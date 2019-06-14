【逃犯條例】衝突翌日生意額跌七成 　金鐘食店東主無怨言

《逃犯條例》修訂原定前日（12日）於立法會恢復二讀，惟最終觸發大型警民衝突，港鐵亦一度應警方要求，在當晚8時許封閉金鐘站至翌日下午2時許。 有附近的商戶生意額大受影響，其中一家食肆「龍門」營業額下跌7成，惟東主袁先生沒有一絲怨言。他表示，「呢個城市無年輕人係無希望，影響少少係有嘅，但呢啲事無人想發生」，更揚言倘學生光顧「享有8折再送飲品」以支持學生。

食肆東主袁先生表示，受示威事件影響，昨日生意額下跌7成，惟他稱「唔會嬲，無人想發生」。（陳晶琦攝）

食肆「龍門」於海富中心開業近6年，因前日爆發的警民衝突，港鐵金鐘站一度封閉且附近的辦公大樓均暫停營業，昨日的生意額由平時可達1萬元，大幅下跌至3000元。惟言談間，東主袁先生不僅沒有不滿，更面帶笑容稱「點會嬲啊，咁嘅場面無人想發生」。

對政府強推條例感痛心

談及政府提出修訂《逃犯條例》，育有一子的袁先生表示，對於政權的無力感未有參與6月9日的大遊行，且眼見遊行獲103萬名市民支持上街，特首林鄭月娥仍沒有一絲猶豫，繼續強推條例感痛心，「我都係土生土長嘅香港人，見住咁多人遊行連暫緩修例都無，個心真係好唔舒服。」

其後演變成激烈的警民衝突，警察向示威者施放約150枚催淚彈、約20發布袋彈及數發橡膠子彈，就讀大學一年級的兒子亦身在其中。他一度激動稱，不明白警察為何對學生用橡膠子彈和催淚彈。

考慮參加周日的大遊行

生活逼人，為了糊口的袁生親身參與過去的遊行，惟眼見兒子事事上心，他覺得沒有年輕人就沒有希望，更表示會考慮參與周日（16日）民陣發起的另一次遊行，且決定凡是學生光顧店舖會有八折優惠再贈送飲品，以支持學生為他們打氣。