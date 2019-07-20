【沙田遊行】數十市民周末遊走新城市　喜茶及華為一度被包圍

7月14日，原本的反修訂《逃犯條例》演變成新城市廣場血戰，網上流傳一段短片指有新城市員工帶領警員「入關」，是釀成當晚警民衝突的起因。因此，連日來均有市民到新城市聚集抗議，要求新鴻基給香港市民一個交代。 今日（20日）下午，再有近數十名市民前往新城市3樓靜坐，其後在商場內遊行，包圍中資商舖。亦有市民到4樓客戶服務部貼memo紙，將新城市變連儂牆。有68歲長者專門由將軍澳前往新城市靜坐，支持年輕人的行動，「政府唔撐後生仔，我撐！」 攝影：李智智

市民靜坐 籲新鴻基交代

今早，網上討論區連登一度傳來消息稱「新城市要人」。下午4時左右，約20名市民自發於新城市3樓ZARA對出空間靜坐，當中有年輕人，亦有中年人及長者。現場有人打開雨傘，亦有人在白紙上寫「落嚟啦」，呼籲在樓上觀望的市民一起參與靜坐，要求新鴻基交代714警員進入新城市事件。期間有新城市保安員到場了解。

有靜坐市民在白紙上寫「落嚟啦」，呼籲在樓上觀望的市參與他們的靜坐行動。

包圍商舖 華為、喜茶落閘

後來市民站起身，一邊大叫「新鴻基交代」，一邊遊走於商場各商舖，並繼續呼籲其他市民「一齊呀」。他們手持雨傘及戴上口罩，曾停留並包圍H&M、喜茶及華為，高叫口號「新鴻基交代」、「香港加油」、「抵制喜茶」等，令華為及喜茶最終需拉閘關門。新城市三、四樓至少有十多間商舖亦關門。參與示威人數不斷增加，至下午四時半，已增至逾50人，期間有數名保安員尾隨示威市民。

而在四樓H&M對出的客戶服務部繼續有市民張貼memo紙，寫上「沙田吳三桂」、「新鴻基出賣香港人」、「721維園見」等字眼，將客戶服務部變身連儂牆。而客戶服務部旁的Apple Store最終亦需關門，其玻璃門瞬間被市民貼上memo紙，亦成為了連儂牆。

下午五時許，示威市民返回三樓ZARA對出空地繼續靜坐。

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六旬長者：我支持年輕人

有參與靜坐及遊行的市民范女士，今年68歲。她於97時曾一度移民外國，後來回流香港，認為「香港是我家」。她說最近有參與一系列的反修例示威，尤其是在714沙田遊行時，親眼目睹警察打年輕示威者，感到十分心痛，「我視每一個後生仔為我仔女！」

范女士又說，她家住將軍澳翠林，正好今天金鐘有撐警集會，她在翠林見到有團體招居民於下午一時到翠林一酒樓吃午飯，然後有專車接送他們出席金鐘的撐警集會。「好嬲！其實件事搞成咁都係因為政府唔撐年輕人，但係我支持後生仔！」

市民梁先生則表示，能夠理解示威者做法，因新鴻基遲遲不肯給予市民合理交待，所以示威者將矛頭指向新城市廣場旗下租戶，亦是無可厚非，因可逼使有關租戶向新鴻基施加壓力，讓新鴻基最終能真正回應市民，從而平息事件。

68歲的范女士指，她曾參與714沙田遊行，目睹警察打年輕人，感到十分心痛。