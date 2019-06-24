【逃犯條例】士多創辦人撐修例激民憤罷買 　山城士多宣布割席

反修定《逃犯條例》風波引發不同政見的店舖罷買潮。早前因創辦人公開發表支持修例的網上商店「士多Ztore」被大批網民發起罷買，事隔一星期，中大「山城士多」宣布與該店「割席」，即時終止「與 Ztore 的所有合作及來往」，認為「儘管 Ztore 在推廣香港產品曾有所貢獻，我們亦不能接受自己付出的金錢會讓這樣一個人得益」。

主打本土市場及產品而成名的網上商店「士多Ztore」，其創辦人之一凌俊傑於6月中旬在facebook發文，支持《逃犯條例》修訂案，認為有小部分人「有心搞事」反修例，希望大家能理性，不要令更多人受傷。他又認為，內地政府不會濫用條例，因這對國家統一無幫助，更反問「香港將會變成逃犯天堂真係冇感覺？」

士多Ztore創辦人之一凌俊傑在6月中旬就《逃犯條例》修訂發文表態，結果其立場引起網民發起罷賣行動。（fb截圖）

言論一出隨即激起社會反響，雖然士多官方fb專頁事後發聲明反駁凌俊傑的言論，直斥「你老闆，我唔同意喎」，又指老闆看法不代表員工及士多，惟未能平息民憤，「 呢個時候戴頭盔解釋已太遲」，並紛紛留言罷買，並列出罷買清單，牽連多間曾提出支持修例的店舖。

士多官方fb專頁於6月14日發聲明反駁凌俊傑的言論。（「士多」截圖）

中大「山城士多」於6月23日在其專頁鄭重宣布，「即時終止與 Ztore 的所有合作及來往」，並以中英文解釋做法，強調Ztore的言論令「山城士多一眾現任及創辦成員為之側目」，「不得不作出回應」，獲逾3000名網民給讚好支持。

「山城士多」在聲明指，該店於2015年9月由一群中文大學的同學創辦，起初是為抗衡中大內百佳超級市場的壟斷，並致力推廣本地製造的產品，鼓勵良心消費。由於Ztore 將支持香港製造理念商業化，使更多市民可購買本地產品，其理念一致，故與Ztore合作，讓中大同學透過山城士多平台，訂購部分Ztore代理的本地產品，而山城士多亦有提供部分本地社企的產品予 Ztore，形容「一直合作愉快」。

中大「山城士多」在其專頁鄭重宣布，「即時終止與 Ztore 的所有合作及來往」。（「山城士多」專頁截圖）

不過，該店認為凌俊傑近日公開發表支持《逃犯條例》修訂的言論，是「對充滿理想的示威者冷嘲熱諷，實在令人髮指。其言論亦不禁令人懷疑Ztore創立真是為推廣香港製造的理念，抑或只是打著香港製造的旗號謀利」，又強調「香港正處於存亡危急之秋」，《逃犯條例》修訂案通過定必扼殺香港的未來，枉論對香港製造行業的深遠影響，亦將為本港的司法制度打開缺口，使在香港生活及工作的本地和外國人處於被引渡到中國接受不公平審訊的恐懼，大大打擊外資在港營商的信心。如各大公司撒資，將使本港經濟衰退。

「山城士多」認為，儘管Ztore在推廣香港產品曾有所貢獻，「我們亦不能接受自己付出的金錢會讓這樣一個人得益。雖然我們微不足道，但我們深信，每一次付款都是一種投票，而我們堅決不會投給 Ztore」。

在聲明末段，「山城士多」一再表示支持抗爭者，對政府仍未回應廣大市民的五大訴求「深表遺憾」，並強烈譴責警隊使用過分武力鎮壓示威，促請政府立即撤回《逃犯條例》修訂案、收回 6 月 12 日示威「暴動」的定性、釋放被補示威者並撤銷他們所有控罪及追究警隊濫用暴力，有關官員亦應立即引咎辭職。

「山城士多」以短訊回覆香港01，指對事件「沒有回應」；「士多Ztore」則暫未有回覆。