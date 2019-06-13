【逃犯條例】示威者重返太平地感唏噓：所有東西打回原形

昨日（12日）立法會原就《逃犯條例》修訂進行二讀，群眾發起包圍立法會行動，並堵塞金鍾多條行車路，更引發大型警民衝突，。群眾發起的「二次佔領」僅僅維持了一日便遭警方清場，有站在前線的抗爭者今日回到現場，看見一切如常的境況，直言感到十分唏噓，「好像兩個次元......」

昨日參與了佔領和衝突的William回到金鍾添馬公園視察環境。（廖俊升攝）

「今天是來視察環境，為下次抗爭做準備；還想看看有沒有突發行動，希望可以做更多。」與很多抗爭者一樣，剛剛大學畢業的William對反修例的運動仍未死心，不斷在思考可行的抗爭方法堅持下去。

示威者William積極參與昨日的佔領行動，他說昨晚六時許，防線已被警方追逼至灣仔位置。當時示威人數漸漸減少，更不時傳出警方將會「開槍鎮壓」的消息，但他仍然不放棄，「因為有好多人未走，我不想拋下他們......」他決意留守下來，更買了不少物資到場增援，惟留守人數愈來愈少，漸覺守無可守，至接近八時他才撤退。

行動翌日仍有不少青年前往金鍾。（廖俊升攝）

人海佔領多條道路，結果就在一日之內回復平靜，政府態度依舊強硬，譴責示威者的行動，更堅持不會撤回修例，這場運動看起來變得徒勞無功。William除了感到不甘和憤怒，就是十分唏噓，「今日跟昨日就像是兩個次元，只不過一日時間，所有東西打回原形，而想爭取的還未爭取到。」不過他還覺得會再有抗爭機會，「我覺得未成功，還是會再回來的！」

雖然示威行動結束，但昨日的畫面，William仍然歷歷在目。作為中、前線的分子，多次與催淚彈頭擦身而過，刺眼的白煙讓他感到相當難受。而在煙霧彌漫之間，他多次被身邊的同伴拉走，讓他非常感動，「有種叫你不用怕的感覺，因為大家都在你身邊，十分團結。」除了催淚彈的爆發，他最難忘的就是與警察直接碰頭，即使站在記者身旁，警察仍毫不猶豫揮棍襲擊，「我就在記者群之中，我以為警察不會過來，但他們仍然衝過來咆哮和亂舞，直至記者出示記者證，他們才停下，我也馬上跑走了。」

William表示，看到這個昨日的戰場打回原形，卻甚麼都未爭取到，感到十分失望到唏噓。（廖俊升攝）

有人認為政治事件撕裂香港社會，但他認為這場運動是團結香港人的重要一步，將雨傘之後破碎的民主勢力縫合起來。「我自己是本土派，確實在這幾年看過太多支持民主一方的派系鬥爭，今次應該是首次沒有分黨派的抗爭，你喜歡和平就和平，想衝就衝，唱聖詩就唱聖詩，這種和而不同是很罕見的。」他認為社會上如今只剩下政權與人民之間的撕裂，但在人民之間，那條裂痕卻被政治運動修補了。

昨日一場佔領行動，被政府定性為暴動事件，今日更有示威者被警方以涉嫌暴動罪拘捕。長年監禁的刑罰，成為抗爭者沉重的包袱，但William認為這並不是對抗爭卻步的原因，「一定要繼續出來抗爭，如果我們有足夠人數，警察拉不完我們所有人；反而如果我們有人退縮，其他人也可能跟著退縮，少人的話，被捕的機會便大增。」

佔領過後的馬路旁仍有不少垃圾，但已經順利通車。（廖俊升攝）

百萬人的和平遊行後，爆發起佔領行動，甚至發生激烈的警民衝突，政府對於市民的訴求仍然不為所動，這場運動猶如節節敗退。William坦言，其實他也感到失望與無力，亦不知有甚麼方法可以撼動政權，但他認為只要堅持下去，社會上仍有抗爭的聲音，勝負仍可逆轉。「勝負不能言之過早，就算推翻了這條惡法，下次政府可以再推第二條惡法；而若果今次不能推翻修例，也不代表我們已經輸了。這是一場持久戰，我相信只要還有一個香港人存在，我們還有機會，爭取到屬於我們的自由。」