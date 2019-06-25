【逃犯條例】反修例橫額被鎅　街坊用拉鏈修補：刀手可拉拉鏈發洩

民間反對《逃犯條例》修訂行動持續，除了網民自發的示威、不合作運動外，亦有不少區議員、地區人士在街上掛上橫額，表達撤回《逃犯條例》修訂的立場。雖然有相關內容的橫額被鎅爛和破壞，但大埔有街坊自發修補被毀壞的橫額，令地區人士大呼感動。

「掛上了逃犯條例、反送中的橫額後，遭人破壊的頻率變高了，每隔一、兩天就會見到橫額被鎅爛。」新民主同盟大埔區社區主任胡耀昌指，一幅橫額也要價一、二百元，這樣一、兩天就被人破壞，計起上來成本也很貴。面對持續的破壞行為，他坦言近日已放棄了修補破損橫額的工作，惟昨日經大埔墟街市一帶時，發現自己5幅遭人鎅爛的橫額，已由有心人士自發修補。

新民主同盟大埔區社區主任胡耀昌指，昨日經大埔墟街市一帶時，發現自己5幅遭人鎅爛的橫額，已由有心人士自發修補。(胡耀昌提供)

有市民以拉鏈修補被鎅爛的橫額，而署名「一個大埔街坊」的市民亦向「刀手」留下手寫訊息在橫額上，指如果對方還是不滿發聲抗修例的市民，而容忍不理民意的政府，就拉一拉橫額上的拉鏈自癒一下：「你知道嗎？香港人現在都很努力守護香港！」事實上，除了胡耀昌的橫額外，附近一帶的「反送中」橫額、工黨關注老人院舍的橫額亦得到了同樣方式的修補。

胡耀昌表示，首次遇上街坊自發修補橫額，對此驚訝又感動：「因為我知道這不是一件易事。本來我以為那位人士是在晚上修補我的橫額，但後來有街坊留言說，他是在下午三時左右做，當時太陽很猛的。」他又指，過往一直覺得民主派的支持者很內斂，在路上遇見亦未必會上前跟他們打招呼：「但原來有人留意到我們做的事。」

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雖然未確定有關街坊身份，但胡耀昌指希望可親身向其道謝。有街坊於網上留言指，作出幫忙修補橫額的街坊為本地藝術家程展緯，記者曾向其查詢，程回覆指「只是做自己可以做的事」，希望大家加油。