚頭掘起

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衝突在3時後升級 警方逼近民陣大台

警民衝突在下午近3時升級，有軍人使用望遠鏡，在解放軍總部高空監視現場情況。至下午4時15分，警方在龍和道施放催淚彈，在場示威者不斷向愛丁堡廣場方向後退，警方同時在添華道及夏愨道亦至少施放三杖催淚彈，現場不少示威者及記者「中招」感到不適。

衝突中，警方一度逼近中信龍匯道出口民陣大台，李卓人、梁國雄等人試圖談判，向警方表示會盡快拆除大台，其間有人表示需要約一小時拆除。至下午4時24分，警方在龍匯道飲水、休息整理，亦有警員更換裝備。

警方發送催淚彈後，在中信大廈連接統一中心的天橋，有傷者要由市民自發用擔架運送出去，有示威者在中信大廈內表示被困，未能離開，同時有警察進入中信範圍。記者亦在海富中心對出聽到槍聲。

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6月12日早上：大批市民就修訂《逃犯條例》示威情況