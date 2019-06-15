【逃犯條例】二千爸爸父親節站出來　「不應由稚子捱警棍、子彈」

特首林鄭月娥早前接受無線電視訪問時提出「母親論」，以不能「縱容小孩子任性」比喻年輕年的反修例示威，惹怒了一眾香港媽媽。同時，亦激起一群香港爸爸的怒火，並決定於6月16日父親節帶同子女一同走上街頭，要求政府撤回修例，抗議警察使用過度武力。 「爸爸與子女同行」聯署活動的其中一位發起人，綠惜地球倡議總監朱漢強以一位香港爸爸的身份，批評林鄭月娥「沒有資格做香港人的母親」，對於林鄭宣布暫緩修例，他直斥：「暫佢老母！」

聯署聲明提到：「對抗惡法，為什麼要稚子打頭陣、捱棒棍？爸爸們，責無旁貸。」（曾梓洋攝）

朱漢強家中有三名孩子，分別11、13及23歲，當中長子在外國讀書。兩名幼子最近在電視上看到有關修訂《逃犯條例》的爭議，亦禁不住好奇。面對小朋友的疑問，朱漢強說他會保持理性，與小朋友客觀討論事件，「就示威者及警察的行為評論是非，警察有武裝，不能隨便使用武力；亦會討論事件背後的成因，如果政府正視市民意見，就不會發生之後的衝突事件。」

朱漢強於6月12日在立法會門外見證事件變化，看到有示威者受傷，他會幫手扶人，形容自己是記錄者也是協助者。（羅君豪攝）

無力的雞蛋對抗堅硬的高牆

6月12日示威者包圍立法會當天，朱漢強帶着相機到金鐘現場，站在前線以鏡頭記錄事件的變化。他這樣回憶那天的情形：「三點前，氣氛是肅殺的。年輕人戴着頭盔、拿雨傘、手臂包裹保鮮紙，安靜地站着。」隔着眼罩，朱漢強看到這群年輕人眼中的無力、無奈及挫折——六九百萬遊行過後一小時，政府以傲慢的姿態發出新聞稿指會恢復二讀，怎能不讓人氣餒呢？

「年輕人以少少的裝備對抗警方的重重武裝，無疑是以卵擊石。其實他們知道，他們知道自己會犧牲，但他們仍選擇走出來。」看着眼前數以萬計的年輕人，朱漢強彷彿感到他們要「慷慨就義」。

「可以憤怒，但不可以仇恨。」

「義」，香港人自小被教育警察是正義的。而6月12日下午，警察以催淚彈、布袋彈、橡膠子彈驅趕示威者、記者，被視為是使用過度武力，亦令人開始懷疑，警察是否一定正義？作為三個孩子的爸爸，朱漢強亦難以向孩子解釋警察的角色，「知道警察也有自己的難處，需承受上級的壓力。不能否認的是，最近的事件，正在摧毀公眾對香港警察的信任。」

他說，市民憤怒是理所當然的事，「作為警察，如果你的子女無緣無故被人圍毆，你也會感到憤怒。」大是大非當前，他會提醒自己：「可以憤怒，但不可以仇恨。」

朱漢強發起的「爸爸與子女同行」聯署行動呼籲爸爸們在6月16日父親節當天，響應民陣發起的遊行，與子女上街渡過父親節，共同守護香港。（「爸爸與子女同行」聯署截圖）

不應由稚子捱警棍

而作為一位爸爸，他說他感到慚愧。「這是一條不公義的法例，不應由稚子走出來捱警棍、子彈，應該由爸爸媽媽走出來承擔！」

因此他與一眾香港爸爸發起「爸爸與子女同行」聯署行動，呼籲爸爸們在6月16日父親節當天，響應民陣發起的遊行，與子女上街渡過父親節，共同守護香港。截至15日下午6時正，有2574名香港爸爸（共4198名子女）參與聯署。

朱漢強認為，對抗惡法，不應由年輕人走出來抵抗，而是大人走出來承擔。（李澤彤攝）

拒絶暫緩：「暫佢老母！」

當示威者遭受催淚彈及橡膠子彈的襲擊時，特首林鄭月娥接受無線電視訪問提出「母親論」，朱漢強憤然說：「她沒有資格當香港人的父母！她為香港的年輕人建立了一個壞榜樣。」15日下午3時，林鄭月娥召開記者會宣布暫緩修例，朱漢強二話不說罵道：「暫佢老母！」

他認為只有撤回修例才是唯一選擇。「政府當初聲稱要處理陳同佳的台灣殺人案，所以需要修訂《逃犯條例》，若暫緩修例，到時陳同佳案已得到解決，修例已不能對應案件，所以根本不需要暫緩，應直接撤回。」他認為林鄭月娥宣布「暫緩」，皆因「有把刀架在她的頭上」，這把「刀」說的是建制的選票，「暫緩」修例只是為了減少建制派在11月區議會選舉的衝擊。

他說，相信16日會有很多爸爸站出來，因為爸爸的職責是守護孩子、守護香港，為下一代建立一個可以安居樂業的家。