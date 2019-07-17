【移動連儂牆】拉丁舞導師辦「連儂車」 真‧be water遊走各區

反修例風波持續，由民間自發製作的18區連儂牆遍地開花，但也相繼遇上不同程度的滋擾。繼早前九龍灣有守牆青年被連打13拳，昨日(16日)大埔「連儂隧道」有人張貼「萬國旗」時恐嚇留守人士，雖然是「撕一貼十」，但貼在牆上的紙張還是屢被破壞。近日有一名女子，冒着受到這些惡意滋擾的危險，駕着她的日產方形車仔停泊各區，作為「流動連儂牆」。期間她會播着由她自選的勵志歌單，希望市民可以自由抒發意見：「部車係我私人財產，啲人冇藉口再去搞啦掛？」

Joe駕着「連儂。Cube」不定時遊走各區，成為「流動連儂牆」。(呂諾君攝)

拉丁舞女導師Joe，平日會四處教授舞蹈班，因居於元朗鄉郊，日常也是駕車出入。眼見各區都有連儂牆，她本來也想在錦田一帶仿傚設立，但被大量網民阻止，指該處一帶持反對意見的人士很多，將會十分危險。惟各區固定的連儂牆不斷被人破壞，於是自12日起，她決定將座駕改裝成連儂牆，在上班前後的時間「偷閒」擺站，讓經過的市民在外圍的紙皮上貼便條紙，離開時全數收起待下次再放出來。

Joe說，雖然也會怕有人前來生事，但認為用上自己的資源和財產，已是最溫和的宣洩情緒方法。(呂諾君攝)

網友做保鑣 「畀人搞嘅，call我」



眼前的Joe，只是一個「細細粒」的70後女子，「有時有啲大隻佬好似好有目的咁衝埋嚟，我自然反應就係不斷退後。」Joe說，雖然也會怕有人前來生事，但認為用上自己的資源和財產，已是最溫和的宣洩情緒方法，幸至今最多只是被大罵一兩句，數天以來未有遇到很大騷擾。這幾天，Joe駕着車子去過九龍灣、荃灣、青衣、粉嶺......倒是遇到不少有心人，有人特意放下寶礦力和水，也介紹區內一些可以泊車的位置；有網友自發到場「陪企」當保鑣，又將車輛泊在Joe的車前「護航」；也有人寫過便條紙後留下電話給Joe，指自己就在附近工作：「一陣如果畀人搞嘅，call我，我即刻過嚟。」

+ 4 + 3 + 2

Joe表示，站出來擺站令她看得更多，「有個應該只係讀緊初中嘅妹妹買水過嚟，同我哋講話佢都做過街站，叫我哋加油。點解呢個年紀嘅小朋友冇得專心讀書，放暑假唔係去玩，係去做街站？」她又指，不少街坊前來時都十分感慨，有青年人不發一言，低頭寫字時不斷在哭，也有老人家表示「一把年紀都好嬲」，他們圍在一起忍不住一同落淚，而經過沙田遊行後，前來的人心情更加激動，而這些情緒都透過便條紙上的字句一一表達出來。

50來歲的孫先生指，加入做「連儂車」是希望可「做返少少嘢」。(呂諾君攝)

跟機做連儂車 等移民中產「想做返少少嘢」



育有一子一女的孫先生，早前在粉嶺見到Joe擺站後，昨日也駕車「跟機」一起到荃灣設置流動連儂牆。50來歲、從事地產行業的他一開口便坦言，自己正在申請移民英國，亦因為要照顧家庭，遊行集會時會有顧慮，不敢留得太晚，2014年雨傘運動他在場「瞓咗幾晚」，上月的遊行活動也參加大半，但都只能留在後方，「見到啲後生仔衝，自己個心都好想衝，好想去前線出力，但係我知道會有咩後果。」

孫先生形容，自己是名「逃兵」，早在數年前香港環境開始轉差已選擇離開，「我好欣賞『眾志』班年輕人，想自己仔女日後都會同佢哋一樣，但同時知道，如果係咁佢哋成長期間就要受到好多打壓。」因此他選擇讓子女到外國生活，但在此之前，他希望在能力範圍內「做返少少嘢」 。做「連儂車」，他的車輛或會因此被人破壞，但他認為財物上的損失不算甚麼，歷史亦會證明大家這個時候做連儂牆是否有意義，孫先生希望，會有更多車輛加入行列組成車隊，「一架變兩架，兩架變四架，最初連儂牆咪都係咁。」

將製橫額 送上禮賓府

直到現時，Joe和孫先生的「連儂車」已收到不少便條紙，Joe表示，稍後時間將會把所有收集到的便條紙製成一幅橫額，用車運送到禮賓府門外，「成日話要聽民意，其實睇下連儂牆就會知民意點諗，但我哋從來冇見過有人落嚟睇......我哋就將啲意見送到去你門口，等你可以了解下。」她表示，繼續會不定時出動，並在網上事先公佈，歡迎大家一同到場參加和支持。



如想知道出動時間，可參考Facebook專頁「連儂。Cube」 。