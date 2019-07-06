【光復屯門公園・直播】逾萬屯門人上街　入夜示威者出馬路罵警察

「派利市、派利市」；「跳舞、跳舞」；「淫蟲、淫蟲」！平日大媽歌聲震天的屯門公園，在這個下午，被光復了。由網民、屯門街坊發起的「光復屯門公園」遊行約三時出發。逾千名街坊不滿屯門公園大媽為患，討厭園內嘈音及不雅行為問題，有居民向康文署投訴近16年仍未有改善。遊行人士高呼「屯門大媽，阻住大家」，來到終點屯門公園後，與大叔、阿伯爆發罵戰，遊行人士斥阿伯是「淫蟲」，阿伯還擊說：「你後生唔淫咩，人哋聽下歌唔可以咩？」一位大媽被遊行人士包括、指罵，叫她唱歌，大媽敗走，躲入女廁。遊行的搞手指約有一萬市民參與光復行動。 遊行過後有參加者仍然留守公園，然而下午6時許，有群眾於杯渡路近V City及輕鐵站對開，衝出並佔據馬路，大批警員於現場戒備，有示威人士高叫「放人」，及要求警員出示委任證。至約6時半人潮逐漸消散，部分群眾步行到杯渡路近西鐵站橋底後再次聚集，並霸佔兩條行車線，群眾期間不斷起哄，大批藍帽子警員到場增援，並築起防線戒備。

部分示威者在杯渡天橋底聚集。（郭倩雯攝）

警員巡邏期間過百名示威者跟隨其後。（廖俊升攝）

下午6時許，有群眾於杯渡路近V city及輕鐵站對開與一名被指涉嫌打人的男子發生衝突，男子欲登上的士離開被群眾阻止，其間眾人衝出並佔據馬路，大批警員於現場戒備，一度高舉紅旗及施放胡椒噴霧，有示威人士與警員發生口角，並要求警員出示委任證。至約6時半人潮逐漸消散返回行人路。群眾分別向屯門警署、屯門公園及鄉事會路往景峰方向散去，有警員沿V city、河傍道及鄉事會路一帶巡邏時，過百名示威者跟隨其後。

反佔中「大波Man」被指打人遭包圍 警帶上警車離開

晚上部分群眾到達杯渡路橋底後再次聚集，並霸佔兩條行車線，身穿白衣、於2014年曾因反佔中成名的「大波Man」石房有被包圍，現場示威者稱他涉嫌打人，於是將他包圍並大叫「拉人」，群眾期間不斷起哄，大批藍帽子警員到場增援，並築起防線戒備。談判警員走入人群當中表示協助調查，「大波Man」被帶上警車離開，有示威者高叫要求鎖上手扣，指警方「包庇罪犯」。其後示威者繼續於現場聚集，立法會議員林卓廷亦有到場。

警方開路送走被包圍的人士。（羅君豪攝）

下午5時許，於屯門公園近友愛邨出口，一名有康文署職員證件的中年男子，被指因於公園出口處拍打市民及記者鏡頭，被大批遊行人士上前包圍及指罵，多名警員圍成人鏈護送他離開並帶上警車。遊行人士其後包圍警車，舉高雙手阻止警車離開，至約5時半警車成功離開。一名市民梁先生聲稱，當時被該名男子於近天橋位置抓走眼鏡，導致眼鏡角碎裂，他拒絕報案及送院。

大媽被圍攻躲入女廁 公園阿叔與遊行人士爆罵戰

一名身穿綠色上衣的「大媽」於公園內跑出，其間有多名遊行人士追着她。（香港01記者攝）

下午約6時半，女子由十多名警員護送下離開公園女廁。（王譯揚攝）

當遊行隊伍抵達終點屯門公園後，多名遊行人士與公園內的中年男子、老翁爆發罵戰，其間有多名遊行人士圍着「公園阿叔」爭罵。（黃偉民攝） 綠衣「大媽」被遊行人士包圍 衝入女廁避難 至下午約4時，一名身穿綠色上衣的「大媽」於公園內跑出，其間有多名遊行人士追着她。該名大媽一度跑向警員，之後不敵遊行人士的追趕，於是跑入女廁，廁所外有十多名警在場戒備。有遊行人士於女廁門外聚集，有人拍打女廁牆身鐵板，並高叫「收利市」、「釋放娜娜」、「唱歌」及「我要看表演」等。其間有數名女士表示，想進入廁所如廁，警員均是解釋情況後拒絕對方。該名女士其後於下午6時半由十多名警員護送下離開公園女廁。 公園阿叔與遊行人士爆罵戰 高叫「派利市！」 遊行隊伍到達公園後圍繞公園外而行，其間高呼「取消自娛區，還家長小孩安寧」的訴求，一名黑衣老翁見遊行人士到達後，上前指罵遊行人士，被遊行人士大叫「走啦！」，兩方一度發生口角，其後老翁被途人勸離。另一邊廂，另一名黑衣帶帽老翁再引起遊行人士鼓譟，遊行人士拍掌大叫「淫蟲」及「派利市」。 公園老翁：點解要叫人老淫蟲？ 老翁劉先生事後接受訪問，認為自己有權發表意見，不滿被稱為淫蟲，「你哋有你哋遊行，我有我哋發表，但你哋話人淫蟲我就覺得好刺耳，後生仔無淫蟲咩，後生仔唔需要咩？人哋純粹聽吓歌唔可以咩？點解要叫人老淫蟲？」其間有人爆粗單挑示威者。其間有中年男子與遊行人士爆發罵戰，現場可見，有中年男子發表己見時，有遊行人士高呼：「走啦！」「派利是！」數分鐘後，該名中年男子亦離去。

