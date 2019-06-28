渡華路擬地下停車場兼休憩設施供130商用車　街坊恐塞車惡夢重現

為配合政府「一地多用」政策，近來多區發展地下停車場。最新政府計劃將高鐵西九總站附近的前渡華路臨時巴士總站，興建地下停車場，提供130個泊車位予商用車輛。同時建設地上休憩設施，包括人造草地足球場、寵物公園和社區園圃等設施，惟有關注組織質疑建設成效，又批評政府未有清楚交待實際交通影響，街坊恐「塞車惡夢重現」。

為求增加土地供應和解決車位短缺問題，早前多區積極以政府「一地多用」發展模式，擬興建地下停車場，包括深水埗欽州街及通州街交界建設地下智能停車場，上蓋建休憩花園，提供200泊車位；以及在將軍澳南興建一個中央大道公園，並建地下停車場。

最近，運輸署和康樂及文化事務署向油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會提交文件，稱擬在位於渡華路(即連翔道/佐敦道交界)的前臨時巴士總站，發展地下停車場及地上公共休憩設施。該會議將於7月4日討論。

前渡華路臨時巴士總站計劃興建地下停車場。（陳浩然攝）

據初步評估，地下停車場可提供約130個泊車位，主要用以應付附近的旅遊巴、校巴及貨車等商用車輛的泊車需求，亦會在可行情况下提供適量私家車及電單車泊車位。早前涉事用地一度傳出建設智能停車場，但今次文件中未有交代會否採用有關技術。

涉事用地位於連翔道和佐敦道交界，早前因應高鐵西九總站工程，被用作臨時巴士總站，由於西九龍巴士總站已啟用，該幅1.7公頃用地預計今年下半年歸還地政總署。

至於地上休憩設施，康文署擬建11人人造草地足球場、網球場、寵物公園、社區園圃、運動健身園（供太極等健體活動）、有蓋飲水機和相關基本設施等。

但政府未有進一步交代該用地發展時間表，只稱在發展項目前，運輸署建議以短期租約方式，把該發展用地部分面積用作臨時停車場，盡量補充區內泊車位的供應，初步預料該臨時停車場可於明年上半年啟用。

渡華路休憩用地暨地下停車場計劃位置。（油尖旺區議會文件）

「1970地下起義」負責人梁幸輝，身兼油尖旺區議員孔昭華的助理，他表示，涉事用地早年被用作臨時停車場時，當中有十條巴士線，以平均10分鐘一班，令近佐敦道方向的出入口附近造成嚴重交通擠塞，「街坊挨了至少5、6年，等高鐵建成後交通才疏導了些，現在又塞大量商用車進來，街坊非常擔心塞車惡夢重現」，惟在政府在諮詢文件中「只用兩頁紙簡單介紹，並無詳情解釋實際交通影響，令人難以支持」。

他又質疑用地只提供130個商用車位「效益何在」，抨擊稱「政府通通細節都不交代，叫人如何討論？政府如同以困縛方式諮詢公眾，如果大家不支持方案，連公園和足球場等休憩設施都沒有了，這是最令街坊反感的」。他冀政府公布更多計劃研究細節，尤其是停車場出入口的位置，開放討論，以減少對居民影響。

記者到場視察，渡華路擬地下停車場的位置，現時為一片爛地，附近有中電和民安隊總部，只有一個鄰近佐敦道車輛出入口，以往被指形成樽頸位導致交通擠塞。附近上班的市民向記者表示，不反對政府在涉事用地興建停車場，但質疑附近九龍站、圓方商場和住宅已提供一定商用和私家車位，「為何仍要建設地下停車場，而且只130個那麼少？」另有貨車司機認為，涉事位置太偏遠，要泊車並不方便，「無特別需要都不會過來用」。