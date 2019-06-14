【逃犯條例】雪糕店收集物資支援集會　店主：有人抗爭就會繼續做

本周三（12日）下午，150枚催淚彈在金鐘爆開，刺眼的白煙籠罩整條夏愨道，聲聲鎗響為《逃犯條例》修訂風波增加激烈氣氛。周三金鐘爆發一場大規模反修例行動，抗爭者包圍立法會，並堵塞多條馬路。警方為驅散群眾，不惜動用催淚彈、布袋彈及橡膠子彈等武器，上演一幕幕激烈的警民衝突場面。 在鎂光燈之下，我們常看到警察與抗爭者短兵相接的衝突畫面，然而在示威場地的大後方，物資站人員組成了強大的後盾，向前線的抗爭者傳上眼罩和頭盔等防具。荃灣一間雪糕店的幾位店主，留意到周三的衝突中，抗爭者的物資相當短缺，因此他們決意擔起補給工作，並在昨日起，將自己的店舖化身成物資收集站，廣集市民捐贈的抗爭物資，支援日後的反修例行動，「只要有人在外面，我們都會繼續！」

雪糕店收物資反修例 頭盔龍貓公仔撐抗爭

位於荃灣荃新天地二期的一間雪糕店Sogno Gelato，舖面擺出了一隻戴著頭盔和護目鏡的龍貓公仔，旁邊貼了一張「物資收集時間 1:00－00:00」告示，店內地上放滿一地口罩、手套、乾糧和頭盔。周三（12日）金鐘發生的警民衝突中，抗爭者的裝備和物資正是如此遍佈街道，不禁令人產生一點遐想。記者上前向兩位店主探問，才知道由昨日（13日）開始，小店正式成為抗爭物資收集站，支援抗爭者應付行動和自保。

無法直接參與的人 可以做後勤

示威不單是一般鏡頭下的前線衝突，一間雪糕小店Sogno Gelato的店主就以親身證明，就算不站前線，抗爭者也可以各司其職，甚至乎能推動到全民政治參與。雪糕店的其中一位店主阿華說，有很多人未必能上前線，但可以做後勤工作，甚至連無法出去參與抗爭的人都可以出一分力。「好多初中生都想盡力幫手，那麼就由我們去做這件事（收集物資）。」

「那天（周三）抗爭現場長期都不夠物資，做不到每人都有一件，就像是頭盔永遠都不夠。」阿華直言，如今警方動用布袋彈等強大的武力對付抗爭者，若只有前線配上防具，有可能被流彈擊中；但當人人都有防具，就算受傷也不會這麼嚴重，「他們（警察）已經瘋得不像人了，所以寧願收集多一點物資，多好過少。如果沒有物資，有幾多人都是送死。」

半數物資由中學生捐贈 老伯伯捐物資兩度落淚

僅僅半天，他們已經集得數箱物資，阿華表示，大部分物資都由荃灣的中學生所捐贈，甚至有學生花很多錢買了一袋頭盔前來。「接近半數物資都是中學生捐贈的，雖然不少學生只捐幾支水和幾塊餅乾，但都是前線需要的東西，如果抗爭者被黑警（警察）圍困，至少可以解決飲食上的需要；亦有學生十分捨得花錢，買了很多頭盔過來。」

記者在採訪時，遇到一位年紀老邁的伯伯前來捐贈兩盒眼罩。伯伯說，當他看見年輕一輩在前線抗爭時，被警察以不合理暴力對待，嘆自己沒有能力走到前線。他正好聽到侄兒說，荃新天地有一物資站，居住在附近的他便前來捐贈物資，以支援前線學生。伯伯談到後來兩度落淚，未能完成跟記者的訪問。另一位店主阿豐提到，這位伯伯昨日已前來店舖詢問有甚麼能幫得上忙，更曾問道能否提供現金支援，但就被阿豐婉拒。

不時有客人特意走來問有甚麼物資不足，阿華耐心解釋，如今較缺乏眼罩、生理鹽水和頭盔。（廖俊升攝）

無懼異見者滋擾 店主：「政見不同都可以溝通」

不單是流於單純表態，他們更直接參與及推動社會運動，阿華揚言不怕小店受到異見者的滋擾，「怕甚麼？騷擾就過來吧！」他坦言其實有很多持相反意見的人都能夠理性溝通，例如是附近的租客和熟客，只要能夠溝通，即使政見不同都能做朋友，「其實他們自己都有眼睇，或者他們只是被政府或主流傳媒影響了判斷。」

大多數頭盔都是由中學生捐贈。（廖俊升攝）

小店關心社會無懼「暴動」指控 「已經豁了出去！」

阿華笑言自己其實已十分中立，但一直都有關心社會時事，「生活與政治是息息相關的，樓價升跌都關政治事。」若然有一些社會大事和危險事件，他便會挺身而出，「2014年我也有佔領旺角，那時候一位同守旺角的朋友如今也決定移民，所以沒有出現。但香港每況愈下，我們受到的影響不及年青人多，他們才是要在香港生活最多年的一群。」

周三發生的大型衝突被警方定性為「暴動」，多位示威者被警方以涉嫌犯「暴動罪」拘捕，以店舖名義公開投身這場運動，阿華直言毫不懼怕被檢控，「你咪拉我囉！走得這一步已經豁了出去，要不然就不要搞。做每一件事都要有心理準備。」阿華補充，當日他只見警察攻擊市民，抗爭者並不暴力，「一大班牧師基督徒唱歌，我不理解為何是暴動。」

6月12日Sogno Gelato響應了民陣發起的三罷行動，他們亦有打算下星期一再次罷市。（廖俊升攝）

堅持收集物資支援抗爭 「只要有人在外面，我們都會繼續！」

百萬人遊行和大型衝突之後，政府對民意依然不為所動，堅持修例草案於立法會恢復二讀；另一邊，民間力量仍不死心，繼續抗爭。民陣在周日將會再次發起遊行反對修訂《逃犯條例》，並呼籲市民在周一再次發動「三罷」，阿華表示，只要商場批准停業一天，必定會響應罷市，並出現在示威現場，支持抗爭行動。而物資收集站亦將會繼續，直至打勝仗的一天，「我們會做到事件完結，只要有人在外面，我們都會繼續收集物資。現在只想說一句，自己香港自己救，香港人要加油，不要輸。」