（廖俊升攝）

巫堃泰指估計遊行參與人數約1萬人。（王海圖攝） 主辦指1萬人參與遊行 建議警方放行女子 屯門公園衛生關注組召集人巫堃泰引述警方指，女廁內該名女子持有香港身份證，並非遊行人士所指的娜娜，巫指因聚集群眾越趨鼓譟，亦有市民曾表示有緊急需要上廁所，曾建議警方讓女子離開，相信遊行人士會讓出道路，但指警方稱不能確定能有道路讓女子離開而拒絕，巫堃泰指對警方決定感不解。 巫堃泰又表示，是次遊行申請不反對通知書預定人數為200人，惟今午實際遊行人數遠超預期，他指估計遊行參與人數約1萬人，現時遊行已結束，他呼籲留守的參加者自律。

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男示威者疑拍攝警員後 被警員按地搜身後放行

遊行其間，有警察截查可疑人士，並強行扯開該遊行男子的口罩，現場消息指，該名男子並未有被拘捕，警方問話後將事主放行。（羅君豪攝）

遊行其間，有警察截查可疑人士，並強行扯開示威者的口罩。（羅君豪攝） 警察截查可疑人士 強行扯開男子口罩 遊行其間，有警察截查可疑人士，並強行扯開該遊行男子的口罩，現場消息指，該名男子並未有被拘捕，警方問話後將事主放行。 疑拍攝在場警員照片 之後被按地搜身 據了解，事發時該名遊行男子途經上址時，拍攝在場警員照片，疑將相片上載至互聯網，告知最新的遊行情況。其間被警員發現，數名警員衝上前，將男事主圍着及推向牆。之後將男子的口罩扯下，將其按地搜身及檢查物品，之後將他放行。 屯門衛生關注組成員：高叫「工聯會可恥」口號 遊行隊伍到達V City對開位置，沿途大批市民於路旁及天橋上圍觀，部分途人向遊行人士歡呼。隊頭屯門衛生關注組成員指，希望康文署正視訴求，又指於2006年區議會贊成公園設立「自娛區」，當中投贊成票的成員包括工聯會成員，因此遊行人士遊經工聯會辦公室時，亦有高叫「工聯會可恥」等口號。 下午約三時半 隊頭抵達終點「屯門公園」 原本，遊行路線原定會橫過杯渡路，但臨時改道，隊伍行經V city後，在鄉事會路右轉穿過屯門輕鐵站，並進入屯門公園側門，至下午3時33分抵達遊行終點。現場可見，屯門公園內有大批市民圍觀。遊行路線目前圍繞公園外而行，未有進入表演用的自娛區內，不少中年男士站在公園高位圍觀遊行情況。其間有人高舉手機拍攝，但未見有表演歌舞團出沒。

+ 5 + 4 + 3

遊行隊伍三點準時出發 隊頭橫額寫上「屯門大媽，阻住大家」

至下午三時，遊行隊伍於新墟新和里遊樂場出發，隊頭橫額寫上「屯門大媽，阻住大家」、「光復屯門，刻不容緩」。（黃偉民攝）

下午三時遊行隊伍出發 市民高叫口號

至下午三時，遊行隊伍於新墟新和里遊樂場出發，隊頭橫額寫上「屯門大媽，阻住大家」、「光復屯門，刻不容緩」。其間，遊行人士沿途高叫口號包括「大媽成日演唱會、附近居民耳受罪」及「屯門大媽多、嚇親細路哥」。遊行隊伍呼籲市民繼續加入，警員於遊行隊伍旁邊維持秩序。

警方準備紅旗及橙旗 沿路拍攝隊伍

遊行隊伍出新和里遊樂場後，示威者沿行人路行至屯門鄉事會路。在隊頭位置，警務人員一直以攝影機拍攝隊伍。大會表示今日遊行是和平示威，據現場可見，警方亦有準備紅旗及橙旗。

