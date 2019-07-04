葵青滅鼠運動成績大檢閱　首期毒殺老鼠千二次　捕獲百二活鼠

近年本港鼠患問題加劇，據食物環境衛生署（食環署）統計，香港全年鼠患參考指數由2010年的1.5%，升至2018年的3.4%。為打擊鼠患，食環署在2019年進行了一項兩階段的滅鼠運動，第一階段已於3月完結。葵青區公布首期滅鼠「成績表」，1月7日至3月15日期間，食環署在葵青放置鼠籠及鼠夾逾千個，進行千次毒鼠行動，捕獲了127隻活鼠。而本年（2019年）第二期滅鼠運動將於7月展開。

鼠患嚴重 食環署推滅鼠運動

鼠患參考指數近年有上升趨勢，由2010年的1.5%及2017年的1.7%，升至2017年的3.5%及2018年的3.4%。食環署為防問題惡化，今年推出了「防鼠工作做得好 鼠患問題自然冇」為主題的滅鼠運動，針對目標主要包括區內街市及市政大廈、小販市場、避風塘、與食物業處所毗鄰的小巷，以及其他出現鼠患的地點及其鄰近範圍，進行一系列的滅鼠工作。

滅鼠運動分兩期進行，第一期為1月7日至3月15日，而第二期就將會在7月8日至9月13日進行。在展開第二期滅鼠之前，2018年鼠患指數排尾三的葵青區，先進行了首期運動的成績檢閱。

本港鼠患近年有加劇趨勢。（資料圖片/ 余俊亮攝）

滅鼠運動首期食績檢閱 共進行千二次毒鼠行動

食環署向葵青區議會提交的文件中指出，署方在首期巡視葵青區目標地點共480次，放置了1110個鼠籠及鼠夾，更進行了1232次毒藥殺鼠行動。葵青區的滅鼠運動中，一共捕捉了127隻活鼠、撿拾81隻死鼠、填堵43個鼠洞。

派4000傳單千張海報宣傳

除此之外，署方也有作出宣傳防鼠工作。在首哺運動中，署方向市民作出82次預防鼠患忠告，派發4000張有關宣傳單張及1000張海報，進行25次防治鼠患的宣傳及／推廣活動次數。

食環署2019年第一期滅鼠運動（7/1 - 15/3）於葵青區內的防治鼠患行動結果。 巡視葵青區目標地點次數 480 放置鼠籠及鼠夾數目 1110 進行毒藥殺鼠行動次數 1232 捕獲活鼠數目 127 撿拾死鼠數目 81 填堵鼠洞數目 43 向市民作出預防鼠患忠告次數 82 派發有關宣傳單張／海報數目 4000/1000 進行防治鼠患的宣傳及／推廣活動次數 25

第一期滅鼠運動中，葵青區放置1110個鼠籠及鼠夾，進行1232次毒藥殺鼠行動。（資料圖片／余俊亮攝）

7月展開第二期滅鼠 消取老鼠「食」、「住」、「行」

第二期滅鼠運動將於7月8日開始，首個地點將會是荔景山路(救世軍荔景院外圍)以及葵順街熟食市場及葵順街垃圾收集站。食環署指，第二期滅鼠運動的目標為加強市民認識社區內防治鼠患的重要性、鼓勵市民參與其處所的防治鼠患工作，以及減少全港的鼠隻，特別針對區內目標地點及其周邊範圍，從消除老鼠的『食』、『住』、『行』三方面基本生存條件著手，加強滅鼠運動成效。