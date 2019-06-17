【逃犯條例】響應罷市小店減少　火鍋店主：只有我一間罷沒有用

民間反對《逃犯條例》修訂行動持續，有市民今日響應罷工、罷課、罷市的「三罷」行動，惟今日響應的小店有減少跡象。有曾罷市的店主指，因見民陣一度取消行動，故今日並無響應，認為無人牽頭的話，只有少量店舖罷市未必有成效。

位於旺角洗衣街的「鬍鬚仔玩具店」，於6月9日、12日及16日反對《逃犯條例》修訂遊行、集會期間響應罷市，惟今日並沒有繼續響應「三罷」行動。店主回覆記者指，今日沒有響應行動是因近日罷市太多，令玩具店的業務變得混亂，故今日需開店處理：「因為我是收購二手玩具的，近日很多貨到了，我也未有時間整理。」不過他指，罷市暫時未影響到其生意額。

鬍鬚仔玩具店曾響應行動，罷市三日，惟店主指近日罷市太多，令店業務變得混亂。(鬍鬚仔玩具店Facebook)

另一間曾於6月12日響應罷市的火滾肥牛海鮮火鍋專門店，早前表示「錢可以唔搵！但不可以埋沒良心！」，將再次響應罷市行動，惟昨晨於社交平台表示，原定今日的罷市行動取消，店舖會照常營業，引來不少人批評，認為店舖早前宣佈罷市是「抽水」之舉。

火鍋店合夥人之一德哥解釋，星期六在網上發現有示威者於太古廣場墮下身亡的消息，對有關消息未在電視新聞上傳播而感到憤怒、激動，故當晚在社交平台上發出了6月17日將再度響應罷市行動的發文，惟後來收到民陣取消「三罷」行動的消息，故翌晨亦宣佈取消罷市：「這件事要有人帶頭號召，只有我一家店罷市、沒其他商店響應的話，沒有人會理睬。」他重申自己的立場是「反送中」，對於網民的批評，自己將不會再作回應：「在這大是大非的情況下，就不需要就這小事爭拗了。我也是在緊守自己的岡位，服務市民。」

火滾肥牛海鮮火鍋專門店昨於社交平台表示，原定今日的罷市行動取消，引來不少網民批評。(火滾肥牛海鮮火鍋專門店Facebook)

德哥在言談間表示，自己對於政府的施政有很多不滿的地方：「派$4000派得勞民傷財，民選議員都被DQ，每日百幾個單程證如何審批又沒有解釋，市民排隊看診也要等八、九個小時。這是我們這些土生土長的香港人願見的嗎？」他表示，對於營商環境、租金問題，在自己負擔得起、「搵到食」的情況下，未有太意見，但不同的民生議題「積埋積埋」之下，終令他在6月9日首次上街發聲，參與遊行。

對於政府就6月16日遊行發出聲明、致歉，昨日亦有抽空參加遊行的德哥表示，自己亦感憤怒，但認為是次是持久戰，冀港人選擇資訊來源，更全面地了解事件。