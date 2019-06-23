【區區有護士】前公院護士搞流動診所　組醫護隊免費幫街坊做檢查

本港基層醫療和後續治療的負擔沉重，減輕相關負擔是醫療體系的重點發展方向之一。有註冊護士聯同多位醫生、資深保健員、社工和年輕人自發在多區推行「流動護士診所」，為居民提供健康諮詢、初步檢查和轉介服務。其中，青衣區今月起進一步擴大服務範圍，全面服務青衣人。負責的護士稱，冀透過活動帶出「區區有護士，預防勝於治療」理念，為減輕基層醫療出一分力。

「流動護士診所」提供免費量血壓和驗血糖的初步檢查、健康諮詢、轉介服務和健康講座，其於去年9月開展，逐步擴大至各區，包括元朗、佐敦、橫頭磡、荃灣、天后、西環、彩雲邨、土瓜灣、觀塘、富山、黃大仙下邨以及北區等。其中，以青衣區服務最為全面，除設有恆常服務，近日宣佈服務時間和範圍擴大，覆蓋多個屋苑包括青盛苑小巴站避雨亭、青康路近郭怡雅小學和長宏邨等。為照顧上班族及夜歸朋友，更特別安排星期四晚上6時至9時於青衣站服務街坊，尤是青衣半山居民使用。

「流動護士診所」宣布6月23日起調整健康站服務時間 ， 全面服務青衣人。（「流動護士診所」（青衣）提供）

前瑪嘉烈醫院護士趙寶琴為「流動護士診所」負責人之一，她稱，回顧過去約20年在公營醫院工作經驗，深刻感受基層醫療負擔和前線醫護人員的壓力不勝負荷，故冀發起活動宣揚「預防勝於治療」訊息，又可減少市民對公營醫院的依賴和醫療開支，「讓市民不要等到有病才去醫治，透過護士診所可事前為健康把關」。

趙寶琴為「流動護士診所」負責人之一，冀服務可宣揚「預防勝於治療」理念。（受訪者提供）

趙寶琴又稱，現時已累積過千宗醫療個案，她發現不少人不知自己潛藏健康隱患。她難忘有一位八旬婆婆血糖指數過逾14，較正常4至7多超過1倍，「但她竟完全懵然不知，還稱依足正常飲食，又不願就醫」。於是，她就教婆婆口訣「蘋果連皮食，餐前食，（份量）拳頭大」，「她每日按照來吃，一星期後再來量血糖，竟跌至5的正常水平。她雀躍的笑容令我難以忘記！」

在多區設立「流動護士診所」並非靠一人之力。趙寶琴透露，服務全靠多位醫生、護士、資深保健員和社工自發義務組成。為令更多年輕人走入社區，增強服務成效，他們透過社福機構召募志同道合者參與，亦舉辦「人人都是健康大使培訓課程」，向無醫護、照顧經驗人士教授飲食知識、痛症理論、非藥物治療、健康社區實踐等，現時有逾20位年輕人加入團隊。

她相信，當「區區有護士」、「人人都是健康大使」，大眾健康由基本生活上提升，醫療負擔減少，不論市民、醫療機構以及政府都會受益。