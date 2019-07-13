【光復上水‧直播】示威者晚上進擊水貨街　防暴警一小時完成清場

由反對修訂《逃犯條例》引起的爭議，演變成市民自發在多區遊行的風波持續。繼上周的光復屯門遊行及九龍區大遊行後，今日（再有光復上水遊行，主題圍繞反對水貨客佔據北區，遊行已獲批不反對通知書，於下午3時半出發，主辦單位指有三萬人参加，市民高呼「嚴正執法」、「香港人，加油」等口號，於北區運動場出發。遊行完結後，上水廣場附近發生警民衝突，警方揮警棍，最少兩遊行人士中胡椒噴霧。 【22:25】政府新聞處引述醫管局指，截至晚上9時30分，就北區人群聚集事件，共有15名男子送院，全部情況穩定。 【21:15】警方防線退回地面，數十警員在巴士總站休息，並陸續登上警車離去。 【21:00】警方在新都廣場的天橋出口舉黃旗，要求商場內的市民經其他出口離開，保安員降下天橋出口鐵閘。 【20:26】一名示威者被追捕時疑慌不擇路擒出天橋欄杆險墮橋，被攝影師及警員捉住，最終示威者被警員帶上警車。 【20:20】防暴警走上行人天橋清場，目前橋上只有記者及警員，警方要求記者離開。 【20:00】防暴警持長盾於新運路對開列陣清場，部分示威者坐東鐵離開。 【19:40】上水廣場對開新運路主要人流已散去，有示威者指明日沙田見，各自往粉嶺、上水站散去，亦有示威者向內街走去。

日間光復 黃昏衝突 晚上進擊藥房時序

【19:25】有示威者不斷以硬物敲打新龍豐藥房的招牌，其他人以雨傘遮掩保護，亦有人勸喻停止。藥房招牌被拆、鐵閘被噴上字句，並有加固的鐵馬陣阻擋藥房大門。

【19:00】新運路及智昌路交界的示威者已退至上水火車站外集結，現場仍有數百人。

【18:00】多名示威者及記者中椒受傷，需由旁人急救，有消防車接報到場，武裝警員則後退及陸續登上警車離開，氣氛回復平靜。

【17:30】警員將部分示威者押進北區大會堂，其他示威者則將長傘投擲進內洩憤。有警員面部受傷流血。警方在新運路十字路口驅趕示威者，多次出動警棍及胡椒噴霧，有示威者及記者跌倒受傷，情況混亂。

【17:15】民主黨立法會議員林卓廷到達現場了解事件，呼籲警方克制，現場消息指，早前有人士在屈臣氏位置挑釁示威者，警方將該名人士帶上天橋，其後釀成衝突場面。

【17:00】遊行結束後，隊尾的示威者與警方對峙，要求警員開路予記者拍攝，警員則築起人牆，亦有警員手持胡椒噴霧；示威者則張開雨傘，亦有人戴上口罩及眼罩，氣氛緊張。在通往上水廣場的天橋，至少兩名示威者中胡椒噴霧，亦有警員揮動警棍，情況非常混亂。

【16:40】隊頭已到達終點上水花園，主辦單位宣布有三萬人出席遊行。

【16:00】青年新政前立法會議員梁頌恆亦有參與遊行，他表示，希望政府盡快回應市民五大訴求，令市民可以無需在炎熱天氣下每周都出來遊行。

【15:30】遊行隊伍出發，前著名練馬師簡炳墀在遊行中現身，一度高呼「唔好打警察」，九成水貨店則關門。

【15:00】人群開始聚集北區運動場，部分人手持針對水貨客的簡體字標語。此外，在金鐘海富中心外絕食已十天的傳道人陳凱興亦到起點發言，多名泛民立法會議員身穿黑衣出席遊行，集合時手持保礦力合照。

遊行結束後衝突情況

+ 20 + 19 + 18

晚上示威者進擊藥房拆招牌 防暴警清場

+ 12 + 11 + 10

示威者避追捕攀欄險墮橋

晚上8時26分，一名年輕的黑衣示威者幾乎在天橋墮下。該名示威者其後被警方帶走，有傳媒追問他是被推下抑或自行攀過欄杆時遇險，示威者未有回應，但警員向該示威者大叫﹕「我哋頭先救你架，你條命頭先冇咗啦！」著該示威者不要本末倒置及沒良心，「唔好口是心非呀！」立法會議員尹兆堅得知有示威者幾乎遇險，到天橋與警方理論。尹被警員壓向一邊，而警員亦叫記者後退。

