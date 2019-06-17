【逃犯條例】市民分紅海讓車　與車長擊掌　城巴創辦人：引以為傲

民陣昨再發起反修例遊行，約200萬人形成「黑海」佔據金鐘夏愨道和立法會一帶，表達撤回修例強烈控訴外，並為「反修例」的黃衣男墜斃哀悼。雖然集會中瀰漫一片怒氣和哀傷，但亦出現不少憾動人心畫面。其中，在金鐘夏愨道集會人士以「摩西式分紅海」讓路予巴士和救護車一幕大獲社會以至國際讚揚，城巴創辦人李日新更形容香港市民「值得大家引以為傲」。有城巴車長於網上上載，與市民擊掌影片向示威者致敬：「香港人加油！」

民陣昨發起反修例遊行，獲200百萬名身穿黑衣的市民參與，到傍晚金鐘夏愨道、立法會和添馬公園一帶被市民佔據，東西行車線皆受阻，多部巴士、車輛和救護車一度無法前進。縱使夏慤道遍佈「黑海」，但當巴士緩緩前進時，人群一邊「叫開路」，一邊退開兩旁劃開一條通道，疏導被困車輛，獲不少人讚揚香港人展現遊行是如此和平和有秩序地進行。

6月16日晚上約9時30分，市民為巴士讓路。（資料圖片／梁鵬威攝）

有關片段隨即登上Twitter日本熱門首位，數萬人轉載分享，有網民稱此片段可證明「示威者並非暴徒」。人稱「阿爺」的城巴創辦人李日新，昨於Facebook截下《南華早報》有關示威者為巴士讓路報道，公開讚揚遊行人士展現人性光輝，形容「值得大家引以為傲」，以當日遊行規模和參與人數，「如換著了其他城市，巴士可能一早已經被人放火燒光了」。

除了「摩西式分紅海」讓路，城巴車長沿途逐一與示威者擊掌的一幕亦觸動人心。該名車長在「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」專頁上載影片，向示威者致敬，「我沒有甚麼可以做，只可以安全送你們到達目的地，香港人加油！」

城巴車長在「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」專頁上載在昨日金鐘集會中與示威者擊掌影片。（「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」專頁影片截圖）

「比利出走活動組」負責人「比利組長」亦拍下這段溫暖畫面，獲逾萬人讚好和分享，比利組長回覆記者時稱，當日在炮台山行到去維園，沿路見黑色人群不斷加入，深感鼓舞，更沒想到是大家都齊心讓路，見到救護車就快速通過，立即摩西分紅海般讓開車路，封了路巴士不能掉頭，就讓開給予巴士駛過，有巴士經過時，大家都揮手歡呼拍掌，有些人上前同車長講辛苦了，車長亦都舉手道謝，更互相擊掌，「那一刻我覺得香港人真是很可愛。在一個大型示威活動，大家對政府的憤怒可以說是去到極限，但竟然可以如此和平，有人水樽回收，有人清理垃圾，有人叫你登記做選民，有人講解事件。身為香港人，我感到自豪和驕傲。因為香港人的質素真是很高，亦都慶幸香港下一代年青人很關心社會」。

他又稱，見到這一幕的畫面，再知道有「200萬+1」人的參與，多日來累積的情緒總算平復下來，「感覺到香港還有希望，香港人加油，要繼續守護香港」。