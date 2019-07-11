【逃犯條例】疑似內地生撕反張翔言論標語　港大生籲尊重言論自由

昨日香港大學多處有要求校長張翔回應學生訴求的宣傳品被操普通話人士撕去，有港大同學在場發現並制止，其中有同學向撕宣傳品人士追問與拍照紀錄時，雙方發生衝撞，一港大同學的手機與手袋遭到損毀。「香港大學反送中關注組」對撕紙者不尊重言論自由的行為表達譴責。

未被撕去標語前，港大學生會大樓內張貼多張要求張翔回應學生訴求的標語。（受訪者提供）

近日有港大學生、舊生及職員不滿校長張翔日前發聲明譴責7月1日佔領立法會事件，自發組成多個團體，發起「光復港大 守衛我城」行動，在校內多處張貼反對校長聲明的海報。

網絡流傳微信紀錄 「港大校園清潔隊」號召撕標語

昨晚於連登討論區，有網民貼出數張疑似港大內地生群組的談話紀錄，顯示他們計劃撕毀校內反對張翔言論的宣傳品。有人於「港大校園清潔隊」的微信群組號召到港大黃克競樓平台集合撕除針對张翔言論的宣傳品，並貼上支持校長聲明的海報。群組中有人批評港大學生行為是「文革」與「批鬥校長」，有人發表言論「撕是反他們針對他們，貼是表達不同意見」。

疑似疑似大陸同學撕標語 港大同學阻止生衝撞

昨夜9時半有港大同學發現，有四位操普通話人士撕去校內對張翔言論不滿的宣傳品，包括數十張張貼於港大學生會大樓與十數張貼於大學街的海報。據悉港大同學因先前的網上傳聞而提早在場戒備，並準備手機紀錄事件。操普通話人士見在場同學以手機拍攝及追問身分，急速避走並揮手撞跌同學手機與手袋，遭致毀壞。但行動並未證實撕海報者與「港大校園清潔隊」有聯繫。

香港01向「香港大學反送中關注組」查詢，代表回應事件指對昨晚撕紙者襲擊港大同學表達強烈譴責，認為每個人有表達言論的自由，每個人都有權張貼自己的言論，沒有人有權撕去其他人的意見，不應滅聲。代表又指如果他們持有相反意見，關注組也不會撕去他們的意見。

撐、反張翔言論兩極 反對宣傳品屢遭破壞

港大校園內要求張翔回應學生訴求及反對《逃犯條例》的宣傳品遭拆除，不是單一事件。昨日校內海報被零星人士撕除，其後學生自發將宣傳品再次貼上。今午1時，原掛於校內嘉道理生物科學大樓的黑色直幡被5至6位不明人士拆除，港大同學目擊，原寫上白字「張傀失格、翔辭可恥」的直幡去向不明。

7月11日懸掛要求張翔回應學生訴求的黑幡，遭不知名人士拆除。（受訪者提供）

港大校園內亦有少量支持張翔的海報，表達對部分反對張翔言論的過激行為的不滿，表達應「尊師重道，謙虛和平，理性客觀的（地）表達觀點」的訴求。

港大校園內出現少量支持张翔的海報。（受訪者提供）

張翔「暴力」言論引眾怒 學生呼籲站在學生一方

港大校長於7月3日發表聲明，「譴責」示威者佔領立法會，將事件定性為「暴力事件」與「破壞性行動」，遭到部分港大同學不滿。香港大學學生會、香港大學反送中關注組、香港大學學生會評議會大學事務委員會，相繼發表聲明譴責校長張翔無視港人訴求不得回應、警方濫權、言論與示威自由岌岌可危等事實，並呼籲張翔效法近代教育家、前北京大學校長蔡元培，在對抗不義時站在學生一方。部分學生昨日下午自發到紐魯斯樓向張翔遞交聯署信，要求於7月12日午12時回應訴求。張翔昨夜8時發校內郵件，重申「反對暴力」與「加強溝通」的觀點。港大學生發起於校園各處懸掛要求校長回應訴求的黑幡，以及7月12日晚上8時中山廣場集會、7月13日上午10時中山廣場靜坐等行動。