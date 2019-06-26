【銅鑼灣打書釘】全港首間人文圖書館　貼地學者學術知識社區承傳

繁華的銅鑼灣處處名店林立，但你可有想過在這寸金尺土的地區，有一處地方可供人免費閱讀。在恩平道這條名店街中，有一幢唐樓，穿過狹窄的樓梯，走上唐四樓，一扇白色的門上貼有「打書釘」三字，門後是本港首間人文科學圖書館，藏有逾萬本前港大比較文學系助理教授司徒薇的研究書籍。這家名叫「打書釘」的圖書館，是由司徒薇所教的一班學生籌辦的，背後帶著一個關於知識傳承、尊師重道的故事。

白色門後是本港首間人文科學圖書館「打書釘」。（黃偉民攝）

2016年，司徒薇決定離開教席，進入佛學院深造，惟她那與研究相關的一萬本人文科學文化研究書籍帶不走。一般退休的教授會選擇將書捐去圖書館，然而，司徒薇與一眾學生卻認為，該批書應在社區流傳，讓非做研究的人也能接觸。「打書釘」成員小風指，成立圖書館是希望將理論式的知識在社區承傳。

善心人以低過市價租出唐樓單位

於是一群學生開始四處為老師的藏書找容身之處，幾經波折，終於有業主願意以低過市價的租金租了恩平道一唐樓單位給他們。小風稱，當初業主是想做一些與文化有關的東西，聽了他們有關於人文圖書館的理念後很感興趣，於是便有了地方成立圖書館。

學生義務籌辦圖書館

究竟是什麼促使一群學生願意花時間去經營這家圖書館，令老師的學問能在社區中流傳呢？打書釘中的成員均稱，司徒薇是一個很關心學生的人，凡事從學生角度出發，一對一的輔導從不馬虎。於是一群學生義務地用了兩年多時間一手一腳籌辦了該圖書館，以別人捐來的木製書架、桌子、凳子等，設計師義務設計的裝修格局，營造了這個在鬧市中的淨土。

現時藏書主要由四位退休教授捐出，內容涵蓋性別研究、文化研究、城市研究、香港研究、文學、哲學、佛學、電影等。（黃偉民攝）

Gavin說，可在銅鑼灣這個繁華地方，有一個空間閱讀，不同文化共存，是一件很「香港」的事。（黃偉民攝） 這是一件很「香港」的事情 「打書釘」另一成員Gavin說，這是一件很「香港」的事情，因為銅鑼灣這個繁華地方，可以有一個空間去看人文學的書，但走出圖書館後，數分鐘便可以走進熱鬧人群，排隊買一杯珍珠奶茶，「唔同類型嘅文化，覺得格格不入嘅事情可以共存係一個空間入邊，就好似80年代香港。」

小風稱，故意不將老師在書中留下的筆記除去，以保持書的原貌。（黃偉民攝）

免費提供空間閱讀 已有過百名讀者登記

現時館內除了有司徒薇教授的書，亦藏有另外三名學者的書，包括陳允中副教授、退休教授鄧永成及黎翠珍的書，內容涵蓋性別研究、文化研究、城市研究、香港研究、文學、哲學、佛學、電影等。公眾可於開放時間前往「打書釘」閱讀，只要付300元按金，使可在該寧靜的環境中盡情「打書釘」，若不想再前往閱讀，便可全數退還按金。「打書釘」自今年2月開始向公眾免費開放，小風稱，開放至今已有過百名讀者登記，由學生至退休人士都有，由於藏書不能外借，不少人邊看書邊寫筆記。

「打書釘」成員小風指，成立圖書館是希望將理論式的知識在社區承傳。（黃偉民攝）

除了提供閱讀空間，「打書釘」每星期亦會舉辦不同類型的活動，如電影放映會、讀書會、文化講座、展覽等，供公眾參加，提供一個人與人交流的空間。由於圖書館為非牟利，現時靠捐款維持營運成本。為讓圖書館可傳承下去，「打書釘」計劃於今年暑假期間發起眾籌活動，希望籌得100萬，該筆錢會用於圖書館未來2年的營運資金，包括租金、一名圖書館理員薪金及日常開支等，若捐款有剩餘，將用於購入新書及修復書籍。