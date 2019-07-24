【逃犯條例】媽媽派市民、警察換衫公仔紙：除低件衫都係香港人

近日，反修例風波繼續發酵，警方在中上環涉在無預警下向示威者開槍成公眾關注焦點。721遊行當日，媽媽Fifi與四個家長組成了團體「孩子未來，一同守護」，Fifi繪製「市民」與「警察」換衫公仔單張派發，望公眾向孩子解釋相關事件、了解全局。 攝影：郭藹盈

媽媽Fifi與家長朋友組成「孩子未來，一同守護」的團體，製作「市民」與「警察」換衫公仔單張。他們近兩個禮拜已在香港書展、地區小店和712遊行中派發了5,000套單張。

Fifi說，宣傳品有從孩子視角出發，解釋示威衝突的目的：「有家長向小朋友講解反送中事件，覺得用文字宣傳難以解釋，所以用『換衫公仔』呢啲圖像去講唔同人嘅角色。」設計原意為向孩子呈現運動的全局，故此包含了「市民」與「警察」兩個角度。

Fifi與家長朋友於7.21社福界靜默遊行派發單張，在場民眾舉起宣傳品表達訴求。（郭藹盈攝）

換衫公仔助市民「搵到自己」

她表示：「呢份嘢除咗畀小朋友睇，仲幫大人搵到自己嘅角色。」設計衣物包含代表示威者的「Freedom Hi」黑衣、記者的相機、救護員的反光衣、碌「連登」的手機、連儂牆的便條、紀念逝世示威者的黃色長雨衣。她說設計包含了勇武、和理非和運動中不同人物，「令大家係每一件事入面搵到自己。」

（圖片來源：「孩子未來，一同守護」Facebook專頁）

助孩子明白何為好警察 「換衫」顯示警察有選擇

Fifi稱很多人不明白為何要包含「警察」的設計，亦有很多市民不願接收「警察」公仔的單張。其實她希望家長可向孩子傳達「我哋需要好警察」的想法。「小朋友書入面講嘅警察光明正大、保護市民。但係好多家長今次見到有落差。我哋唔係唔需要警察，但需要好警察。」她稱家長可以透過「換衫」教導孩子何為好警察。

她希望警察看見單張會反思「當警察嘅初心」，「警察除低制服後，其實都係香港人。」圖中有便衣、「有number」與「無number」徽章、各種程度的武器，她稱警察其實有選擇。另外，她認為警察都為人父母，應念及下一代。

（圖片來源：「孩子未來，一同守護」Facebook專頁）

兒子對警方武力感不安 母親為下一代要走出來

Fifi與四個朋友都為幼兒的父母，她近月能感受到5歲兒子的「不安」。早前她參與反修例媽媽集會前，兒子叫她帶上玩具軟毯「唔好畀警察打」。她帶兒子去連儂牆，兒子用紅色筆畫出很多圈圈，表示那些是示威人群，「佢哋比警察打穿頭好痛。」

Fifi認為兒子年紀還小，但「唔可以收埋個世界。」她說：「至少要畀佢知道，依家有好多哥哥姐姐、大人老人家為咗佢嘅未來爭取。」她常與兒子講解運動發展：「例如《逃犯條例》，我會講有一個地方，小朋友會飲毒牛奶、打假疫苗，佢哋爸爸媽媽出來表達聲音，無做錯嘢但會被拉。」她稱為了下一代，要出來「發聲」。Fifi在反修例媽媽集會舉牌寫道「Don’t Shoot Our Kids」，「我想話畀啲家長聽，如果今日唔行出來，十年之後警方嘅催淚彈、布袋彈就會射向我哋嘅仔女。」