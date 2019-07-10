大埔反修例橫額再被鎅丟路邊　街坊修補無果：社會分裂是政府責任

早前大埔有地區人士在街上掛上橫額，表達撤回《逃犯條例》修訂的立場，後來橫額遭𠝹爛，最後有市民自發修補。惟近日，記者發現橫額再次被破壞，有人更將其反轉丟在草叢堆上。早前修補橫額的大埔街坊及藝術家程展緯對該行為表示無奈，同時指今日出現社會分裂及對立的狀況，政府責無旁貸，「刀手面對反送中議題，他也有無法平復的狀態，但政府有沒有嘗試去修補社區的關係呢？」

新民主同盟大埔區社區主任胡耀昌指，早幾日已察覺橫額被人丟在草叢堆上，惟他特意不清走，讓市民大眾看見「兇手」的所作所為，「過往我都會修補被破壞的橫額，但今次實在破壞得太過分，故乾脆不整理，讓街坊評理。」

社區主任胡耀昌指，早幾日已察覺橫額被人丟在草叢堆上。

社區主任：如有不滿可到連儂隧道寫意見

胡耀昌表示，橫額早於六月上旬掛上，上面寫上「反送中」及呼籲遊行字眼，惟剛掛上不久便有人蓄意用鎅刀鎅破橫額，街坊及藝術家程展緯見狀為橫額加上拉鏈，冀藉此修補裂痕。但破壞事件接二連三出現，並愈發頻密，有人上午剛修補橫額，未到傍晚橫額就再次遭鎅爛，今次更有人將整塊橫額反轉丟在地上，胡耀昌懷疑，是次丟棄橫額與之前鎅爛的刀手為同一人，「表達自己意見有好多方法，如你不滿意反送中運動，你大可以到大埔的連儂隧道寫意見，而不需要用暴力表達。」

「有街坊說，曾經見過一個中年男士靜悄悄拿鎅刀鎅爛橫額。」胡耀昌表示，雖然自己知悉刀手為何人，對「兇手」變本加厲的行為亦感到無奈，但自己不打算追究，並會於幾日後親自到現場回收橫額，「我不想報警，不想因此令對方負上刑事責任。」

多次自行修復無果 「政府有沒有試過修補？」

至於早次多次以拉鏈修補被鎅爛橫額的藝術家程展緯，對該行為感到無奈，但同時表示理解，「今次反送中事件上，建制及非建制陣營都有好大憤怒，『兇手』面對這次命題，他都有無法平復的情緒。我不開心不是因為橫額爛了，而是為何沒有機會將大家重新凝聚，互相理解？」

他指，是次議題造成巨大的社區分裂及民怨持續，歸根究底，政府責無旁貸，「面對警民關係、建制非建制的分裂，政府有沒有試過修補？」他舉例指，政府大可考慮成立獨立調查委員會調查警方濫權等情況，「政府不是沒有方法平復大家情緒，而成立委員會相對客觀，這樣社會會有個自我修正系統，但現時政府完全逃避，問題拋來拋去還是存在，而社區面對議題時亦好難修補。」