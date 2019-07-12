水泉澳邨居民多次要求港鐵設特惠站不果

位於沙田區水泉澳博泉街1號的水泉澳邨，有四期共十八座樓。水泉澳邨是香港房屋委員會轄下的一個公共屋邨。這樣大型的屋邨交通配套卻強差人意，居民進出主要使用的交通工具為巴士、小巴和鄰近的沙田圍鐵路站。但巴士卻有大部分都只限在平日繁忙時間服務，使邨內居民少了一種選擇。交通配套不足使邨民進出有困難，如欲前往鄰近的沙田圍鐵路站坐車，定必會增加邨民的日常開支。以往曾多次要求港鐵在水泉澳邨廣場中設立特惠站，減輕居民負擔。但港鐵以不符合設置特惠站的標準（500米至600米之間）為由，拒絕在商場設立。故今兩時發起水泉澳邨居民集體『度呎』行動，居民由水泉澳廣場步行至沙田圍火車站，再次要求港鐵設特惠站。

水泉澳邨依山而建，當中更有一千五百個住戶正在領取綜援，是全港第五高領綜援人數的屋邨。據悉，現時沙田有七個港鐵特惠站，卻沒有任何一個是在水泉澳邨附近。自水泉澳在2017年落成通往博康邨之大橋和升降機後，邨民步行前往沙田圍鐵路站之人流和需求有增沒減，因邨民均依靠港鐵前往沙田各區和外出工作。

工聯會離島區區議員鄧家彪今日聯同水泉澳邨居民進行請願，要求港鐵設特惠站。（曾鳳婷攝）

在水泉澳商場外有近20名居民預參與是次請願（希望港鐵在水泉澳商場對出7-11附近設立港鐵特惠站），沿途經過博安邨大橋和升降機。

港鐵一直以水泉澳不合乎標準（500-600內步行至沙田圍站）為由，而拒絕設置特惠，惟新界東辦事處總幹事鄧家彪稱，港鐵的量度方式有別於居民平日步行至沙田圍站路線，故發行「度呎」行動。他使用手機程式量度在水泉澳商場和沙田圍站的距離，並和街坊一同步行至沙田圍站。其手機結果顯示距離為0.52公量，即是達到港鐵要求標準。