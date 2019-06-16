【逃犯條例】50佛教徒「帶着慈悲去上街」：此刻宣揚正念最重要

《逃犯條例》修訂草案近日引起極大爭議，政府昨日(15日)宣佈暫緩，惟有民間聲音認為必須撤回修訂。民陣今(16日)再度發起遊行，中午時份維園已出現黑衣人潮。 繼基督教徒以響徹金鐘的「sing hallelujah to the lord」聖詩作出和平抗議，今天也有一班學佛之人走出來，指要「帶着慈悲上街」，希望讓參加者獲得內在的平靜，表示這樣才可以跟政權「鬥長命」。 攝影：李穎霖

行動發起人之一、學佛十年的阿樂指，近日受到基督徒啟發，以愛和關懷方式支援示威行動，有感佛教團體似乎並未發聲，因此召集今次行動，希望有更多人參與和平抗爭，「人數係最大力量。」

一班學佛之人走出來，冀以內在的平靜，與政權「鬥長命」。（李穎霖攝）

是次行動由阿樂、Helena和阿美一同籌辦。下午三時，三人擕著「帶着慈悲去上街」的標語，一行50人先在中央圖書館門外圍一圈打坐。並非如外間所想般以「唸咒」進行，這回他們反以「正步同行」為主，提醒大家遊行期間如何用呼吸調節腳步和心情，教導一眾隨行者，如何在紛亂的大氛圍中不受牽動。他們提倡的「正念」，並非一味的盲目正面，「係要畀情緒保持流動。」阿美說。

學佛兩年的阿美，過去也十分活躍於社會運動，她坦言，過去自己或身邊人都有被絕望的情緒拉向下沉，變成抑鬱，「譬如係14年雨傘運動，大家做咗好多嘢都冇用，覺得除咗去衝擊，已經冇其他方法可以解決。」她認為，若這種無助的情緒無法排解，最終只會傷害到自己。

由六九遊行至612發生激烈的警民衝突，再加上昨晚有反修訂人士墮樓身亡，令不少人的心情近日跌至谷底。三個學佛之人認為，在此期間宣揚「正念」尤其重要，「成日聽人講話同個政權鬥長命，但如果日日都被悲傷、憤怒掩蓋，自己都捱唔住，仲可以點鬥？」要做到這樣，並非要抽離 「出世」，而是找機會讓情緒得以流動轉化 ，「無論係用邊種方式行出嚟，大家初心都係出於對呢個地方嘅愛，所以家唔係鬧完就冇，而係要變成力量，支持大家繼續行落去。」