現場消息指，事發時一批警員到天橋欲抓捕示威者，一名年輕的男示威者被白衣警員持棍追捕，該名示威疑慌不擇路，越過圍欄，幾乎墮橋，被在場攝影師及警員拉回天橋。示威者其後被多名警員抓住及帶走。立法會議員尹兆堅曾在場與警方理論，被警方以盾牌推向一邊。尹兆堅事後指其額頭被警棍打中受傷紅腫，並批評警方製造衝突，幾乎「搞出人命」。

晚上9時，新都廣場通往行人天橋的門外，警員拉起黃旗阻止市民走至天橋，並著商場內的市民經其他出口離開，有市民鼓譟指自己是上水人，保安員其後降下天橋出口鐵閘。9時15分，警方防線退回地面，數十警員在巴士總站休息，並陸續登上警車離去，現場氣氛平靜。

晚上8時正警展開清場

晚上8時正，示威者陸續散去，過百名手持盾牌、警棍的防暴警員在新運路對開出現及進行清場行動，有警員舉起紅旗。警方以大聲公作出警告，「示威人士正參與非法集結」，要求他們散開，否則警方會使用武力驅散或拘捕。而警方傳媒聯絡隊要求傳媒散至兩旁，以便警方進行清場。現場氣氛緊張。

示威者一方有人以大聲公向警方對話，指大部分示威者已離開，呼籲警方「溫柔一點」推進，而警員僅回以警告。

至晚上8時09分，警員快速向前推進，並揮舞警棍要求記者離開。有示威者向警方高叫﹕「有啲市民可能行得唔夠快，你唔好衝咁快。」警方公共關係科警司高振邦則不斷叫記者後退。

其間，巴士站一名男子以鐳射強光照射警員，警方以大聲公警告指否則將被警方拘捕或武力驅散。警員其後不斷向上水站前進，亦有警員向行人天橋推進，其間不斷以警棍敲打欄杆，向上水廣場方向推進。天橋上仍有小部分市民圍觀，後來他們已退入上水廣場內暫避。至晚上8時20分，行人天橋上只有警員及記者，警方不斷要求記者沿上水廣場出口離開。

示威者毀龍豐集團招牌

晚上7時10分，龍琛路有示威者圍住其中一間藥房，並向藥房投雜物。7時15分，龍運路一藥房外被噴上「反送中」字眼。至7時25分，有示威者以雨傘敲打新豐路街口的新龍豐藥房招牌，但大門兩側「龍豐集團」四個字有三個字被示威者拆下，亦有人撞擊鐵閘及以噴漆在鐵閘上寫上文字。其他示威者以雨傘遮掩記者鏡頭作保護。現場亦有人勸喻﹕「唔好啦」、「搞藥房係冇意義、冇用架！」。示威者未有理會，將鐵馬放在藥房門前，並要求要索帶。

新運路示威者陸續散去

有消息指，示威者計劃在晚上8時前「一齊走」。而7時40分左右，現場所見，上水廣場對開新運路主要人流已散去，有示威者指明日沙田見，然後各自往粉嶺方向、上水站散去，亦有示威者向內街走去。目前仍有大量示威者在內街包圍藥房，亦有人以噴漆在藥房鐵閘寫上﹕「中國人飲中國奶粉」的字眼，中國銀行的牆身及玻璃門同樣被人噴上字句。

遊行情況

+ 5 + 4 + 3

示威者準備情況

+ 4 + 3 + 2

黃昏遊行完結 開始爆警民衝突

警施胡椒噴霧 長者被推倒

約下午5時15分，當記者成功前進後，即發現橋上有另一批示威人士，至少兩名人士中了胡椒噴霧，並有警員揮動警棍，亦有俗稱「旗手」的警員手持告示布，情況混亂。民主黨立法會議員林卓廷到達現場了解事件，並呼籲警方克制，現場消息指，早前有人士在符興街一商店對開挑釁示威者，警方將該名人士帶上天橋，其後釀成衝突場面。橋上的示威者向前逼進，而橋下的龍心路亦有大批遊行人士向終點方向前進，警方將示威者逼向草叢位置，其間有長者被警員推倒，有示威者中胡椒噴霧，亦有警員被示威者投擲的水樽擲中。警員其後退守至龍運路的北區大會堂，有示威者則將長傘投擲進內洩憤，現場有警車戒備，並有警員面部受傷流血。

范國威在場欲調停 警出紅旗

新運路有大批示威者聚集，橋上亦站滿圍觀市民，數十名警員手持盾牌戒備，部分警員手持攝錄機拍攝，新民主同盟立法會議員范國威到場企圖調停，惟遭示威者拒絕。此外，有車輛一度在智昌路無法離開，有示威者開路讓其離開。其後有示威者推開鐵馬衝擊警方防線，警員亦揮動警棍，以及舉起紅旗警告，現場再有施放胡椒噴霧，有示威者及記者跌倒受傷，需由在場人士急救，有消防員接報到現場，武裝警員則後退，部分警員登上警車離開。

