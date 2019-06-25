【深井泳灘】釣魚灣儲物籠啟用　泳客需自備鎖擺放隨身物

踏入六月下旬，泳季早已來到，不少人都會到泳灘游泳。深井一帶也有不少泳灘，當中釣魚灣面積不大，但更衣室、淋浴設備、洗手間和燒烤爐等都齊備，唯獨有一個設施，泳客想要多年仍未加設。據泳客指，平日到場游泳，沒有地方可以放置手機等隨身物品，感到十分不便。而近日康文署終於在泳灘加設儲物籠，泳客只要自行帶上鎖和鎖匙就可使用，可以放下物品安心暢泳。

釣魚灣可飽覽青馬大橋和汀九橋的景色，也因鄰近住宅，平日有不少居民前往。(資料圖片/黃偉民攝)

深井帶有多個可以觀賞城市景觀的泳灘，除了因可飽覽青馬大橋和汀九橋的景色，也因鄰近住宅，受到不少居民歡迎，釣魚灣是其中之一個受歡迎泳灘。荃灣區區議員鄭捷彬指，不少居民是恆常泳客，並反映該釣魚灣過去由於沒有儲物籠，他們只可去別的地方游泳，「游水會去附近嘅麗都灣，甚至有啲會去屯門黃金海岸。但明明樓下就有海灘(釣魚灣)，所以我哋想加添儲物籠，可以善用資源。」

釣魚灣面積不大，但更衣室、淋浴設備、洗手間和燒烤爐等都齊備。(資料圖片/黃偉民攝)

鄭捷彬表示，過去荃灣很多海灘本來也沒有儲物籠，後來才慢慢加添，而深井和青龍頭有數萬居民，單純因為沒有儲物籠，附近居民放棄鄰近海灘暢泳是十分可惜。「一直都有同康文署反映，希望喺唔同嘅泳灘加設儲物籠，之前因為話釣魚灣有改善工程，一拖就拖咗幾年，近期重新再提，佢哋終於加咗。」鄭續指，本來認為如採用泳池內的投幣式儲物櫃會較為方便，但康文署方面指，轄下的露天場地均使用自帶鎖儲物籠，而現時市民對場內八格儲物籠反應大致良好，可以稍作觀察日後再決定是否需要改善。