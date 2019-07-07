【九龍區大遊行】屯門友化身流動連儂場　「另類方式宣洩一吓」

反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起「七月七日九龍區大遊行」。鑑於近日各區連儂場遍地開花，有屯門市民繼昨日於當區自發製作連儂場，再於今日遊行中自成「流動連儂場」，冀在遊行中以「和理非」方式，一邊舉牌，一邊讓市民盡訴心聲。他稱，過去場上最多的說話是「香港加油」，期望不同光譜的港人都可了解彼此想法。

屯門街坊陳先生一人化身「流動連儂場」，雙手舉着大紙皮，讓一位位遊行人士貼上字條。（李穎霖攝）

有市民發起「七月七日九龍區大遊行」，並獲批「不反對通知書」，於今日下午三時半由尖沙咀梳士巴利花園起步，沿廣東道遊行去西九龍高鐵站，當中途經不少旅遊熱點包括太空館、文化中心以及戲曲中心等。

在遊行開始前，在數以千人在梳士巴士花園集合。在人海之中，屯門街坊陳先生一人化身「流動連儂場」，雙手舉着大紙皮，讓每一位遊行人士貼上字條，盡訴心聲。汗流浹背的他透露，會一邊遊行，沿路一邊讓市民在紙牌上貼字條，「用另類方式讓大家宣洩一吓」。

固定一位置易被搗亂

陳先生坦言，自己是不會作衝擊的「和理非」派，在這場運動中一直思考「和理非」人士可以做甚麼，而近日在各區遍地開花的連儂牆，正好給了他在遊行中作流動連儂牆的想法。「地區連儂場固定在一個位置，容易有人前往搗亂。」他續指，流動連儂牆可以邊遊行，邊讓市民貼上心聲，遊行又會有不同處於政治光譜的人參加，可讓他們了解不同人的想法：「和理非的人也有事可以為這場運動做到。」

光復屯公 西鐵站連儂牆引「淺藍」人士討論

陳先生表示，昨日光復屯門公園遊行進行期間，自己亦有於西鐵站設連儂牆，讓市民寫下心聲。雖然響應的人大多是年輕人，但於有年長者前來了解。他又指，有年輕人昨日寫下心聲後，留下與傾向支持政府的「淺藍」人士討論：「有些人本來也不贊同示威者衝擊，但他們在連儂牆上了解了年輕人的心聲，在討論過後，他們也開始明白年輕人的絶望感。」

最多人寫「香港加油」

在連日自設的連儂場，他發覺「最多人寫的是香港加油。這句說話不是叫香港的年輕人加油，而是叫香港的所有人加油。」他又稱，「不割席很重要。連儂牆上的訊息不會很直接地紓解了大家的絶望感，但起碼前線示威者看到時，會知道有人在支持他們。」