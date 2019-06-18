【大埔足球】遠征北韓雖敗　球隊元老難忘北韓球迷打氣方式

2002年大埔足球隊成立，參加當時的丙組足球聯賽。十數年間高低起跌，這隊地區球隊由丙組升上甲組（現為港超聯），曾先後奪得足總盃和高級組銀牌冠軍，亦試過兩度降班，最終在今年奪得了首個頂級聯賽冠軍寶座。 今年5月奪冠後，大埔隊遠征北韓參加亞協盃分組賽賽事，作客同組勁旅北韓425 SC。追隨球隊逾十年的兩位元老陳旭智和呂志興，這兩年分別由球員身份轉為助教，二人亦有隨隊到北韓作賽。他們發現，當地的球隊設施完善，球隊不單有自家球場，還有訓練基地和球員宿舍。一眾北韓球迷更令他們印象深刻，「一群小學生訓練有素的唱民族歌曲為球會打氣，很特別……」

當大埔遇上北韓

大埔隊今季（2018－2019年度）勇奪港超聯冠軍，取得來季亞冠盃外圍賽資格。而去季，大埔隊則以聯賽第二名獲得出戰亞協盃的資格，跟勁旅北韓425 SC對戰。雖然最後大埔以6分之差遜於北韓隊，無緣晉身下一階段，但作為一支資源比傳統球會少的地區球隊，能夠衝出香港，與高水平的北韓球隊作賽，球會助教陳旭智和呂志興坦言，這個機會難能可貴。

大埔隊作客北韓戰北韓425 SC。（大埔足球隊提供）

難忘「專業」球迷打氣 北韓球迷笑球員

由2002年大埔隊創會開始，呂志興和陳旭智便以球員身份為球隊效力，如今他們退下火線，以助教身分帶領球隊出征北韓。雖然大埔隊曾經出戰亞洲賽，但作客北韓卻是第一次。5月15日，大埔大軍步入北韓金日成球場，環看觀眾席，數千北韓球迷分散不同角落，合拍地唱歌拍手激勵主隊；他們也有數名大埔球迷遠赴前來支持。



阿興和阿智留意到，北韓球迷有其獨特之處。「有一班小學生站得十分整齊，有制服有指揮，在場內唱朝鮮民族的歌曲，就算純粹歡呼也十分整齊，相信是素有訓練。日本球迷都很整齊，但多數也只是唱會歌打下氣而已。」阿智說。

與外界隔絕的北韓人民，通常是在不同的國際運動場合中現身的那種「軍紀嚴明」、只懂齊聲鼓掌的打氣團。雖然這次北韓球迷同樣是整裝出戰，但阿興說，他們也敵不過足球的魅力，球賽開始後，球迷並非只得一臉嚴肅，當球員犯錯，他們也會笑自己的球員，「和其他球迷一樣，但就算笑，也不會很離譜。」

有球迷遠赴北韓為大埔隊打氣。（大埔足球隊相片）

北韓模式下的足球

激戰北韓球隊90分鐘，大埔隊終以4比0落敗，兩位教練觀察到，其實北韓和香港的足球水平差距不算太大，但兩地的生活模式，成為了最大的分野。「他們的優勢是沒有事可以做，沒有甚麼騷擾。在香港可以打機，打到凌晨兩三點都不睡，他們就不可以，只能早點休息，第二天再練波。」



阿智說，香港年青球員極具天份，甚至可能比北韓球員好，但北韓球員所受到的誘惑不多，專注下就能進步得更快。但他也同意，若將這套生活模式搬到香港，或許很多人都不會願意做足球員。阿興也坦言，香港生活太多姿多彩，相反北韓生活較簡單，所以大埔球員來到北韓那幾天，也只能專注足球，笑言可洗滌心靈，「不能上網，不需理會香港的事，因為理不到，也不會突然收到電話和短訊，只能專心踢波。」

