【警民衝突】工聯會貼告示歡迎警察入內如廁 被斥加劇社會對立

南區區議員柴文瀚今日（26日）於社交平台發佈了一張相片，指元朗工聯會進修中心張貼「歡迎警員使用本處洗手間」。 民間組織因反對修訂《逃犯條例》而發起百萬人遊行，及後更爆發大型警民衝突。於過去一連串的示威活動中，警察驅散示威者的手法被指使用不合理武力，現時民間不斷要求政府正視警察濫權問題，更於6月21日包圍灣仔警察總部示威，警民關係愈漸破裂。柴文翰認為工聯會此舉實屬不必要：「這個時候做只會加劇社群之間對立，甚至有機會令警察違反警例。」

有網民拍得元朗工聯會業餘進修中心門外，貼有告示歡迎警員入內如廁。(截取於南區區議員柴文瀚Facebook)

南區區議員柴文瀚今日收到網友提供相片，位處元朗俊賢坊的香港工會聯合會業餘進修中心玻璃門上，張貼出「歡迎警員使用本處洗手間」告示，旁邊更放有選民登記表格。

柴文瀚認為，工聯會此舉實屬不必要，只會導致社群間的對立愈演愈烈，「警察現時理應要如何改善形象，這些口號式的支持方法並沒有作用。」

反對修訂《逃犯條例》引發大型示威衝突，警方被批使用不合理武力驅散示威者，警民關係愈漸破裂。(資料圖片/李澤彤攝)

柴文瀚更質疑，告示有機會導致警察違反警例。他指根據《警察通例》第六章25條列明，除因執行職務外，警務人員當值時不得進入任何樓宇；雖上述條例並不適用於指定樓宇以享用茶點的人員，但上述中心位處元朗俊賢坊安基大廈，性質屬業餘進修中心，柴笑說：「這有機會整蠱返警察。」

執行咇份巡邏、巡邏或崗位值勤的軍裝警務人員，可根據《警察程序手冊》第 20 章的規定，於警察建築物內用膳一小時。各人員亦可於其他地方用膳，但須獲得其分區指揮官或其他單位同等職級人員批准。分區指揮官或其他單位同等職級人員應指定那些其他地點可供人員休息之用，並保存一份有關該等地點的名單。所用茶點概由各人員自行付款購買。

記者致電有關中心，負責人稱不接受訪問。