【光復上水‧直播】警三度警告沒跟路線　示威者高呼：還我社區！

由反對修訂《逃犯條例》引起的爭議，演變成市民自發在多區遊行的風波持續。繼上周的光復屯門遊行及九龍區大遊行後，今日（再有光復上水遊行，主題圍繞反對水貨客佔據北區，遊行已獲批不反對通知書，於下午3時半出發。早上約11時，有「水貨街」之稱的新功街，商店如常營業，惟人流明顯比平日減少。路旁咪錶位則放有「臨時取消車位」的通知，提醒駕駛者今日不要在上址泊車。市民高呼「嚴正執法」、「香港人，加油」等口號，於北區運動場出發。 【16:00】青年新政前立法會議員梁頌恆亦有參與遊行，他表示，希望政府盡快回應市民五大訴求，令市民可以無需在炎熱天氣下每周都出來遊行。 【15:30】遊行隊伍出發，前著名練馬師簡炳墀在遊行中現身，一度高呼「唔好打警察」，九成水貨店則關門。 【15:00】人群開始聚集北區運動場，部分人手持針對水貨客的簡體字標語。此外，在金鐘海富中心外絕食已十天的傳道人陳凱興亦到起點發言，多名泛民立法會議員身穿黑衣出席遊行，集合時手持保礦力合照。

遊行情況

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示威者準備情況

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由反修例引發的社區遊行遍地開花，網民針對水貨客問題，發起今日光復上水遊行，預料有超過2,000人甚至逾萬人參與，在下午3時半開始，由北區運動場遊行至上水花園第一號，將途經有「水貨街」之稱的新功街。早上約11時，北區運動場暫未有人聚集，亦未見有警員巡邏，而上水「水貨街」一帶大致平靜，水貨店繼續營業，惟人流明顯比平日減少，至於路旁咪錶位則放有「臨時取消車位」的通知，提醒駕駛者今日不要在上址泊車。

泛民立法會議員穿黑衣 持寶礦力合照

至下午3時，人群開始聚集北區運動場，部分人手持針對水貨客的簡體字標語，亦有人以memo紙寫上心聲，貼在北區運動場的牆上。此外，在金鐘海富中心外絕食已十天的傳道人陳凱興亦到起點發言，多名泛民立法會議員包括公民黨楊岳橋、人民力量陳志全、新民主同盟范國威，身穿黑衣出席遊行，集合時手持保礦力合照。

前練馬師簡炳墀：唔好搞亂上水

遊行隊伍於3時半出發，前著名練馬師簡炳墀在遊行中現身，一度高呼「唔好打警察」，惟他又指自己支持遊行，「政府廢架，梗係有同政府講，踢啲水貨客走，中國大陸邊有文化架，叫佢哋返返去啦，唔好搞亂上水」，更直指五十年不變的承諾已經改變，形容政府「冇用」。九成水貨店則關門。有遊行人士手持正在監獄服刑的梁天琦頭像，以及揮動英國國旗。遊行期間，有人站上屋頂拍攝遊行隊伍，險象環生。

梁頌恆參與遊行 盼政府盡快回應五大訴求

大批水貨店在遊行期間關門，遊行人士沿途高呼口號「光復上水，還我社區」，更一度與行人路上一名長者口角，而警方則警告遊行人士，指沒有跟從原本指定路線遊行，現場人士大喊「開路」，及後獲警方放行。青年新政前立法會議員梁頌恆亦有參與遊行，他表示，希望政府盡快回應市民五大訴求，令市民可以無需在炎熱天氣下每周都出來遊行，而沙田本土派區議員陳國強亦在遊行隊伍中出現。

上水店舖早上情況

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