阿興指，北韓球員的生活沒有太多誘惑，有利球員自身發展。（陳浩然攝）

訓練設備完善 冀香港提升水平

除了生活模式，北韓的足球硬件，也幫助他們提升足球水準。阿智表示，北韓425 SC有一個足球基地，球員訓練完之後便去集宿（球員宿舍），然後又再訓練，足球配套遠遠超越香港。「香港做不到，除了傑志之外，沒有球會有自己的訓練基地，也沒有自己的球場，沒有球員宿舍。不會做得到，沒有球會能起一幢宿舍給球員，不如起多幾幢樓賣好過。」阿智說。

目前香港球會若要訓練，要向康文署租用球場，阿智表示球隊雖有優先租用權，但也有可能期滿而無法租用，甚至有時全港都找不到場地，故要被逼提前或延後訓練，「太早未清醒，太晚又太接近第二天的訓練，這些因素影響整個球會的運作。」他直言，如果球會有自己的訓練場，便能自行決定訓練時間，但香港寸金尺土則難以實現。

長期租用或購買康文署的場地是否可行？阿興說，就算有球場，也涉及管理成本的難題，「管理和維修都要花錢，港超聯的球隊老闆現在都已經回不到本。」除此之外，當場地牽及公眾設施，或會引起公眾不便和不滿，「例如政府突然給我們管理廣福球場，整個大埔就少了一個球場，原先踢足球的人要去哪裡踢呢？」

阿智認為，香港球場不足是足球發展的難題，如果球會有自己的場地，球員便可以有更加多的訓練機會。（陳浩然攝）

香港年青球員不並外國差

阿智和阿興效力大埔逾十年，分別以球員及助教身份征戰國際賽事，看見來自各地的高水平球員，他們卻認為香港的球員並不比外國差，特別是香港年青球員。「我覺得香港的小朋友好叻，特別是年紀小那些，但到長大了，生活、飲食和心態會影響他們發展。十二、三歲想做職業球員，他們便會完全付出；但長大了，他們為了生活，就未必會完全付出，到時因為訓練量、家人和讀書等因素，令自己和外國球員差距拉遠，香港的社會就是這樣。」阿興說。

阿興直言，香港青年球員的能力不比外地球員差。（資料圖片）

球員前景成入行最大考慮

「始終這一行很難給家長們太大憧憬，雖然現在（待遇和前途）比以前已好些。」阿興坦言，外界對於香港足球員的印象是難以維生，家長礙於子女前途或會阻止他們入行。作為一個家長，阿興就直言自己會盡量讓小孩自由發展，從旁給予意見，「如果想踢足球我也會支持，但不能只發展一樣，而且要觀察她有沒有能力，如果真是沒有天分，做抉擇時也要和她談一談，不過作為家人一定要支持的。」

球員的職業生涯短暫，一般去到約四十歲就要退役。阿智作為大學畢業生，因為興趣選擇當足球員，他寄語年青人，即使決定將來做足球員，現在也要好好讀書，以應付退役後的生活和工作。「不需要選擇放棄任何一邊，如果時間管理得好，讀書和踢足球雙線發展也是可行的。」

香港足球的發展前景

「希望可以出多幾個球員到外地踢足球，找到滿意的薪酬，便能給人信心入行。」阿興說，近年政府和各大球會都投入了不少資源，球員們已經不需再「秘撈」，甚至能力較佳的球員能夠取得不錯的薪酬，「做球員要有一個目標，廿二、三歲要賺到多少錢，情況不變的話薪金是一路向上。但如果不能出場而人工又低，就要思考前路，儲錢或學藝，為未來鋪路。」

阿智和阿興今年以助教身份助球隊奪得聯賽冠軍。（陳浩然攝）

阿興續指，有場地和讓人看到前景，是兩個香港足球發展最需要的元素。「有場地但沒有人入行，發展的都是娛樂足球。但如果要發展專業足球，一定要有穩健發展，讓人投身這個行業，並提供教練和體能教練等職位，否則每年十幾二十個球員退役，他們都不知有甚麼出路。」

而阿智就認為，改善球場供應，是對地區球隊最大的支援。「如有更多場，得益的可能會是大眾，現在場地不足先有炒場的情況，如果多場不但不用炒，更可給職業球員用，青年軍也可以多一點訓練機會，任何運動都是練得多就會進步。」阿智說。