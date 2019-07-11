【逃犯條例】港大內地生疑撕標語　學生關注組籲尊重言論自由

港大校長張翔在7月3日「譴責」7月1日示威者佔領立法會大樓，引發部分港大學生、舊生及職員不滿，發起「光復港大 守衛我城」行動，校內多處張貼反對校長聲明的宣傳品，包括「驅逐張翔 港大之恥 愧對先賢」的標語。 昨日（10日）港大校園內，反對张翔言論的海報被四名操普通話人仕撕去，有其他港大同學向撕宣傳品者追問與拍照紀錄時，雙方發生衝撞，一名拍片紀錄的同學手機與手袋遭毀壞。「香港大學反送中關注組」譴責撕紙者不尊重言論自由。

未被撕去標語前，港大學生會大樓內張貼多張要求張翔回應學生訴求的標語。（受訪者提供）

張翔「暴力」言論引眾怒 學生呼籲站在學生一方

港大校長於7月3日發表聲明，「譴責」示威者佔領立法會，將事件定性為「暴力事件」與「破壞性行動」，遭到部分港大同學不滿。香港大學學生會、香港大學反送中關注組、香港大學學生會評議會大學事務委員會，相繼發表聲明譴責校長張翔無視港人訴求不得回應、警方濫權、言論與示威自由岌岌可危等事實，並呼籲張翔效法近代教育家、前北京大學校長蔡元培，在對抗不義時站在學生一方。部分學生昨日下午自發到紐魯斯樓向張翔遞交聯署信，要求於7月12日午12時回應訴求。張翔昨夜8時發校內郵件，重申「反對暴力」與「加強溝通」的觀點。

網絡流傳微信紀錄 「港大校園清潔隊」號召撕標語

昨夜（10日）8時，連登討論區貼出數張疑似港大內地同學群組的談話紀錄，顯示他們計劃撕毀校內反對張翔言論的宣傳品。談話紀錄顯示，有人於「港大校園清潔隊」的微信群組號召10日9時於港大黃克競樓平台集合撕除針對張翔言論的宣傳品，並貼上支持校長聲明的海報。群組中有人批評港大學生行為是「文革」與「批鬥校長」，有人發表言論「撕是反他們針對他們，貼是表達不同意見」。

疑似內地同學撕標語 港大同學阻止生衝撞

當日晚上9時半，有港大同學發現，有四位操普通話人士撕去校內對張翔言論不滿的宣傳品，包括數十張張貼於港大學生會及大學街的海報。「香港大學反送中關注組」表示，港大同學因網絡傳言提早在場戒備，並準備手機紀錄事件，關注組在Facebook群組進行「撕紙行動」的直播。由直播可見，一位操普通話人士手上抱著一團撕走的標語，前往香港大學港鐵站，直播者與普通話人士一度發生言語衝撞。關注組其後上載另一條由同學提供片段，顯示三位撕紙人士見在場同學以手機拍攝及追問身分，急速避走，並揮手甩跌同學手機與手袋。關注組表示提供片段同學稱撕紙人士疑為內地同學。

香港01向「香港大學反送中關注組」查詢，發言人回應事件時表示：「我們對昨晚撕紙者襲擊港大同學表達強烈譴責。我們認為每個人有表達言論的自由，每個人都有權張貼自己的言論，沒有人有權撕去其他人的意見，不應滅聲。如果他們持有相反意見，我們也不會撕去他們的意見。」關注組表示會繼續支持港大校內要求張翔回應學生訴求的活動，包括7月12日晚上8時中山廣場集會，及7月13日上午10時中山廣場靜坐行動。

撐、反張翔言論兩極 反對宣傳品屢遭破壞

港大校園內要求張翔回應學生訴求及反對《逃犯條例》的宣傳品遭拆除，不是單一事件。昨日校內海報被零星人士撕除，其後學生自發將宣傳品再次貼上。今午1時，原掛於校內嘉道理生物科學大樓的黑色直幡被5至6位不明人士拆除，港大同學目擊，原寫上白字「張傀失格、翔辭可恥」的直幡去向不明。

7月11日懸掛要求張翔回應學生訴求的黑幡，遭不知名人仕拆除。（受訪者提供）

港大校園內亦有少量支持張翔的海報，表達對部分反對張翔言論的過激行為的不滿，表達應「尊師重道，謙虛和平，理性客觀的（地）表達觀點」的訴求。

港大校園內出現少量支持张翔的海報。（受訪者提供）

10日被清空海報的學生會大樓，隔日（11日）已由港大學生自發重新貼滿反對宣傳品。新宣傳標語包括對撕紙人仕的譴責，包括「請尊重言論自由 請勿暴力對待海報」、「撕一貼百」及「再撕呀 還有噢」的海報。

