【選民登記】反修例牽登記潮　議員：大政治未必可凌駕區議會選舉

政府提出修訂《逃犯條例》，引發兩次過百萬人遊行，並觸發6月12日的流血警民衝突。有反修例市民主張在今年的區議會選舉及來年立法會地區直選中，一人一票淘汰建制派，回應今次修例事件。近日向區有自發市民及地區人士擺設街站，幫助街坊填寫及代交選民登記申請表，他們指反應較修例風波前更加熱烈。有泛民主派區議員表示，選民登記熱烈程度比起雨傘運動之後有過而無不及，甚至有中學生領取登記表格，待成年後填寫遞交。

今年的選民登記截止日期為7月2日，未登記為選民之人士如欲參與11月24日舉行的區議會選舉，須於限期或之前向選舉事務處提交選民登記表格。

反修例蘊釀選民登記潮

東區區議員麥德正和北區區議員陳旭明也有印刷選民登記表向街坊派發。麥德正表示，由於東區是長者較多的老區，剛滿18歲的合資格人士相對較少，亦有不少街坊本身都已經是選民，而且如今很多人懂得自行申請做選民，已較少依賴地區人士代填。不過，他的辦事處仍有數以百計街坊領取表格，「如果在街上派登記表，應該印幾多就派得到幾多。」他直言這種情況相當誇張，「甚麼年齡層都有，年青申請人不會明顯地多過中年人及長者。」

陳旭明就指上水的情況同樣熱烈，他在六月代收了超過300份選民登記表格，其中年輕人和長者各佔一半，「很多長者過去沒有投票，因為他們覺得以前沒有特別的議題可投，但看見現時政府對年輕人的打壓非常厲害，所以投票意慾增加。」陳旭明預計，今年區議會選舉的投票率將較2015年更高。

去年3月11日進行的立法會補選中，東區內的長者投票人數比年輕人多近1.8萬人，為差距最大的選區。（資料圖片）

中學生領表格待成年後登記

麥德正表示，有穿校服的中學生來議員辦事處領取選民登記表格，「一看就知道她們未夠年齡做選民，而她們希望拿表格在幾年後用。」麥德正指，修例風波令年輕人對於政治參與提升了不少，中學生領取選民登記表格的情況令他非常意外。除此之外，他指在日常擺設街站時，有不少人會主動上前打氣，曾有一位中年男士特意走在他前面，非常嚴肅地跟他握手，令他非常深刻，「平時落區也沒有跟別人握手，這次有人特意走來嚴肅地握手，很像男人的浪漫。」

麥德正在其辦事處擺設選民登記站，讓街坊領取表格，並且幫街坊以傳真交表。（麥德正提供）

麥德正料登記潮對非建制派的選情有利

麥德正指，選民登記的熱潮是正面的，但距離11月的區議會選舉尚有數月時間，判斷這對選情有何實際影響就言之尚早，「逃犯條例爭議未完，最終的結果會影響民氣。」他續指，社區工作比起立法會選舉更重視實幹，大政治未必可以凌駕區議會選舉，但是次由反修例風波引起的選民登記潮，對非建制派的選情必然有利。

民陣宣布6月16日的反修例遊行人數為200萬人，麥德正表示在遊行之後，登記選民的人數也大大提升。（羅君豪攝/ 資料圖片）

比傘後更熾熱 麥德正指各派系於反修例更團結

2014年雨傘運動之後，民間主張「傘落社區」，鼓勵支持非建制派的市民「重奪議會」，積極參與2015年的區議會選舉。麥德正就認為，今次反修例的浪潮比雨傘時更加熾熱。他分析指，雨傘之後，非建制派在策略、原則及思潮上出現了差異，不少人會指責泛民失敗和質疑議會功能作廢，亦有人會傾向以更「勇武」方式對抗政府，不相信現存的制度。

而在今次反修例風波中，麥德正留意到非建制派在派系間的行動策略與之前不同，「經歷早幾年的政治鬥爭，大家發覺和平與行動派是可以並存，也不會過分執著於意識形態上的分歧，在各個陣地（包括議會）進行整體抗爭。」他續指，不論是泛民、本土或是港獨派，這次反修例風波上都更有默契，反而在雨傘時，各派系間有不太一致的感覺。