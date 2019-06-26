收藏九七前課本　記載一代人回憶　舊課本收藏家：這是成人讀物

甫走進南豐紗廠地下，便看到一塊塊圍板間起一個課室，課室內有三十多張木桌椅，盡頭是一張老師桌及用粉筆寫上「舊課本」三個大字的黑板，旁邊的電視櫃內放着一部大牛龜電視機，電視機正在播放教育電視。 一位年約50多歲的父親拖着兒子站在電視機前，當時正在播放有關正確使用標點符號的中文節目，那父親說：「我以前讀書成日都睇呢啲ETV㗎！」他那年約十歲的兒子先是瞪大眼睛驚奇地看着電視，後來或許是覺得無聊，便掙脫他父親的手走開了，他的父親卻仍站在原地沉迷地看着電視裡的古裝童星。 「舊課本——那些美好的風景」展覽主辦者、舊課本收藏家劉智聰說，舊課本其中一個最引人入勝的地方，在於這些課本盛載了一代人的回憶。 攝影：王譯揚、黃桂桂

「舊課本——那些美好的風景」展覽在南豐紗廠地下舉辦。（王譯揚攝）

小學、幼稚園課本夠純粹 中學課本面向考試

說起「課本」，往往與學校、背誦、考試掛勾。劉智聰卻笑說，他是考試制度下的淘汰者，「我小學成績很好，經常考前三名，拿獎拿得手軟，拿完一個獎又馬上跑到頒獎台的另一邊等拿另一個獎。可是，升上中學後，所有課文都是考試制度之下的產物，而我正好不是考試的料子，結果成績一落千丈。」因此，他喜歡收藏幼稚園及小學的課本，不喜歡收集中學課本，「面向考試的中學課本，已經失去可讀性。」

打開一本初小的中文課本，其中一篇教導莘莘學子「路不拾遺」，另一篇教人「保持街道清潔」，劉智聰一邊揭一邊說：「我喜歡儲幼稚園及小學的課本，就是喜歡它夠純粹。」幼稚園及小學的課本常以顏色鮮艷的插圖配簡單的文字，卻往往隱藏人生哲理，例如「做個正直的人」，又有多少人能夠做到？「人到中年驀然回首，先發覺好多嘢細細個已經知道，但到現在原來仲未做到。就係呢個原因，令舊課本有被收藏及再次翻閱的價值，每一個人每一次翻閱，都能讀到新的東西。」

劉智聰一翻閱舊課本，一邊回憶以讀書的歲月。這時他身邊一名中年人說：「啊！我以前讀過這一課！」（黃桂桂攝）

舊課本是一代人的回憶

翻閱以前讀書的課本，劉智聰有時會想起學校裡的青葱歲月，「我喜歡學校，因為這裡有很多第一次。第一次被人鬧、第一次受懲罰、第一次上台拎獎……」舊課本所盛載的，已不只是文字上的知識，還有回憶——一代人的回憶。

教育局為幼稚園至高中提供「適用書目表」，因此不論中國語文、英國語文、數學、常識以至文學、歷史等科目，不同學校所使用的書本均大同小異。九十後這一代，初小讀的是朗文出版社出版的英文書，書中的角色仍記憶猶新：Tom、Mary、Betty、Peter，還有一隻黃色的外星生物Beeno。

劉智聰說，他一直都有收藏舊物的癖好，直至2005年辦了一個廢校攝影展，他才開始集中收藏與學校相關的物品，當中以舊課本為主。（黃桂桂攝）

以九七為界

劉智聰收藏的課本包羅清朝至回歸年代的幼兒及中小學課本，並以九七回歸為界。1997年6月30日，回歸前夕，劉智聰離開香港到英國留學讀設計，此一別便是五年，2002年重回香港，已是另一番光景。「九七之後，很多事都變了，我收藏九七前的課本，是想記錄那段被歷史遺忘的時光。」

生於七十年代的劉智聰，收藏得最多的，便是六十至八十年代的舊課本。他說，那時的香港正處於急速發展的時期，一切看似生機處處，所以教科書的內容亦比較正面、積極，「例如介紹香港由昔日的小漁村慢慢發展成國際大都市，令很多人都夢寐以求想成為一個『中環人』。」

課本建構社會認知

又例如六十年代美國太空人登月後，「嫦娥奔月」的傳說破滅，打破了當時的香港人對太空的想像，教科書亦開始介紹很多太空知識。而廉政公署的成立、首條過海隧道的建成都成為課本內容，「我們對社會的認識，便由課本開始。」

現時小學常識科由以前的社會、自然及健康教育科綜合而成，建構了小學生對社會的想像。例如以前的健康教育科課會教人「種牛痘，免天花」、屠房的運作。現在的常識科則教導正確使用藥物、常見呼吸道傳染病等。「不同年代的教科書會因應當時的社會狀況，有不同的教學內容。」

「地少人多」是意識形態的塑造

由以前的社會科，到今天的常識科，在介紹香港時，都會說香港地少人多，維多利亞港水深廣闊，因此若要增加土地供應，就需要移山填海。這些「知識」植入幾代香港人的腦海中，令大部分人潛意識地認同香港「地少」的概念，因此香港要發展，便只有「填海」這個選項，例如「明日大嶼」。

舊課本是成人讀物

劉智聰說，課本內容為顧及不同程度、不同家庭狀況的學生，往往不夠全面。他指着展覽的其中一幅畫，嘆道：「你看，畫中的家很大很乾淨，有多士爐，還有一個工人。可是，當時有多少人住在這樣家裡？至少我不是。」他說他小時候家裡很窮，住的是板間房，房子很小，未曾見過多士爐，只知道火水爐。看着那幅毫無共鳴的畫，他只感到「離地」。

而一改再改的教科書內容，有時亦偏離了正軌。劉智聰說，他曾聽說小學教科書一課有關傳媒的作用的課文，刪去了「監察政府」四字，他嘆息：「我記得我以前讀書係有寫『監察政府』四個字旳。」他其後笑言，刪改是教育局的決定，背後原因，大概只有教育局才說得清了。

劉智聰看着展覽內洶湧的人潮，男女老幼，幽幽地說：「我覺得，舊課本是給成年人看，而不是給小朋友看的。」

劉智聰坐在展覽廳內的教師桌中，看着男女老幼的參觀者，小孩子心不在焉到處跑、年輕人拍照打卡、成年人安靜坐下揭開桌上的舊課本，他說：「舊課本是成人讀物。」（王譯揚攝）

「舊課本——那些美好的風景」展覽

日期：6月14日至7月10日

地點：南豐紗廠地下