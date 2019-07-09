【光復屯門公園】阿伯兩蚊雞跨區睇大媽　豪派500蚊尋開心

屯門公園大媽高歌熱舞製造噪音惹爭議，阿伯豪派利是更令街坊憂公園淪色情場所，激發年輕人遊行、巡公園趕大媽，結果公園今日回復清靜，康文署更指會停止自娛區申請，有人歡喜有人愁。有阿伯大讚大媽才華橫溢，勁過林子祥，其音樂有生命力，而非噪音。有人花兩蚊雞搭巴士，長途跋涉入屯門公園，拿積蓄派大利是，每個月2000元，日後可以要改到酒樓買門票看表演。亦有老人家雖然搭巴士跨區來公園，但聲稱是看自娛區內正經的演唱，自娛區取消後或要改往沙田、石澳活動。

7月6日遊行過後，仍有大媽在屯門公園出沒，但7月8日百人巡公園後，今日屯門公園而不見有大媽表演。(資料圖片/鄧詠中攝)

滿頭銀髮的退休人士馮伯直指欣賞大媽的歌喉，「佢哋水準好高，比起張學友、林子祥，有過之而無不及。」(黃廸雯攝) 經過「光復屯門公園」萬人遊行、百人暢遊公園過後，被斥大聲演唱、大跳豔舞的大媽們暫絕跡於屯門公園，一眾年老的忠實擁躉難免感到空虛、寂寞。86歲、滿頭銀髮的退休人士馮伯孤身一人無處可去，便愛到屯門公園聽歌，直言欣賞大媽歌手的才華，「好似冰冰、玉妍，佢哋水準好高，比起張學友、林子祥，有過之而無不及。」大媽唱歌時使用擴音器，被投訴聲浪過大擾民，馮伯並不認同，更反駁﹕「音樂邊有噪音？音樂係有生命力，音樂係得大細聲、節奏、節拍！」 至於有人於公園內有不雅交易及行為，馮伯認為是「砌阿伯生豬肉」。但另一名於屯門區居住的老伯則持相反意見，更估計愛與大媽跳貼身舞、被網民謔稱是「Happy伯」的老翁，與大媽有進行色情交易，「邊有免費午餐，聽講千幾蚊（性交易）！」

林先生每日由鯉角門長途跋涉到屯門公園，看大媽歌舞表演娛樂一番，有時會派500元大利是，但強調沒有其他意圖。(黃廸雯攝)

退休生活無味枯燥，有長者選擇付兩蚊，坐個多小時巴士，連跨多區到屯門公園看大媽的歌舞表演。在鯉魚門居住的68歲林先生，指以前往屯門區居住，退休後每天搭巴士259D、62X或西鐵，花個多小時交通時間，到屯門公園聽歌，消磨時間。

他坦言子女會給零用錢，偶然他會拿積蓄派利是，有時候會派500元，平均一個月派一、兩千元，「我自己開心咪得囉！」但強調自己沒有其他企圖，他曾見過Happy伯與大媽大跳貼身跳舞，「兩個相撞」，亦認為「大庭廣眾咁撞」給人感覺不好。妻子及三名子女皆曾指責他到公園聽歌，故不可以讓他們知道他會到公園，「全部都話過我啦，佢哋知道公園有乜嘢睇，不過老婆無證據。」

屯門公園無大媽，敢問阿伯去何方？林指屯門公園已被年輕人「擺平咗」，再不見大媽唱歌，內心難免「囉囉攣」，但他指可以到酒樓聽歌，門票約三百元，「有得聽有得食，但飲醉咗派埋利是會過千。」

屯門公園多年來被批遭大媽大舉「入侵」，勁歌豔舞的嘈音滋擾，非法收取打賞。（資料圖片）

有長者愛看勁歌熱舞的火辣性感大媽，也有人愛在自娛區聽正經大媽表演。屯門區議員要求取消自娛區，而康文署亦表明即時停止自娛區申請，居住秀茂坪寶達邨街坊區先生深感失望。他過去十多年會每日飲茶後，便搭兩程巴士到屯門公園聽歌，擔心取消自娛區令他失去娛樂，認為「喺自娛區大吵大鬧同跳艷舞只係個別人的行為，而且（大媽）有班示威搞搞震就唔敢出。取消大媽唱歌，我只可以考慮去沙田聽歌或石澳睇海」。他又嘆言：「今日冇歌聽，唯有去爬蟲館行下」。