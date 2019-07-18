望向新手推廣運動安全　新越野跑會教練：「香港是越野跑良地」

近年不少人都喜歡行山，欣賞美麗風景，其實行山同時可以結合跑步。最近，越野跑在香港就成為了一種新興運動。不過越野跑這項運動總讓人感覺不算安全，容易受傷，令人不太敢去嘗試。其實當具備相應知識，越野跑也可以玩得安全又開心，減少受傷機會。有見及此，有戶外及運動用品公司成立了越野跑會 Salomon Running Academy，為越野跑「初哥」提供有系統訓練，令他日後運動得心應手。 攝影：曾鳳婷

越野跑（跑山）是一種在小徑和山上跑步的運動，跑手主要在徒步小徑上跑步，也會經過山地，比起在平地跑，路段會較多高低起伏，而比賽中一般會出現40公里以上的長距離賽道。越野跑的參與人數連年上升，在2006年到2012年間，美國的越野跑人數從450萬增至600萬人。這鼓風氣漸漸吹到香港，越野跑的比賽相繼出現。

Salomon Running Academy營養管理教練鍾偉傑：「如果運動前進食了高脂肪和高纖維的食物，會容易引起胃部不適。」

說起越野跑，跑手通常只是比較在意自身的體力和技術夠不夠，能否安全地完成跑程。而Salomon Running Academy的營養管理教練鍾偉傑指出，越野跑跑手很多時只專注體能訓練和技巧訓練，忽略了能量和營養的重要性。「其實在越野跑或者其他運動裡，有足夠能量、營養絕對能幫助改善運動表現。」他更指出很多跑手在飲食方面都犯了錯誤。「運動前三至四小時，我們就要飲食，一般我們就建議吃一點流質的食物，有豐富的碳水化合物，最重要的是低脂肪和低纖維。」

在辦公室工作的越野跑教練謝芷蕙現在每星期都會有四至五天做訓練，有時也會越野跑。

由細到大都喜歡運動的越野跑教練謝芷蕙，近這一年半左右才接觸越野跑。「我從十多歲就開始打羽毛球，有一個羽毛球的朋友常跑山的，她認為我運動量大，就叫我不如也試試。試完一次後，發現原來之前其他運動的技巧、體力、腳感都可以運用在越野跑。」

參與多次國內外越野跑比賽的她認為香港是一個越野跑的良地，因為香港山景美麗，而且距離市中心相對接近，平日駕車10至20分鐘，就能到達郊外，可以好好享受大自然。相比國外，雖然相對新鮮感會多些，路面、路況和風景也較不同，但城鄉距離也比較遠。她想透過Salomon Running Academy分享跑山的技巧給其他人，減少一些初次行山、越野跑的人受傷的機會，又希望更多人享用香港的山資源，不要白白浪費這些景色。

Salomon是一家戶外及運動用品公司，為向越野跑新手推廣運動，成立了Salomon Running Academy。