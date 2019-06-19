【區選臨近】建制派憂修例風波失選票　疑送戲飛醬油箍票集資料　

區議會換屆選舉臨近，各方人馬都開始着手準備選舉，尤其是在反修訂《逃犯條例》浪潮下，支持修例的建制派成為眾矢之的。記者發現，近日建制派團體疑於多區以30元出售「反斗奇兵4」戲飛和醬油禮包等吸引街坊入會，從中「箍票」和收集街坊資料。

距離下屆區議會選舉還有約5個月，本港爆發數以百萬人遊行示威抗議《逃犯條例》修訂，期間更發生警民衝突，特首林鄭月娥宣布暫緩修訂並致歉，令一眾為政府護航修例的建制派議員憂慮區議會選情。

民建聯油尖旺支部的「大角咀匯群協會」聯同「大角咀之友」合辦電影優惠。（「我長大於大角咀」專頁圖片）

記者發現，不少建制派議員正密鑼緊鼓挽回形勢。其中，民建聯油尖旺支部的「大角咀匯群協會」聯同「大角咀之友」合辦電影優惠，在該區宣傳可讓街坊以30元優惠價，購買於7月13日在奧海城戲院上映的「反斗奇兵4」電影票。但購票者只限會員，又註明「歡迎即時入會」。



追問入會詳情隻字不提

記者致電會方了解，對方稱「購票只限居於大角咀區的居民，現時免收會費，有興趣的可親身上來入會」，不過電影票已迅速售罄。記者再追問入會詳情，對方隻字不提，再三要求記者親身上門查詢。記者翻查資料發現，「大角咀匯群協會」和「大角咀之友」屬於油尖旺社團聯會之一，據網上入會表格，登記會員需填寫中英文姓名，住址、電話、出生日期、學歷和「是否已登記為選民」等。

另申請人需在同意個人資料被用作會方和九龍社團聯會及其所有屬會使用，包括推廣活動、籌款和服務等，又註明在如不選取「同意」，又簽署表格，「表示不反對（即同意）被加入聯絡名單」。

「天平之友」亦推出30元「反斗奇兵4」戲飛。（「天平之友」專頁圖片）

「天平之友」推30元「反斗奇兵4」戲票



30元「反斗奇兵4」戲飛同樣出現於上水天平邨，由「天平之友」舉辦，屬於工聯會的當區區議員黃宏滔議員辦事處，每家庭限購4張，小童30元，成人會員價35元，非會員則50元。會員優先於6月20日至6月25日認購，翌日公開發售。該電影於7月14日在粉嶺廣場逸峯廣場MCL戲院上映。記者佯作街坊向主辦單位查詢，對方稱「入會便宜些」，須帶身分證明和住址證明文件。

民建聯大埔區議員黃碧嬌今向廣平樓住戶家訪和派發「仁濟福袋」。（「大埔」專頁圖片）

記者亦發現，民建聯大埔區議員黃碧嬌昨於廣福邨宣傳，今日下午5時至8時向廣平樓住戶家訪和派發「仁濟福袋」。

在Whatsapp 廣傳派發免費同珍醬油禮包 （截取於Whatsapp ）

拎免費醬油先入會



另外，whatsapp近日流傳葵青區辦事處派發同珍醬油禮包給區內會員的訊息。據訊息內容稱，「本辦事處收到同珍集團贊助少量的同珍醬油禮包，派發給區內會員，歡迎有興趣的街坊，請於今日下午2點30分，到葵芳閣商場地下15號鋪登記領取。數量有限，先到先得，派完即止」。

有多名街坊在鄧麗玲社區服務處門外排隊拎取禮品包。（曾鳳婷攝）

記者追查發現，登記領取的地址為「民建聯陳恒鑌立法會議員及葵青支部社區主任鄧麗玲社區服務處」。記者到場了解，服務處門前並無任何有關派發同珍醬油禮包的海報和相關字句，但見數名市民在排隊領取禮品包。有拿著兩袋醬料的居民說：「要拿醬料 （同珍），就要先和他們 （辦事處職員）說住址，然後就可以拿到，進去畀地址，然後入面嘅哥仔（辦事處職員）就會幫你登記。」記者追問有沒有要求她登記做選民，她表示「她早就在這裏登記了」。

已登記做會員市民，到一辦事處領取的同珍醬油禮包。（曾鳳婷攝）

環視服務處內，約有逾30袋禮品包，每袋有兩罐醬料。記者向辦事處職員查詢，對方再三要求記者提供地址才可登記成會員並贈送醬油，又稱：「我哋只喺跟指示做嘢。」及後記者表明身份後，職員則回應：「不能解答任何問題，要等鄧小姐（鄧麗玲）回來。」事後記者嘗試聯絡鄧麗玲欲了解詳情，惟致電多次仍未能聯絡上。

該辦事處亦有舉行社區茶聚，會員收費十元，非會員則六十元，疑吸引附近市民入會 （截取在鄧麗玲Facebook ）

民主黨葵青區議員青吳劍昇議員認為，此類活動的會員和非會員的收費差距甚大，又稱民建聯經常聯同公屋房屋管理處和私人屋院合辦活動，例如十元茶會等吸引居民登記，並留下個人資料，包括會員姓名，電話，地址以及身份證號碼，由於選舉臨近，他對當中目的存疑。