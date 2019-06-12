【逃犯條例】 反修例人士分裂互罵　女教徒叫示威者別被煽動

有示威人士就用何方式抗爭發生爭拗。政府就修訂《逃犯條例》草案恢復二讀，引發示威人士激烈抗爭，警方剛發放催淚彈和發射豆袋彈驅散示威人士。金鐘一帶有過千名市民聚集，有人堅持和平抗爭，只在現場集會唱聖詩；另一群則主張勇武抗爭，雙方今日在金鐘現場就抗爭方式發生爭執。

過千名市民響應早前網上號召的三罷行動，今日到金鐘圖阻止立法會辯論《逃犯條例》修訂二讀，並有示威人士佔領龍和道和夏愨道。惟在佔領期間，示威人士發生口角。有在龍和道佔領的示威者，要求在馬路旁唱聖詩反修例的基督徒往後站，不要阻塞道路，認為他們的站立位置會阻礙他們逃走。其中一名戴上口罩的年輕女生更大聲說：「唔該，唔好塞住條路，你哋可以唔博命，但唔代表其他人有權阻住，唔該！」

有示威者跪下，表達訴求。（李穎霖攝）

站在馬路旁的集會人士則表示「各有各做」。其中一名女基督徒拿起大聲公對在龍和道的示威者表示：「你有你自己做，你有你自己行，唔好煽動啲無諗過喺依度去遊行，去作反嘅人！我哋嚟呢度係為乜嘢？唔好畀人利用，我都係反修例！」並不停勸示威者不要衝、不要佔路，但大部分在龍和道的示威者沒有理會，繼續向前走。

有倡和平抗爭的集會人士勸示威者勿被人煽動。（李穎霖攝）