【光復元朗】生意大跌麵店或拉閘 雜貨店職員：黑白衫都唔敢著

有市民發起於本周六(27日)舉行「光復元朗」遊行，雖未獲批不反對通知書，但有網民指會繼續行動。經過早前西鐵站白衫人無差別襲擊事件後，社會上風聲鶴唳，擔心再有同類事件發生，記者今天到元朗區巡視，發現區內小店都已嚴陣以待，有街坊指已「買定餸」預備當日會足不出戶，而老字號麵店好到底麵家的店主指會在當日再決定是否拉閘：「幾十年嚟除咗打風，從未試過因動盪要拉閘！」

屹立元朗近70年的老字號麵店好到底麵家，60多歲的店主陳先生透露，自發生21日晚襲擊事件後，生意確差了，「條街少咗好多人，連水貨客都少咗嚟。」但他沒有不滿，只表示「都冇辦法」。西鐵站白衣人攻擊市民，陳先生事後從網上片段中知道事件，居於元朗多年的他指從沒見過如此場面，現時心理上也會覺得不安全，穿甚麼顏色的衣服都是「唔掂」，只可以提醒員工事事小心，「到時(27日）遊行時會唔會開舖都係睇情況，唔通隔離舖閂晒我哋仲開咩？」

好到底麵家屹立元朗近70年，是老字號麵店。(蔡正邦攝)

他又指，過去只曾因惡劣天氣拉閘，從沒因社會動盪需要停業，對元朗近日被標籤為「暴力社區」感到不開心，認為其實大部分元朗人都很團結、很和諧，而他自己對市民上街發聲表示支持，但認為暴力不對，現時只希望社會盡快回復和諧安寧。

另一深受街坊歡迎的許祥昌食店。(蔡正邦攝)

至於另一深受街坊歡迎的許祥昌麵店，店員葉小姐則表示，衝突當晚雖然下午三、四時已獲老闆批准收工，但事件至今猶有餘悸。在雞地居住的她指，區內一直十分和平，現時晚上出門都會多加小心，亦於明日去超市買定大批菜「避難」，「如老闆叫唔使返工，都會盡量唔出門」。她又指，事發後生意大跌，「原本中午滿坐，現時只得疏落幾個客」，而店舖過去除了打風幾乎全年無休，「租又貴、燈油火蠟都要交，希望盡快回復平靜」。

除此之外，藥房職員也指會根據公司安排決定27日是否關門。至於同為元朗街坊的雜貨店職員巫小姐則指，自己和家人都有「買定餸」，而元朗街頭平日人來人往，現時水靜鵝飛的場面實在少見。她表示，現時出門時黑色和白色的衣服都不敢穿，「揀衫著」也有困難。育有兩子的她稱，大仔只有十歲，不想他們在街上見到暴力場面，因此近期會減少出門。