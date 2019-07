【梁凌杰告別禮．持續更新】公眾持向日葵悼念　父母感謝熱心港人

反《逃犯條例》修訂的示威者「黃衣人」梁凌杰上月在金鐘太古廣場平台掛上「反送中」示威標語後墮樓身亡,其設靈及舉行追思儀式於今日(11日)在香港殯儀館舉行,靈堂不設公眾弔唁,治喪委員會在鄰近香港殯儀館的渣華道遊樂場另設公眾告別禮。今日下午兩時半,悼念區有數十名市民穿著黑衣陸續前來弔唁,有人自攜鮮花,現場亦有向日葵派發。 攝影:黃偉民、廖俊升

【17:10】下午約四時半,聖詩班領唱三次Sing hallelujah to the Lord,隨後進行三鞠躬禮,近百人到台前獻花、默哀和鞠躬。儀式完結後,詩班再領唱We shall overcome,接著人們陸續離去,部分人在離場時高呼「香港人加油」。

【16:23】何韻詩到場悼念:抗爭如跑馬拉松

何韻詩一身黑衣,戴上墨鏡到場為死者梁凌杰悼念,她其後表示,抗爭如跑馬拉松,不需對自己太苛刻,「這是一個長遠的抗爭,當感到想放棄的時候,要想我們正在做一件世界上沒有人做的事,我們對抗的是一個霸凌的政權。當大家覺得好像做許多事都沒有效果、感到徒然時,其實並不是那樣,我們見到政府有退一步。」

何韻詩到場悼念,提及反修例運動是長期抗爭。(陳浩然攝)

【15:49】告別禮現場設弔唁冊 市民留言:我們會加油

下午二時正,渣華道遊樂場開放供大眾參與梁凌杰的公眾告別禮。現場設有弔唁冊,讓市民留下悼念字句,有市民寫上「RIP我們會加油」、「英魂不朽 浩氣長存」及「願你看見香港的藍天」等句子。有義工在場派發白絲帶及小冊子,球場後方的大台寫上「永遠懷念」字眼,市民可在台前放下鮮花鞠躬致意;現場所見,台前已擺滿向日葵及白花。悼念儀式每15分鐘進行一次,期間會向死者默哀一分鐘,儀式將不斷持續至晚上十時為止。

市民在台前放下鮮花鞠躬致意。

+ 4 + 3 + 2

治喪委員會義工司儀向現場悼念人士轉述梁凌杰父母話語,說:「梁凌杰父母感謝各位熱心香港人。又認為包括兒子在內,大家都希望香港能變得更好,才能讓每人都能安居樂業、自由發聲。每一位勇敢地走上街頭的市民都深愛香港,年青人更應好好活下去,才能繼續為香港不公不義之事發聲。」

參與悼念市民:化悲憤為力量

下午兩時多,66歲黃伯伯一人前來悼念,他拿著寶礦力飲料及煙斗,襟前掛上天使鎖匙扣。 6月15日,黃伯伯看到梁凌杰輕生新聞時感觸落淚,今日他特意從屯門家中出發,先到金鐘慰問絕食抗爭者,下午再前來鰂魚涌香港殯儀館悼念。黃伯伯指,自己過去曾積極參與社會運動,如1970年代中文合法化運動、保釣行動、1989年支援天安門學生的遊行,以及後來2003年遊行和是次反修例運動,「過去三十年一直在抗爭路上,不論年紀出一分力。」

他對有人相繼以輕生向政府表達訴求感不值,但又認為既然人已逝,就不應再繼續悲傷,反而應盡快平復心情,化悲憤為力量,關心身邊朋友,「革命路漫長,應齊心合力,等待光明來臨。」他指特首宣布《逃犯條例》修訂已暫緩及「壽終正寢」 ,代表運動已下一城,寄語香港人繼續走下去。

66歲黃伯伯一人前來悼念。

由1988年爭取立法局直選起,另一位市民林先生已一直參與社會運動。今年四月,他開始關注反修例運動,並坦言看見有人願為香港而犧牲,死者應受到尊重,「既然有人係願意咁做,我覺得係值得尊重。」林先生帶同六歲的兒子來到告別禮,預計晚上會與朋友再到場。他說兒子也有了解反修例運動的發展,也知道有人為香港犧牲,並形容梁凌志和復仇者聯盟中的Iron Man一樣為正義犧牲,「佢(兒子)好鍾意Iron Man,香港𠵱家都有復仇戰士。」

林先生帶同六歲的兒子來到告別禮,預計晚上會與朋友再到場。

茶餐廳東主自資買2000朵向日葵悼念

在悼念現場,義工向市民派發向日葵,代替白花致哀。這批二千枝的向日葵,由茶餐廳東主Cat姐自資向新田信芯園花農梁日信(信哥)購買。信哥以成本價售出,親手收割,今早送到場,由Cat姐在場派發向日葵。

Cat姐與輕生者梁凌杰並不相識,她認為向日葵代表希望與陽光,期望借此表達港人不會放棄,充滿希望的信息。她又指,過去6月見證了先後有一百萬及二百萬人上街遊行,但政府卻未有回應訴求,希望透過派發向日葵為年青人打打氣,彼此堅持下去,她又對未來的路感到樂觀,「因為年青人是我們的未來。」

Cat姐說,死者父母對以向日葵取代白花悼念,反應正面。她未有透露出資金額,認為金額多少不是最重要,「香港是我們的,支持我們,不是為了甚麼,自己支持自己家園。」

茶餐廳東主Cat姐自資向新田信芯園花農梁日信(信哥)購買2000朵向日葵在公眾告別禮上向市民派發。

6月16日200萬人上街遊行前一日,梁凌杰身穿寫上「林鄭殺港、黑警冷血」的黃色雨衣,於下午4時左右,在金鐘太古廣場平台外牆掛上「反送中」、「林鄭下台」及「Help Hong Kong」等橫額標語,抗議政府遲遲不撒回修訂草案。直至晚上,他從高處墮下,經搶救後證實不治,現場警員發現有兩封遺書,內容包括向家人交代身後事,以及闡述反修例等訴求。翌日早上,有大批市民身穿黑衣到太古廣場門外獻白花悼念致意。