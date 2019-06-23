【外賣app】戶外設取餐點屢阻街　食物安全成疑　食環年半3宗檢控

看準香港人的急促的生活節奏，網上點餐、外賣平台近年大行其道，除了提供外賣上門服務外，亦有平台在網上收集訂單後，將食物運送到在街上設置的取餐點，供客人自取。不過，有中西區區議員上呈文件到區議會，指有關方式的外賣自取服務易造成阻街及食物變質，要求食環署加強規管有關服務，以保障市民安全。

有份提案的中西區區議員陳學鋒指，一直留意到午飯時間，摩利臣街、中環碼頭天橋、林士街行人天橋等商業機構集中的地方，都有外賣平台的職員設置長檯，供於網上透過外賣平台下單購買食物的市民取餐。不過，他指有關做法為不少行人帶來滋擾：「午飯時間的天橋已相當繁忙，這樣架設自取站、阻塞通道，會影響行人安全。高峰時間更因行人不夠位行而發生碰撞。」

與其他外賣平台提供的外賣上門服務不一樣，陳學鋒認為這種外賣自取服務，在集齊外賣、送到取餐點或已經歷長時間，食物在此期間或會變質，增加食物中毒風險，「而且我不知道食物會否是來自無牌食肆」，要求食環署就此加強規管。「最起碼不可以在人流最多的地方進行取餐。」他續說：「為何網店可以利用天橋這公共地方賺取利潤，這在法例上亦應作研討。」

中西區區議員陳學鋒指，這種外賣自取服務在集齊外賣、送到先取點供客人領取前，或已經歷長時間，食物在此期間或會變質，擔心會增加食物中毒風險。(資料圖片/賴俊傑攝)

食環署就事件向區議會提交的書面回覆指，2018年至今年5月間，署方在全港共接獲141宗與網上外賣平台有關的投訴，並就外賣平台在公眾地方的取餐地點引致阻街或妨礙垃圾清掃工作的問題，提出了3宗檢控，惟署方沒有為外賣平台的取餐地點作紀錄，指如設於公眾地方的取餐點造成滋擾，牽涉街道管理問題，需由多個政府部門按其職權範圍採取行動。

至於食物來源安全的問題，署方指就網上銷售食物須視乎其實際運作及經營模式，向食環署申請相關牌照或書面准許。署方於2016年已推出一套規管網上售賣限制出售食物的許可證，規管食物必須來自合法來源、運送過程中不受干預，以及時刻保存於安全合適的溫度。