示威者包圍藥房投雜物

警方在新運路及智昌路交界作出推進後，多名示威者及記者受傷，有人需要送院。其後，現場暫時平靜，至傍晚6時40分，有示威者繼續在新運路、智昌路交界以鐵馬、雜物設路障。晚上近7時，上水東鐵站附近一段行人天橋，有男子向示威者指罵，更曾嘗試用手遮記者的鏡頭，被示威者阻止。現時，大批警員在北區大會堂及九巴石湖墟車廠戒備，而示威者退守上水廣場及上水火車站對開馬路。

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主辦單位表示 三萬人下午遊行

重申六大訴求 宣布3萬人出席遊行

下午4時40分，龍頭到達遊行終點上水花園，主辦單位北區水貨客關注組有成員發言，指自己從小在北區長大，見證石湖墟的變遷感到十分無奈，而梁金成則再次重申是次遊行的六大訴求，包括取消一周一行、建立水貨客入境黑名單等。他又指，由2012年首次市民自發「光復上水」，至今仍未解決水貨客問題，若政府未能解決以上訴求，將會再次上街遊行。梁金成亦宣布，今日至少有3萬人參與光復上水行動，並呼籲香港人「齊上齊落，聽日沙田見」。

遊行結束後警民對峙 氣氛緊張

隊尾的示威者主動開路予記者通過，到達行人天橋位置進行拍攝，有遊行人士與在場警員對峙，警員則築起人牆，亦有警員手持胡椒噴霧，阻止人士前進。在場人士要求其他遊行人士傳來長傘，亦有人戴上口罩及眼罩，氣氛緊張。現場消息指，有一名水貨客早前與示威者爭執，目前正被警方保護，有遊行糾察到場，與一名女警交涉中。其後警員向後退了數級，讓路予記者向上水廣場方向前進。

上水店舖早上情況

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前練馬師簡炳墀：唔好搞亂上水

由反修例引發的社區遊行遍地開花，網民針對水貨客問題，發起今日光復上水遊行，預料有超過2,000人甚至逾萬人參與，在下午3時半開始，由北區運動場遊行至上水花園第一號，將途經有「水貨街」之稱的新功街。早上約11時，北區運動場暫未有人聚集，亦未見有警員巡邏，而上水「水貨街」一帶大致平靜，水貨店繼續營業，惟人流明顯比平日減少，至於路旁咪錶位則放有「臨時取消車位」的通知，提醒駕駛者今日不要在上址泊車。

泛民立法會議員穿黑衣 持寶礦力合照

至下午3時，人群開始聚集北區運動場，部分人手持針對水貨客的簡體字標語，亦有人以memo紙寫上心聲，貼在北區運動場的牆上。此外，在金鐘海富中心外絕食已十天的傳道人陳凱興亦到起點發言，多名泛民立法會議員包括公民黨楊岳橋、人民力量陳志全、新民主同盟范國威，身穿黑衣出席遊行，集合時手持保礦力合照。

前練馬師簡炳墀：唔好搞亂上水

遊行隊伍於3時半出發，前著名練馬師簡炳墀在遊行中現身，一度高呼「唔好打警察」，惟他又指自己支持遊行，「政府廢架，梗係有同政府講，踢啲水貨客走，中國大陸邊有文化架，叫佢哋返返去啦，唔好搞亂上水」，更直指五十年不變的承諾已經改變，形容政府「冇用」。九成水貨店則關門。有遊行人士手持正在監獄服刑的梁天琦頭像，以及揮動英國國旗。遊行期間，有人站上屋頂拍攝遊行隊伍，險象環生。

梁頌恆參與遊行 盼政府盡快回應五大訴求

大批水貨店在遊行期間關門，身穿黑衣的遊行人士以年輕人為主，亦有父母攜同小孩參與，沿途高呼「光復上水，還我社區」、「沒有暴力、只有暴政」等口號，秩序大致正常，惟有示威者一度與行人路上一名長者口角。警方則警告遊行人士，指沒有跟從原本指定路線遊行，現場人士大喊「開路」，及後獲警方放行。青年新政前立法會議員梁頌恆亦有參與遊行，他表示，希望政府盡快回應市民五大訴求，令市民可以無需在炎熱天氣下每周都出來遊行，而沙田本土派區議員陳國強亦在遊行隊伍中出現。