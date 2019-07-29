【逃犯條例】街頭表演者扮「器械人」上街　冀吸引中間派

7.21民陣遊行中，有奇裝異服的示威者用另類的裝扮表達訴求，一個戴機器人面具的黑衣人常站在一米高的電箱上表演，電箱形成一個居高臨下的舞台，示威者看著機器人慢速的身體動作，注意到他插在頸部「回應訴求⋯訴求⋯訴求⋯」的牌子，報以熱烈的掌聲與歡呼。 機器人Henry的表演者為街頭藝人，他在公餘時間往旺角、尖沙嘴等地表演，博觀眾一笑。他以Henry的身分參與多次反修例遊行，他說這是他另類的表達訴求方式。

Henry在公餘時間從事街頭表演，常在旺角、尖沙嘴出現。（受訪者提供）

機器人也是香港公民 以表演引起中立派興趣

表演者在三年前創作了Henry的角色，「機器人」代表了香港的普通打工仔。他融入了自己跳舞的技巧，為Henry編了一系列機器人木訥的扭頭、伸手、轉身肢體動作。

遊行當天，他一改平日穿西裝表演的習慣，以全黑裝扮出現。他說認為Henry是一個有生命的機器人：「佢係香港嘅公民、一份子，當香港發生大事嘅時候，佢都要出來表達。」

Henry說他以機器人裝扮參加6.9、6.16、7.1與7.21幾次遊行，除第一次遊行他只是在隊伍中走以外，後來幾次他都在街道各處停留做表演，他說：「第一次行完之後，我覺得可以做得更多。我用一個容易理解又eye-catching嘅approach，多啲人Po上Ig、Facebook，等一啲完全無興趣嘅中間派可以有興趣去了解更多。」他認為市民在反修例運動裡的表達方式「百花齊放」：「有啲人搞連儂牆，有啲人搞寶礦力馬拉松，咁其實行為藝術都係其中一個表達方式啫。」

幾次反修例遊行，Henry站在不同電箱上表演。（受訪者提供）

觀眾支持是「入油」 以「奇異博士」鼓勵港人

表演者說觀眾的鼓勵令他很感動：「佢哋又拍手、又鼓勵我，好似幫我『入油』，本身都企到好攰，一聽到佢地鼓勵，都企翻直。」他說平時作為街頭藝人只是「娛樂大眾」，但遊行中卻是在「表達聲音」，性質好不同。他表示平時的觀眾「行過來睇兩眼，但都係有個性嘢個體。但係示威果度嘅人，團結程度係好似一個整體。」

他表演中，看見遊行隊伍跟著「Do You Hear The People Sing」的音樂揮動手機電筒，他在一片光的海洋中表示「香港很美」。他鼓勵港人「堅持走落去」，並以卡通片情節解釋：「奇異博士一直打不贏佢嘅敵人，敵人譏笑同試圖打沉佢，但佢話：『我一路打，雖然打唔贏，但其實敵人係比我囚禁住。』香港都一樣，長期和理非係有用，會令到政府覺得尷尬，無得唔回應（市民訴求）。」

Henry在遊行中的表演獲得遊行人士的掌聲，他覺得好感動。（受訪者提供）

標語、改圖控訴 制度暴力比衝擊更暴力

Henry 6.16、7.1與7.21遊行中分別掛上不同標語。6月16日他掛上的標語為「Stop Killing Us」，這句話是2013年美國非裔青年被槍殺後，開槍警察被判無罪，示威表達訴求的標語，他不滿6月12日警方涉嫌向金鐘的示威者使用過度武力。他選擇「真普選」為7月1日的標語，他稱在看紀錄片《黃之鋒》時看到由反國教運動到雨傘運動前的歷史，片中多次提及「真普選」的訴求，令他感到「香港嘅制度暴力，只有真普選先可以解決。」他在7月21日選擇「回應訴求」的標語，他不滿政府在對待民眾要求時「耍太極」的態度，與遊行目標相同，要求政府回應民間五大訴求。

Henry的Ig公共帳號上發布了5月11日立法會會議衝撞、7月1日示威者衝入立法會的改圖，將機器人Henry的面孔覆蓋在照片中人物的面孔上。5月11日，民主派與建制派議員為《逃犯條例》修訂案委員會選主席而出現衝撞、指罵，獲得廣泛公眾關注。他稱兩個事件皆為運動的「重要事件」。他說：「兩件事都發生起立法會。」511果件事凸顯咗制度暴力，我哋選立法會議員係想代表我哋，但佢地想強行通過民意唔認同嘅《逃犯條例》。」他稱雖然不認同示威者衝入立法會的行為，但認為這是「香港歷史上好重要嘅事件，佢地（示威者）只係破壞死物，其實（5月11日）制度暴力比衝突嘅暴力更加暴力。」