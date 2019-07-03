天水圍貨車忘命踩油　房署否決屏欣苑裝減速壆　被批指引過時

天水圍屏欣苑去年入伙後，屋苑內的硬件設施仍未臻完善，處於待改善階段，早前有地區人士建議於屋苑內加裝路拱(減速壆)，遭房屋署否決，惟發現其他屋苑能成功安裝，質疑署方的安裝指引過時。

實政圓桌元朗社區幹事莊豪鋒指，屏欣苑近屏廈路的車輛出入口處時有送貨的客貨車、大型垃圾車以高速駛過，加上有關位置有花槽遮擋行人視線，令他擔心長者和小朋友過路時會發生危險：「街坊每日都使用有關過路設施，發現此問題後就向我們反映。」

他指今年初曾向房屋署提議，於有關位置設置路拱(減速壆)，逼使車輛經過有關位置時減慢速度，惟署方近日回覆指，建議的地方不適宜安裝路拱，反建議可在路面畫上慢駛、小心行人等交通標誌，提醒司機小心駕駛：「但這取決於駕駛者的態度，即使他們看見了標誌，也可以選擇繼續『踩油』向前衝。」

實政圓桌元朗社區幹事莊豪鋒指，早前向房屋署建議於屋苑近屏廈路的車輛出入口處加裝路拱，惟遭否決。(莊豪鋒提供)

雖然莊豪鋒指歡迎此方案，但仍認為需繼續爭取於有關位置設置路拱。他表示，曾徵詢土木工程師的意見，對方指房署內部對安裝路拱有明確指引，若30米範圍內有行人過路處，或20米範圍內有消防龍頭，皆不適合安裝路拱。然而，他指領展於區內屋苑天盛苑貼近行人過路處的位置，亦裝上了有關設施，故認為無法安裝並非技術上或法律上的出現問題：「可能是房署有些指引已經不合時宜，或需參考實際地區操作和別人已完成的例子，而天盛苑便是一個最好的例子。」

莊豪鋒指領展於區內屋苑天盛苑貼近行人過路處的位置裝上了路拱，質疑房署的安裝指引過時。(莊豪鋒提供)

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