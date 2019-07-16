【光復上水】 昔日上水上班族遊行中揮港英旗　批九七後生活變差

反修例風波延續，7月13日「光復上水」遊行在上水舉行，表達對「水貨客」為北區居民生活帶來負面影響的抗議，要求「踢走水貨走私，還我寧靜社區」，引發多人參與，群情洶湧。 遊行途中，一面「港英旗」在人群上方揮動，格外顯眼。揮動港英旗四十多歲的區先生多次參與「光復上水」遊行，2012年早見有上水人揮動旗幟，他指這次亦是延續多年光復運動的景象。 （封面照片：郭藹盈）

揮動港英旗 表達中港不同

區先生不是上水居民，但1997年至99年在上水工作，對此地有感情，故此當上水受水貨客問題困擾，他積極參與多次「光復上水」行動。2012年網民首次號召「光復上水」行動，首兩日約有350人聚集於港鐵上水站，2013年與2016年再次有數次聚會示威，分別有數十人參與。

2019年「光復上水」行動與7年前相似，要求驅逐水貨客，呼籲當局正視水貨客在區內造成的問題。（網絡圖片）

區先生曾參與2012、13、16年的「光復上水」遊行，他稱是次遊行再揮動港英旗是延續12年運動的景象。「港英旗第一次喺度（上水）出現係七年前，係一個標誌性開始。光復上水，當年有隻旗存在，到今日都有。」2012年9月「光復上水」行動第二日，有示威者高舉港英旗，獲媒體廣泛報導。他稱當年此舉是為表達中港不同 ，令「中央政府有激烈反應」。

區先生揮動港英旗的另一個原因，為對近年民生問題的不滿，由此引起對殖民時期香港的懷念：「97年前，香港係真正國際大都會，22年後，香港再次引起國際注目。但97年後生活越來越差。」

2019年1月，民主黨曾發起「反水貨遊行」。（資料圖片 / 張浩維攝）

比當年「光復」更熱烈 25歲以下年輕人成主力

今年「光復上水」行動參與人數較往年增加，以往有數十至數百名參與者，而是次遊行發起人梁金成稱13日的行動有三萬人參與，警方則指遊行最高峰人數約有4000人。區先生認為今次「光復上水」較以往「特別熱烈、熱情」，「人數今次最多，之前三、四次住上水的朋友要動員，邀請其他人入來一齊遊行」，他表示這次朋友沒有動員，喜見這麼多參與者。

他認為年輕人成為這次行動的主力：「以前最多係我哋呢個年紀，40至50幾，大部分係上水嘅街坊同居民，今次最多係25歲樓下嘅年輕人。做左七年地區工作，反水貨，香港居民終於覺醒。」他稱見年輕人成遊行主力感「老懷安慰」，「（當年的）後生仔長大成人，開始（對政治議題）有切身感受，以前無咁多年輕人。」

13日「光復上水」遊行，當中有不少年輕人面孔。（黃偉民攝）

他繼續講述是次「光復上水」與往年的不同，「以前有（衝突事件），但最後好快平息，警方會主動隔開啲人。」他說：「行過路線，警方以前會留低某啲路線，俾一個公共空間佢哋（水貨客）分貨，今次一個都沒有」，是次示威者在遊行期間佔據兩條行車線與人行路，他稱：「以前行過路線，唔會搞到所有（鋪）唔開，啲鋪仲會擺起度（擺賣），仲有一小撮水貨客仲分緊貨，今天完全無，所有都被迫休息。」遊行期間，區內多間受水貨客歡迎的店鋪皆沒有開門，部分貼出「休息一天」的告示。他又指，「非參與者攻擊（參與者）今次幾乎無。」

不少藥房從早上起關閘休息。（羅君豪攝）

反「逃例」與「光復上水」有莫大關係

區先生表示《逃犯條例》修訂影響持續至今，包括參與「光復上水」的人數。他擔憂修訂影響深遠，甚至影響未來舉辦「光復上水」行動的可能性。「如果條條例通過，上水作為最接近中國大陸嘅地方，未來發生咩事，可以不經審訊，直接拉返大陸。」他對中國內地司法制度並不信任，認為內地有「任意執法」的問題，同時他認為「中國有『顛覆國家政權罪』、『尋釁滋事罪』，如果《逃犯條例》通過，隨時影響今天嘅活動。」

現場示威者在遊行期間氣氛熱烈，口號不斷，除了「光復上水、驅逐水客」以外，還包括針對警方清場言行及相關民建聯與鄉議局的反對口號，例如「黑警、隻揪」與「禮義廉、最無恥」等。針對不同議題的口號聲此起彼伏，區先生認為「光復上水」並非遊行的唯一訴求，另一個讓市民上街的原因是「（區）議會失效」。

「上水（區議會）由建制派壟斷咗20年，傳統反對派、民主派唔可以喺呢度（上水）影響政府決策。」現時北區區議會中，民建聯、工聯會與鄉事會佔總議席的63.6%，有強大的地區勢力。他質疑建制派與大型企業之間有利益瓜葛，又斥建制派、鄉議局「與水貨客產生共生嘅結構關係」，包庇水貨客，影響上水居民的基本生活。

遊行期間，除了表達「杜絕水貨客」意見的標語，還有人舉起「獨立調查 還警清白」的標語表示對警方在早前反修例運動涉嫌使用過分武力的不滿。在場者也舉起梁天琦的照片，表示梁天琦曾抗議北區水貨問題。（羅君豪攝）

普通話水貨客持續增加 改變區內購物格局

是次遊行表達對水貨走私、擾民的不滿，區先生認為令香港水貨客問題出現的源頭是2003年所簽訂的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係協定》（CEPA），由此帶來自由行與水貨客，「上水居民受影響，平時地方擠迫，嘢食又貴。」

區先生認為與12年前首次「光復上水」相比，現時區內水貨客問題更加嚴重，他稱「水貨客多咗好多，好多講普通話。」他多次遇見講普通話的水貨客，認為他們並不是香港土生土長的本地人，而是得到居留權的內地人，或是拿簽證下來的深圳人。

他認為上水的購物格局因水貨客而改變，往昔迎合本地人的店鋪結業，受水貨客歡迎的店鋪進駐。「以前無咩藥莊，依家有好多。餐廳都係迎合佢哋（水貨客與自由行），例如多咗麻辣嘢食，麻辣唔太適合香港人飲食口味。」根據差餉物業估價署的資料，遊行路線途經的新康街、龍琛路部分地鋪，2018至2019年度租金按年升幅高達約5%至15％。