【圍牆巴士站】廣告牌「封」麗晶巴士站　街坊等車侷走出馬路　　

巴士站的廣告牌有不同設計，但九龍灣麗晶花園一個新安裝的廣告牌，卻被指安裝得過於密集，除了巴士司機看不到站內是否有候車人士，街坊平日等車時因視野受阻，需探頭或走出馬路了解是否有車。有區議員擔心易生危險，已向九巴和運輸署反映事件。

麗晶花園13座外的巴士站近日安裝了五個新的廣告燈箱，惟燈箱之間只有一個約兩個人闊的空隙，令街坊難以看清是否有巴士到站。(呂諾君攝)

「成日要伸個頭出去睇有車未，有車時又要縮返入嚟。」麗晶花園13座外的巴士站，有多條巴士線行經，包括5d、24、28b、107和108，街坊張太指，該處近日安裝了一排五個新的廣告燈箱，惟燈箱之間只有一個約兩個人闊的空隙，除了「排頭位」的市民沒被燈箱遮擋視線，其他人等車時根本看不到是否已有巴士到站，「以前個巴士站都唔係咁......最好梗係啲柱裝返埋行人路呢邊，出面啲巴士站都係咁整，唔知點解呢度咁裝。」

觀塘區區議員畢東尼表示，去年颱風山竹把巴士站簷篷吹爛，之後便以這種「reverse type」的方式重新建設巴士站，即將樁柱放於近馬路的一邊，行人於柱後候車。他表示，這種設計在各區都較少見，「我哋問過地政處，佢哋話可能係地下有嘢，或者條路唔夠闊就會咁起。」

旁邊另一個巴士站沒有燈箱，候車人士可以清楚看見站外情況。(呂諾君攝)

畢東尼續指，上個周末看到有職員正在安裝廣告燈箱，其後數天接獲多名街坊投訴，指候車時視線受阻，而巴士司機亦易因看不見候車人士而「飛站」，「啲街坊因為睇唔到有車未，會成日喺個窿仔裝嚟裝去，甚至走出馬路。」他表示，已向運輸署和九巴反映事件，而運輸署亦對事件十分重視，相信問題會盡快改善。