不反對通知書申請人：要求康文署嚴正執法

不反對通知書申請人表示，要求未來兩個月康文署一定要嚴正執法，並撤除屯門公園自娛區，另外要求署方必須回應，否則在未來兩個月暑假將再有行動。

示威者進入屯門公園，展開光復行動。（羅國輝攝）

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「光復屯門公園」參加者：我哋忍咗好耐！

（黃偉民攝） 遊行人士丁先生：多次向政府部門投訴不果 遊行人士丁先生帶同一隻藍色尖叫雞玩偶到場參與遊行，指對屯門公園被大媽「攻佔」，不時受其嘈音滋擾感到不滿，平日亦盡量避免經過，「唔係畀人以為我都係入嚟聽嘢」。他曾經多次向政府部門投訴但不果，「呢個係休憩公園，唔係音樂會公園」，認為康文署「做唔到嘢」，出席遊行的目的希望「唔好再有呢啲人，佢哋嚟都係為搵錢」。 屯門居民：住40樓都聽到表演者噪音！ 另一遊行人士潘小姐表示，近三至四年屯門公園很嘈雜，今次示威行動為了讓政府及市民知道，「我哋忍咗好耐！」潘指其父母住在附近樓宇的40多樓，仍難到公園的表演者噪音及唱歌聲音，有時需關上窗戶或等對方表演完才回家。「我睇到短片知道大媽有利是，唔知是否商業行動，我覺得要有執法部門去處理！」 潘小姐：政府處事嚴重傾斜、欺善怕惡！ 潘小姐認為交易影響他人，感署方需要加強對方的執法。她指有業委會反映向區議員反映事件，對方只是將活動時間調節至下午三時至六時，有感是治標不治本。「今日只係開始，政府處事嚴重傾斜同欺善怕惡！」潘小姐希望透過今日的活動，讓屯門人及本港市民團結，希望還市民一個安靜公園。她建議表演者到屯門大會堂申請會堂，改到大會堂載歌載舞。

新墟新和里遊樂場起步點 示威者帶同標語

有示威者於球場內準備示威標語。（黃偉民攝） 數百名示威人士眾集 至下午約二時，「光復屯門公園」的起步點新墟新和里遊樂場，數百名示威人士到場眾集，現場有多輛警車及警員戒備，至於附近的屯門鄉事會路已經封路。有示威者於球場內準備示威標語，包括「屯門大媽阻住大家，光復屯門刻不容緩」、「潔淨公園還人民，噪音污染好過份」等標語。 發起人：感表演者沒有尊重市民 行動發起人表示，今次的「光復屯門公園」行動由網民自發。他指屯門公園本身是十分寧靜，覺得表演者沒有尊重其他市民的使用權利，覺得有表演者的行動有傷風化，有機會影響小朋友及居民，覺得署方沒有執法有失職之嫌，其間有示威者高叫「可恥」。 屯門公園未見「大媽」表演 環境較平日寧靜 記者下午2時許於屯門公園視察，暫未見公園內有「大媽」出現表演，現場環境較平日寧靜，場內設置的自娛A及B區，帳篷內亦空空如也，只有零星年長男士於公園休憩，當中有部分明言，「今日無（大媽）喇，知道搞事丫嘛，一個都無」。有老翁帶同樂器包括小提琴及古箏等到公園彈奏耍樂，現場公園部分出口有警員5人一組駐守，暫時氣氛平靜。

警方中午到遊行路線駐守 表演者稱不知有示威

一名中年女士帶備音響到場準備開檔，她稱不知今日有示威活動，坦言擔心示威情況。（黃偉民攝）

遊行前路線平靜 沿途未見有警察駐守

光復屯門公園遊行前，有市民提早到場準備，但本身佔據公園表演的中年女子，則未見蹤影。至中午約12時，香港01記者行走一次遊行路線，其間途經新墟新和里遊樂場、凱都戲院、V city、市中心巴士站及友愛路，途中未見有警察駐守。至下午約一時半，有警員手持橙色膠帶到場，亦有警員到遊樂場駐守。

表演「大媽」帶備架生開檔 稱不知今日有示威

至於遊行終點站屯門公園，平時被表演「大媽」佔據的公園自娛A區及B區，約在下午一時許，未見有人表演。不過，下午約二時，一名中年女士帶備音響到場準備開檔，她稱不知今日有示威活動，坦言擔心示威情況。「唱歌都唔得，呢個係咩世界？」另有三名男聽眾表示，每日下午2至3時才有表演者，他們稱今日會迴避示威。

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公園表演中樂的退休伯伯指，他一向表演都沒有使用揚聲器。（黃偉民攝） 示威Youtuber：喺「大媽」對面表演搖滾樂 一名報稱為Youtuber的青年Leon表示，他不是屯門區居民，但得知今日有示威活動，於是帶同音響設備到場「支持」。Leon稱，行動開始後將會在表演「大媽」對面表演搖滾樂，並會指片上載至個人Youtube頻道。 中樂伯伯批表演「大媽」：覺得佢哋太複雜！ 「今日唔會避開，冇野需要驚！」公園表演中樂的退休伯伯指，他一向表演都沒有使用揚聲器。過去一段時間，為免與屯門公園的「大媽」正面衝突，他選擇到大埔或沙田表達中樂，「唔會同佢地一齊玩，覺得佢哋太複雜！」伯伯指曾於2013年去信康文署查詢，表演樂器需否入紙申請。他稱署方回覆指，於公園玩樂器毋需申請，但不可以太嘈。

唱歌跳舞「大媽」佔領公園 網民自發光復屯門公園行動