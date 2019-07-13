【光復上水‧直播】街頭衝突警揮棍噴椒　示威者搬水馬設防線

由反對修訂《逃犯條例》引起的爭議，演變成市民自發在多區遊行的風波持續。繼上周的光復屯門遊行及九龍區大遊行後，今日（再有光復上水遊行，主題圍繞反對水貨客佔據北區，遊行已獲批不反對通知書，於下午3時半出發，主辦單位指有三萬人参加，市民高呼「嚴正執法」、「香港人，加油」等口號，於北區運動場出發。遊行完結後，上水廣場附近發生警民衝突，警方揮警棍，最少兩遊行人士中胡椒噴霧。 【17:30】警員將部分示威者押進北區大會堂，其他示威者則將長傘投擲進內洩憤。有警員面部受傷流血。 【17:15】民主黨立法會議員林卓廷到達現場了解事件，呼籲警方克制，現場消息指，早前有人士在屈臣氏位置挑釁示威者，警方將該名人士帶上天橋，其後釀成衝突場面。 【17:00】遊行結束後，隊尾的示威者與警方對峙，要求警員開路予記者拍攝，警員則築起人牆，亦有警員手持胡椒噴霧；示威者則張開雨傘，亦有人戴上口罩及眼罩，氣氛緊張。在通往上水廣場的天橋，至少兩名示威者中胡椒噴霧，亦有警員揮動警棍，情況非常混亂。 【16:40】隊頭已到達終點上水花園，主辦單位宣布有三萬人出席遊行。 【16:00】青年新政前立法會議員梁頌恆亦有參與遊行，他表示，希望政府盡快回應市民五大訴求，令市民可以無需在炎熱天氣下每周都出來遊行。 【15:30】遊行隊伍出發，前著名練馬師簡炳墀在遊行中現身，一度高呼「唔好打警察」，九成水貨店則關門。 【15:00】人群開始聚集北區運動場，部分人手持針對水貨客的簡體字標語。此外，在金鐘海富中心外絕食已十天的傳道人陳凱興亦到起點發言，多名泛民立法會議員身穿黑衣出席遊行，集合時手持保礦力合照。

遊行結束後衝突情況

遊行情況

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示威者準備情況

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由反修例引發的社區遊行遍地開花，網民針對水貨客問題，發起今日光復上水遊行，預料有超過2,000人甚至逾萬人參與，在下午3時半開始，由北區運動場遊行至上水花園第一號，將途經有「水貨街」之稱的新功街。早上約11時，北區運動場暫未有人聚集，亦未見有警員巡邏，而上水「水貨街」一帶大致平靜，水貨店繼續營業，惟人流明顯比平日減少，至於路旁咪錶位則放有「臨時取消車位」的通知，提醒駕駛者今日不要在上址泊車。

泛民立法會議員穿黑衣 持寶礦力合照

至下午3時，人群開始聚集北區運動場，部分人手持針對水貨客的簡體字標語，亦有人以memo紙寫上心聲，貼在北區運動場的牆上。此外，在金鐘海富中心外絕食已十天的傳道人陳凱興亦到起點發言，多名泛民立法會議員包括公民黨楊岳橋、人民力量陳志全、新民主同盟范國威，身穿黑衣出席遊行，集合時手持保礦力合照。

前練馬師簡炳墀：唔好搞亂上水

遊行隊伍於3時半出發，前著名練馬師簡炳墀在遊行中現身，一度高呼「唔好打警察」，惟他又指自己支持遊行，「政府廢架，梗係有同政府講，踢啲水貨客走，中國大陸邊有文化架，叫佢哋返返去啦，唔好搞亂上水」，更直指五十年不變的承諾已經改變，形容政府「冇用」。九成水貨店則關門。有遊行人士手持正在監獄服刑的梁天琦頭像，以及揮動英國國旗。遊行期間，有人站上屋頂拍攝遊行隊伍，險象環生。

梁頌恆參與遊行 盼政府盡快回應五大訴求

大批水貨店在遊行期間關門，身穿黑衣的遊行人士以年輕人為主，亦有父母攜同小孩參與，沿途高呼「光復上水，還我社區」、「沒有暴力、只有暴政」等口號，秩序大致正常，惟有示威者一度與行人路上一名長者口角。警方則警告遊行人士，指沒有跟從原本指定路線遊行，現場人士大喊「開路」，及後獲警方放行。青年新政前立法會議員梁頌恆亦有參與遊行，他表示，希望政府盡快回應市民五大訴求，令市民可以無需在炎熱天氣下每周都出來遊行，而沙田本土派區議員陳國強亦在遊行隊伍中出現。

重申六大訴求 宣布3萬人出席遊行

下午4時40分，龍頭到達遊行終點上水花園，主辦單位北區水貨客關注組有成員發言，指自己從小在北區長大，見證石湖墟的變遷感到十分無奈，而梁金成則再次重申是次遊行的六大訴求，包括取消一周一行、建立水貨客入境黑名單等。他又指，由2012年首次市民自發「光復上水」，至今仍未解決水貨客問題，若政府未能解決以上訴求，將會再次上街遊行。梁金成亦宣布，今日至少有3萬人參與光復上水行動，並呼籲香港人「齊上齊落，聽日沙田見」。

遊行結束後警民對峙 氣氛緊張

隊尾的示威者主動開路予記者通過，到達行人天橋位置進行拍攝，有遊行人士與在場警員對峙，警員則築起人牆，亦有警員手持胡椒噴霧，阻止人士前進。在場人士要求其他遊行人士傳來長傘，亦有人戴上口罩及眼罩，氣氛緊張。現場消息指，有一名水貨客早前與示威者爭執，目前正被警方保護，有遊行糾察到場，與一名女警交涉中。其後警員向後退了數級，讓路予記者向上水廣場方向前進。

警施胡椒噴霧 長者被推倒

約下午5時15分，當記者成功前進後，即發現橋上有另一批示威人士，至少兩名人士中了胡椒噴霧，並有警員揮動警棍，亦有俗稱「旗手」的警員手持告示布，情況混亂。民主黨立法會議員林卓廷到達現場了解事件，並呼籲警方克制，現場消息指，早前有人士在符興街一商店對開挑釁示威者，警方將該名人士帶上天橋，其後釀成衝突場面。橋上的示威者向前逼進，而橋下的龍心路亦有大批遊行人士向終點方向前進，警方將示威者逼向草叢位置，其間有長者被警員推倒，有示威者中胡椒噴霧，亦有警員被示威者投擲的水樽擲中。警員其後退守至龍運路的北區大會堂，有示威者則將長傘投擲進內洩憤，現場有警車戒備，並有警員面部受傷流血。

范國威在場欲調停 警出紅旗

新運路有大批示威者聚集，橋上亦站滿圍觀市民，數十名警員手持盾牌戒備，部分警員手持攝錄機拍攝，新民主同盟立法會議員范國威到場企圖調停，惟遭示威者拒絕。此外，有車輛一度在智昌路無法離開，有示威者開路讓其離開。其後有示威者推開鐵馬衝擊警方防線，警員亦揮動警棍，以及舉起紅旗警告，現場再有施放胡椒噴霧，有示威者跌倒受傷。

上水店舖早上情況

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